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Cele mai tari imagini de la antrenamentul oficial al naționalei înainte de plecarea în Suedia. Ce se întâmplă cu jucătorii rămași în afara lotului. Foto

Naționala României a intrat în linie dreaptă cu pregătirea pentru meciul cu Suedia. ”Tricolorii” au făcut un ultim antrenament în țară, iar imaginile arată concentrare maximă.
Traian Terzian
24.09.2026 | 12:21
Cele mai tari imagini de la antrenamentul oficial al nationalei inainte de plecarea in Suedia Ce se intampla cu jucatorii ramasi in afara lotului Foto
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Imagini spectaculoase de la antrenamentul oficial al naționalei înaintea plecării spre Suedia. Sursă foto: Renato Anghelescu / FANATIK
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O singură zi ne mai desparte de startul echipei naționale a României în noua ediție a Ligii Națiunilor. Înainte de plecarea în Suedia, Gică Hagi a susținut un ultim antrenament și imaginile ne prezintă faptul că jucătorii au intrat deja în febra partidei.

Imagini spectaculoase de la antrenamentul naționalei înainte de plecarea spre Suedia

Selecționerul Gică Hagi i-a scos pe terenul de antrenament pe fotbaliștii convocați pentru primele patru întâlniri din Liga Națiunilor. La ședința de la Mogoșoaia au participat toți cei 23 de jucători care vor face deplasarea în Suedia.

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Jucătorii naționalei României, ultim antrenament înainte de plecarea în Suedia. Sursă foto: Renato Anghelescu / FANATIK

Rămași în afara lotului pentru acest joc, Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan s-au pregătit separat înainte. Nu există nicio problemă medicală în rândul acestora, neconvocarea lor fiind doar o decizie tactică.

Atmosfera în sânul lotului a fost una destinsă, dar, cu toate acestea, jucătorii au tras din greu la antrenament pentru a respecta cerințele staff-ului tehnic. Gică Hagi a urmărit cu mare atenție întreaga ședință.

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Gică Hagi urmărește atent antrenamentul naționalei. Sursă foto: Renato Anghelescu / FANATIK

Unde se va caza naționala României

Meciul Suedia – România, din prima etapă a noii ediții a Ligii Națiunilor, se va disputa vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena. Acesta va fi primul joc oficial pentru Gică Hagi pe banca naționalei din acest mandat.

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În Suedia, ”tricolorii” vor fi cazați la hotelul Hagastrand, la fel cum s-a întâmplat în martie 2019, înaintea confruntării din preliminariile EURO 2020. Reporterii FANATIK prezenți la Stockholm au vizitat locația unde reprezentativa noastră va sta două nopți.

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Hagastrand este un hotel elegant, amplasat într-o zonă verde și liniștită și are în spate superbul lac Brunnsviken. Complexul a fost ridicat între 1917 și 1922 și a servit la început drept cazarmă pentru unul dintre corpurile de geniu ale armatei suedeze.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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