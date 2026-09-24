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O singură zi ne mai desparte de startul echipei naționale a României în noua ediție a Ligii Națiunilor. Înainte de plecarea în Suedia, Gică Hagi a susținut un ultim antrenament și imaginile ne prezintă faptul că jucătorii au intrat deja în febra partidei.

Imagini spectaculoase de la antrenamentul naționalei înainte de plecarea spre Suedia

Selecționerul Gică Hagi i-a scos pe terenul de antrenament pe fotbaliștii convocați pentru primele patru întâlniri din Liga Națiunilor. La ședința de la Mogoșoaia au participat toți cei 23 de jucători care vor face deplasarea în Suedia.

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, Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan s-au pregătit separat înainte. Nu există nicio problemă medicală în rândul acestora, neconvocarea lor fiind doar o decizie tactică.

Atmosfera în sânul lotului a fost una destinsă, dar, cu toate acestea, jucătorii au tras din greu la antrenament pentru a respecta cerințele staff-ului tehnic. Gică Hagi a urmărit cu mare atenție întreaga ședință.

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Unde se va caza naționala României

Meciul Suedia – România, din prima etapă a noii ediții a Ligii Națiunilor, se va disputa vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena. Acesta va fi primul joc oficial pentru Gică Hagi pe banca naționalei din acest mandat.

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În Suedia, ”tricolorii” vor fi cazați la hotelul Hagastrand, la fel cum s-a întâmplat în martie 2019, înaintea confruntării din preliminariile EURO 2020. Reporterii FANATIK prezenți la Stockholm .

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Hagastrand este un hotel elegant, amplasat într-o zonă verde și liniștită și are în spate superbul lac Brunnsviken. Complexul a fost ridicat între 1917 și 1922 și a servit la început drept cazarmă pentru unul dintre corpurile de geniu ale armatei suedeze.