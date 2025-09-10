Sport

Naționala României l-a spulberat în audiențe pe Gabi Tamaș la Asia Express! Câți oameni s-au uitat la meciul cu Cipru

Naționala de fotbal a României se află într-un moment foarte prost, dar chiar și în aceste condiții reușește să atragă un interes imens din partea publicului
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.09.2025 | 21:30
Nationala Romaniei la spulberat in audiente pe Gabi Tamas la Asia Express Cati oameni sau uitat la meciul cu Cipru
Care au fost audiențele meciului Cipru - România 2-2. Foto: colaj Fanatik

Iar cel mai elocvent exemplu în acest sens este reprezentat de ce s-a întâmplat marți seară în România din perspectiva audiențelor TV, în timpul meciului din Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026, terminat la egalitate, scor 2-2. 

Prima TV a dat lovitura marți seară la nivel de audiențe cu meciul Cipru – România 2-2

Potrivit Pagina de Media, Prima TV, postul care a difuzat partida în țara noastră, a câștigat în intervalul orar respectiv la segmentele național și urban bătălia cu Pro TV, dar și cu Antena 1, în condițiile în care acest ultim canal le-a oferit oamenilor marți seară îndrăgita emisiune „Asia Express”, la care participă și foștii fotbaliști Gabi Tamaș și Dan Alexa.

Cei de la Prima nu au reușit să se impună decât când a venit vorba despre segmentul comercial al publicului, dar și acolo lupta a fost una foarte strânsă, câștigată în cele din urmă la limită de către Antena. Pe de altă parte, cei de la Pro TV au difuzat marți seară două filme și s-au clasat pe durata meciului Cipru – România pe locul patru la nivel național și pe urban, respectiv pe trei la capitolul comercial.

Mai concret, conform sursei citate anterior, partida din preliminariile Campionatului Mondial a fost urmărită în total pe Prima TV în fiecare minut de aproape 1.2 milioane de oameni. În același timp, pe Antena 1, la Asia Express, s-au uitat în fiecare minut circa 900.000 de persoane. Kanal D a atras aproximativ 600.000 de privitori cu un serial turcesc, dar și cu o parte din emisiunea lui Dan Negru.

Cum s-au mișcat cele mai importante televiziuni din țara noastră în intervalul partidei din preliminariile Cupei Mondiale

De asemenea, doar la nivel urban meciul dintre Cipru și România a atras pe Prima TV o audiență estimată la 735.000 de telespectatori, cu aproape 150.000 în plus față de Antena 1. Nu în ultimul rând, după cum s-a notat deja, la nivelul segmentului comercial lupta a fost extrem de strânsă și a fost câștigată de Asia Express cu o diferență de doar circa 7000 de privitori în fiecare secundă.

Clasamentul la nivel național înregistrat în timpul meciului:

  1. Prima TV – 1.174.000 (6,7 rtg, 22,4 share)
  2. Antena 1 – 860.000 (4,9 rtg, 16,4 share)
  3. Kanal D – 600.000
  4. Pro TV – 570.000
  5. Romania TV – 200.000
  6. Happy Channel – 140.000
Clasamentul la nivel urban:

  1. Prima TV – 735.000 (7,5 rtg, 24,1 share)
  2. Antena 1 – 560.000 (5,7 rtg, 18,4 share)
  3. Kanal D – 300.000
  4. Pro TV – 285.000
  5. România TV – 150.000
  6. Realitatea TV – 100.000

Clasamentul pe publicul comercial:

  1. Antena 1 – 308.000 (6,6 rtg, 26,3 share)
  2. Prima TV – 301.000 (6,4 rtg, 25,7 share)
  3. Pro TV – 156.000
  4. Kanal D – 90.000
  5. România TV – 28.000
  6. Pro Cinema – 28.000
