Naționala României l-a spulberat în audiențe pe Gabi Tamaș la Asia Express! Câți oameni s-au uitat la meciul cu Cipru

Iar cel mai elocvent exemplu în acest sens este reprezentat de ce s-a întâmplat marți seară în România din perspectiva audiențelor TV, în timpul

ADVERTISEMENT

Prima TV a dat lovitura marți seară la nivel de audiențe cu meciul Cipru – România 2-2

Potrivit , Prima TV, postul care a difuzat partida în țara noastră, a câștigat în intervalul orar respectiv la segmentele național și urban bătălia cu Pro TV, dar și cu Antena 1, în condițiile în care acest ultim canal le-a oferit oamenilor marți seară îndrăgita emisiune „Asia Express”,

Cei de la Prima nu au reușit să se impună decât când a venit vorba despre segmentul comercial al publicului, dar și acolo lupta a fost una foarte strânsă, câștigată în cele din urmă la limită de către Antena. Pe de altă parte, cei de la Pro TV au difuzat marți seară două filme și s-au clasat pe durata meciului Cipru – România pe locul patru la nivel național și pe urban, respectiv pe trei la capitolul comercial.

ADVERTISEMENT

Mai concret, conform sursei citate anterior, partida din preliminariile Campionatului Mondial a fost urmărită în total pe Prima TV în fiecare minut de aproape 1.2 milioane de oameni. În același timp, pe Antena 1, la Asia Express, s-au uitat în fiecare minut circa 900.000 de persoane. Kanal D a atras aproximativ 600.000 de privitori cu un serial turcesc, dar și cu o parte din emisiunea lui Dan Negru.

Cum s-au mișcat cele mai importante televiziuni din țara noastră în intervalul partidei din preliminariile Cupei Mondiale

De asemenea, doar la nivel urban meciul dintre Cipru și România a atras pe Prima TV o audiență estimată la 735.000 de telespectatori, cu aproape 150.000 în plus față de Antena 1. Nu în ultimul rând, după cum s-a notat deja, la nivelul segmentului comercial lupta a fost extrem de strânsă și a fost câștigată de Asia Express cu o diferență de doar circa 7000 de privitori în fiecare secundă.

ADVERTISEMENT

Clasamentul la nivel național înregistrat în timpul meciului:

Prima TV – 1.174.000 (6,7 rtg, 22,4 share) Antena 1 – 860.000 (4,9 rtg, 16,4 share) Kanal D – 600.000 Pro TV – 570.000 Romania TV – 200.000 Happy Channel – 140.000

ADVERTISEMENT

Clasamentul la nivel urban:

Prima TV – 735.000 (7,5 rtg, 24,1 share) Antena 1 – 560.000 (5,7 rtg, 18,4 share) Kanal D – 300.000 Pro TV – 285.000 România TV – 150.000 Realitatea TV – 100.000

Clasamentul pe publicul comercial:

Antena 1 – 308.000 (6,6 rtg, 26,3 share) Prima TV – 301.000 (6,4 rtg, 25,7 share) Pro TV – 156.000 Kanal D – 90.000 România TV – 28.000 Pro Cinema – 28.000