Naționala României, înfrângere chiar în ziua de Paște în drumul spre Campionatul European!

Naționala României U19 la fotbal feminin a jucat duminică, 12 aprilie, contra reprezentantei similare a Poloniei. Vezi pe Fanatik.ro ce au făcut „tricolorele”.
Mihai Dragomir
12.04.2026 | 14:03
Naționala U19 de fotbal feminin a României a pierdut primul meci din calificările pentru EURO. Sursa Foto: Facebook Naționala feminină de fotbal a României.
Naționala României U19 la fotbal feminin a avut un meci în deplasare duminică, 12 aprilie, contra Poloniei U19. „Tricolorele” au cedat cu 0-4 în fața Poloniei U19. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile legate de reprezentativa de junioare pregătită de selecționerul Olariu Constantin.

Eșec pentru România U19 în cea de-a doua rundă a turneului de calificare la Campionatul European

Naționala României U19, pregătită de Constantin Olariu, evoluează în perioada 12-19 aprilie în Liga A în cea de-a doua rundă de calificare la Campionatul European. Junioarele au ajuns aici după ce au încheiat pe primul loc grupa în prima rundă preliminară, unde s-au duelat cu naționale precum Ucraina, Bosnia-Herrțegovina și San Marino.

De data aceasta, adversarele „tricolorelor” sunt Polonia, Grecia și Belgia. Primul meci, contra Poloniei, s-a încheiat cu un eșec. Adversarele au câștigat cu 4-0 grație reușitelor semnate de Zwiazek (15), Zgoda (49), Zielinska (79) și Rogus (90). Câștigătoarele grupelor din cea de-a doua rundă preliminară se vor califica la turneul final din Bosnia-Herțegovina, care se va desfășura între 27 iunie și 10 iulie.

Programul meciurilor României U19

Pentru România U19 urmează un nou meci peste 3 zile. „Tricolorele” vor încerca să răzbune insuccesul cu Polonia la confruntarea cu Grecia. Iată programul complet al junioarelor:

  • Duminică, 12 aprilie, ora 12:00 | Polonia WU19 – ROMÂNIA WU19 4-0  (Stadion Miejski – Gniezno);
  • Miercuri, 15 aprilie, ora 15:00 | Grecia WU19 – ROMÂNIA WU19 – (Sredzkie Centrum Sportu – Sroda Wielkopolska);
  • Sâmbătă, 18 aprilie, ora 12:00 | ROMÂNIA WU19 – Belgia WU19 – (Sredzkie Centrum Sportu – Sroda Wielkopolska).

Lotul convocat de selecționerul Olariu Constantin la naționala României U19 de fotbal feminin

Antrenorul Olariu Constantin a decis să convoace 21 de jucătoare. Lotul pentru această acțiune are în componență atât fotbaliste din țară, cât și din străinătate. Iată pe cine se bazează selecționerul:

  • Portari: Boglarka BALOG (FK Csikszereda), Alesia MOLDOVAN (CS Gloria Bistrița), Isabela COMAN (Pontec Club | Spania);
  • Fundași: Andra MIHĂESCU (Farul Constanța), Violeta BOGOȘ (Farul Constanța), Bianca CORSEI (Politehnica Timișoara), Alexandra BOBOC (CS Gloria Bistrița), Irina CICOȘ („U” Olimpia Cluj);
  • Mijlocasi: Giulia DUMITRU (Cesena FC | Italia), Anastasia LIONTE (CS Gloria Bistrița), Dana CIOABLĂ (Politehnica Timișoara), Nathalie STOICESCU (Rapid București), Sara BORȚEA (Rapid București), Carla STOIAN (Rapid București), Laureen OLESCHER (Bayer 04 Leverkusen| Germania);
  • Atacanți: Alexia NICULESCU („U” Olimpia Cluj), Maria OLAH (Atletico Madrid | Spania), Rania KARA-JOULI (CS Gloria Bistrița), Boglarka FULOP (FK Csikszereda), Anastasia RADU (Rapid București), Carina RĂDUCU (Juventus Academy Toronto| Canada).
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!