Naționala României, în pericol?! SUA s-au retras de la CM U17 din motive de securitate

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Cupa Mondială de Juniori sub 17 ani este pregătită să înceapă pe 19 noiembrie, în Qatar. Totuși, la doar opt zile înaintea debutului competiției, organizatorii au fost șocați de retragerea uneia dintre cele mai importante selecționate ale competiției: Statele Unite.

SUA U17 s-a retras de la Cupa Mondială

a fost anunțat în cursul sătpămânii trecute și jucătorii urmau să se întâlnească, la Atlanta, pentru un stagiu de pregătire centralizat înaintea startului Cupei Mondiale. Totuși, planurile micilor internaționali au fost date peste cap, miercuri, 11 noiembrie.

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Federația Americană de Fotbal a anunțat retragerea echipei naționale din competiție, din cauza conflictelor aflate în curs în Orientul Mijlociu. Jucătorii au fost informați de decizia forului și vor reveni în angrenajul echipelor de club, arată . În lotul lui Alex Aldaz se aflau mai mulți jucători care au făcut, deja, pasul către MLS. Printre aceștia se numără Robert Turdean (Chicago Fire), Malik Jakupovic (Philadephia Union) și Vinny Garcia (LA Galaxy).

Decizia americanilor a dat peste cap planurile FIFA. SUA urma să întâlnească Muntenegru, Algeria și Chile. Debutul selecționatei lui Alex Aldaz era programat pentru data de 21 noiembrie, când trebuia să dea piept cu prima națională menționată. Trei zile mai târziu, SUA urma să joace contra selecționatei din Chile și să încheie grupa, pe 27 noiembrie, contra nord-africanilor.

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Qatar va organiza CM U17 până în 2029

Forul mondial a decis să facă mai multe modificări la turneul final dedicat juniorilor. Dacă inițial se desfășura o dată la doi ani, în prezent, competiția este anuală. De asemenea, din 2023, numărul echipelor participante a fost extins, de la 28 la 46, oferind șansa mai multor fotbaliști tineri să capete experiență la nivel internațional.

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O decizie surprinzătoare din partea FIFA a fost organizarea anuală a competiției în Qatar, în perioada 2025-2029. Decizia a fost luată înainte de a izbucni mai multe tensiuni în Orientul Mijlociu. În momentul în care forul a realizat planul, singurul conflict major din regiune era cel din Gaza, între Palestina și Israel. De atunci, Liban și Israel au dat startul unui conflict, la fel Yemen.

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Qatar are una dintre cele mai dezvoltate infrastructuri sportive din regiune, iar motivul este organizarea Cupei Mondiale din 2022. Pentru turneul final , qatarezii au construit șapte dintre cele opt stadioane folosite pe parcursul competiției. Singura arenă deja existentă a fost Khalifa International Stadium, inaugurată în 1976.