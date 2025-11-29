Naționala României expulzată din Mexic a fost primită din a doua încercare. O fostă angajată, aflată în dizgrația MAE a intervenit decisiv

ADVERTISEMENT

Naționala României de pescuit din caiac a reușit să intre în Mexic, pentru a participa la Campionatul Mondial, care are loc în această țară. Sportivii români fuseseră întorși de la frontieră, în urmă cu trei zile.

. După ce au fost ținuți 12 ore într-o cameră, fără acces la telefoane, românii au revenit în Europa, la Madrid. Mexicanii i-au pus la avion fără prea multe explicații.

Autoritățile mexicane le-au cerut românilor o dovadă tipărită a rezervării cazării exact pentru perioada competiției. Delegația avea rezervările pentru perioada de antrenament, confirmarea plății de 13.500 de euro către Federația Mexicană de Pescuit, scrisoarea oficială de invitație și documentele de participare la Mondial.

Delegația României nu a renunțat la ideea de a participa la Mondiale. Și s-a întors din nou în Mexic, traversând pentru a treia oară Oceanul Atlantic, în decurs de 72 de ore. De data aceasta, sportivii au fost primiți în țară.

Tamila Cristescu, rechemată de MAE de la New York, a intervenit

Liga Română de Spinning, Divizia Caiac, a mulțumit implicării pe care a avut-o Tamila Andreea Cristescu, fost agent consular la New York. Ea ar fi intervenit pe lângă autoritățile mexicane, pentru a facilita intrarea românilor în țara din America Centrală.

Vicepreședintele federației, Răzvan Ghindăoanu, a scris pe facebook: „Pentru că aventura noastră s-a terminat cu bine, țin să mulțumesc pe această cale domnișoarei Tamila Andreea Cristescu pentru demersul făcut pe lângă guvernul Mexicului în ajutorul nostru, un sprijin venit la timp, am spune”

Tamila Cristescu (26 ani) este fiica fostului deputat PSD, Radu Cristescu.

Mexicul e o țară cu probleme pentru români

Tamila fusese detaşată, de la Primăria Sectorului 4, la Consulatul României de la New York, în ciuda faptului că nu are nicio experienţă diplomatică şi nimic din activitatea profesională anterioară nu o recomanda pentru o asemenea funcţie.

Mexicul este cunoscută ca o țară în care intrarea străinilor poate fi o problemă, din cauza crizei de migrație, care are ca țintă SUA. În ultimii ani peste 4.000 de români au fost respinși la graniță. MAE are o recomandare fermă pentru cei care călătoresc acolo, în care precizează să aibă în regulă toate actele – cazare, bilet de avion de întoarcere, extrase bancare, traseu de călătorie etc.