Naționala României, înfrângere chiar în ziua de Paște în drumul spre Campionatul European!

Naționala României U19 la fotbal feminin a avut un meci în deplasare duminică, 12 aprilie, contra Poloniei U19. „Tricolorele” au cedat cu 0-4 în fața Poloniei U19. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile legate de reprezentativa de junioare pregătită de selecționerul Olariu Constantin.

Eșec pentru România U19 în cea de-a doua rundă a turneului de calificare la Campionatul European

Naționala României U19, pregătită de Constantin Olariu, evoluează în perioada 12-19 aprilie în Liga A în cea de-a doua rundă de calificare la . Junioarele au ajuns aici după ce au încheiat pe primul loc grupa în prima rundă preliminară, unde s-au duelat cu naționale precum Ucraina, Bosnia-Herrțegovina și San Marino.

De data aceasta, adversarele „tricolorelor” sunt Polonia, Grecia și Belgia. Primul meci, contra Poloniei, s-a încheiat cu un eșec. Adversarele au câștigat cu 4-0 grație reușitelor semnate de Zwiazek (15), Zgoda (49), Zielinska (79) și Rogus (90). Câștigătoarele grupelor din cea de-a doua rundă preliminară se vor califica la turneul final din Bosnia-Herțegovina, care se va desfășura între 27 iunie și 10 iulie.

Programul meciurilor României U19

Pentru România U19 urmează un nou meci peste 3 zile. „Tricolorele” vor încerca să răzbune insuccesul cu Polonia la confruntarea cu Grecia. Iată programul complet al junioarelor:

Duminică, 12 aprilie, ora 12:00 | Polonia WU19 – ROMÂNIA WU19 4-0 (Stadion Miejski – Gniezno);

Miercuri, 15 aprilie, ora 15:00 | Grecia WU19 – ROMÂNIA WU19 – (Sredzkie Centrum Sportu – Sroda Wielkopolska);

Sâmbătă, 18 aprilie, ora 12:00 | ROMÂNIA WU19 – Belgia WU19 – (Sredzkie Centrum Sportu – Sroda Wielkopolska).

Lotul convocat de selecționerul Olariu Constantin la naționala României U19 de fotbal feminin

Antrenorul Olariu Constantin a decis să convoace 21 de jucătoare. are în componență atât fotbaliste din țară, cât și din străinătate. Iată pe cine se bazează selecționerul:

