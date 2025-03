, . Andrei Vochin a povestit meciurile memorabile împotriva campioanelor mondiale en-titre.

Naționala României, meciuri memorabile împotriva campioanelor mondiale en-titre! Secretele tactice ale lui Mircea Lucescu la victoria fabuloasă contra Italiei în 1983

În noua emisiunea marca FANATIK, „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a povestit partidele echipei naționale a României în fața campioanelor mondiale en-titre. Singura victorie a fost în fața Italiei, iar oficialul FRF a reamintit strategia fabuloasă avută de Mircea Lucescu în acel meci.

„Am zis să începem cu campioanele mondiale, pentru că nu-mi amintesc să se fi făcut o sinteză a meciurilor pe care echipa națională a României le-a disputat în compania unor echipe care erau campioane mondiale en-titre la vremea respectivă.

Vorbim doar despre meciurile în care noi am jucat în fața campioanelor mondiale en-titre. De învins, am învins o singură dată. La meciul acela, din 16 aprilie 1983, pentru preliminariile Campionatului European din 1984, noi am întâlnit Italia, campioană mondială, antrenată de Enzo Bearzot, iar la noi era pe bancă același om care va sta pe bancă la partida de diseară, Mircea Lucescu. În mare măsură e victoria lui.

„Primul meci a fost împotriva Angliei, la Campionatul Mondial din 1970”

Noi am jucat 5 meciuri oficiale cu echipe campioane mondiale en-titre, iar primul dintre ele a fost în 1970, la Campionatul Mondial de la Guadalajara, unde iar se leagă de numele Mircea Lucescu, pentru că el era căpitanul acelei echipe.

La meciul respectiv noi, care nu am mai fost calificați din 1938 la un Campionat Mondial, am picat în grupă fix cu Campioana Mondială din 1966, selecționata Angliei. Am pierdut meciul de la Guadalajara cu 1-0, dar acea victorie a Angliei avea să fie pentru multă vreme de timp ultima victorie a Angliei în fața unei echipe naționale a României.

Anglia nu ne-a mai bătut, iar noi am bătut Anglia în acest timp, din 1970 până la pandemie, când am jucat acolo cu Rădoi antrenor și am pierdut cu 1-0. Acela a fost primul nostru meci oficial în compania unei echipe campioane mondiale.

„Următoarele două meciuri, cu Italia, sunt legate din nou de Mircea Lucescu”

Următoarele două meciuri sunt legate, din nou, de Mircea Lucescu, însă de această dată din postura de selecționer a echipei naționale a României.

După ce Italia a câștigat de o manieră electrizantă Campionatul Mondial din Spania, din 1982, cu o calificare extrem de grea din grupe, pentru că Italia nu a câștigat în fața nimănui în grupe la acel mondial, cu extrem de multe critici la adresa lui Enzo Bearzot și a echipei lui.

Ei bine, Italia a făcut un tur de forță și a trecut într-o grupă de 3, în care erau Brazilia și Argentina, iar meciul cu Brazilia a fost de-a dreptul epocal la vremea respectivă, pentru că Brazilia avea nevoie de un rezultat de egalitate ca să meargă în semifinale.

Italia a reușit de fiecare dată să treacă în fața Braziliei, a condus-o de fiecare dată, a fost egalată, iar în final a câștigat cu 3-2, ieșind la rampă pentru prima dată la acel Campionat Mondial Paulo Rossi, care a marcat trei goluri.

„Am picat într-o grupă cu Italia, Cehoslovacia și Suedia”

Noi am picat într-o grupă foarte grea, poate cea mai grea grupă în care am putut să picăm vreodată. Era campioana mondială, Italia, cu fosta campioană europeană din 1976, Cehoslovacia, și cu Suedia. Se califica o singură echipă din grupă.

La acel turneu final erau calificate 7 echipe plus țara gazdă, care era Franța. Primul meci a fost la Florența, care era în decembrie 1982, care se întâmpla la 6 luni de la momentul în care Italia devenea campioană mondială.

Acolo, la Florența, am făcut un joc tactic foarte bun, o primă repriză foarte bună și cred că și arbitrul și-a dat seama că am făcut o primă repriză foarte bună și dacă nu intervine cu ceva, e greu pentru campioana mondială.

„Am jucat 40 de minute cu roșu, însă Italia nu a putut să ne bată pe teren propriu”

Imediat după ce s-a reluat a doua parte a jocului, Țicleanu a avut un duel pentru minge cu Conti, arbitrul a considerat că a faultat dur și i-a dat cartonaș roșu din minutul 55.

Vorbeam cu Aurică Țicleanu și mi-a explicat că nici nu l-a atins atunci, dar la televizor s-a văzut urât, însă el nu l-a atins. Ce-l distra pe el cel mai tare e faptul că s-a întâlnit cu acel arbitru într-un turneu în care i-a dus Lucescu vara viitoare, înainte de campionatul din Franța. S-a întâlnit cu el și i-a spus ‘Că nu l-a atins pe Conti’, iar arbitrul i-a spus ‘C’est la vie!

Am jucat în 10 oameni contra campioanei mondiale timp de 40 de minute. Nu au reușit să ne dea gol, însă ne-au presat la poarta noastră. Silvică Lung a făcut un meci extraordinar, dar și apărarea s-a ținut extraordinar de bine. Până la urmă, deși a mai prelungit arbitrul meciul, am scăpat nebătuți în fața campioanei mondiale la ea acasă.

„Aurel Țicleanu a fost la lot, deși era accidentat! Erau 12 jucători convocați de la Universitatea Craiova”

Meciul următor, din campania aia, era tot cu Italia, dar la noi acasă. Din decembrie nu s-a mai jucat până în aprilie în acele preliminarii. Este foarte important că în exact aceeași perioadă de timp Universitatea Craiova mergea la acel parcurs european încheiat în semifinala cu Benfica, iar acest lucru a ajutat foarte mult naționala, pentru că erau foarte mulți jucători de la Universitatea Craiova.

Ca un amănunt, pentru meciul cu Italia de la București, de pe 16 aprilie, au fost convocați de la Craiova mai mulți jucători decât permitea o echipă. Adică, au fost 12 jucători convocați de la Universitatea Craiova, practic au fost luați și titulari, dar și rezerve. Mai mult decât atât, ei s-au reunit în jur de ora 14:00 la un sediu, iar Aurel Țicleanu, având cartonaș roșu, era suspendat.

Ei s-au reunit pe la ora 14:00 și Aurel Țicleanu a povestit că a primit un telefon pe la ora 17:00, pe fix, a răspuns și a fost întrebat ‘Ce faci, Aurică, mă lași la greu?’. Era nea Mircea Lucescu și i-a spus că ‘Te-am așteptat la ora 14:00 la convocare, dar tu nu ai venit’, el a spus ‘Nea Mircea, sunt suspendat pentru meciul acesta’, iar Mircea Lucescu a spus ‘Ce dacă ești suspendat? Vii și stai cu noi aici, am nevoie de tine și de spiritul tău’. Aurel Țicleanu a făcut tot cantonamentul cu echipa națională. Meciul acesta, de la București, a fost o capodoperă tactică a lui Mircea Lucescu!

„Mircea Lucescu l-a pus pe Ilie Balaci să-l plimbe pe Gentile! Balaci a făcut un meci de domeniul uluitorului”

Vine campioană mondială la București și Mircea Lucescu a făcut un meci senzațional din punct de vedere tactic. De ce? Urmărind ce fel de apucături aveau jucătorii italieni, a observat că ei aveau un fundaș dreapta, Gentile, care era cunoscut drept unul dintre cei mai duri fotbaliști din lume.

La Campionatul Mondial, de exemplu, sarcina lui a fost să marcheze cei mai valoroși jucători din echipele celelalte. A avut o situație în care Maradona a ieșit pe marginea terenului să-și lege șireturile, iar el trebuia să-l marcheze. E o imagine celebră cu Gentile stând la marginea terenului în timp ce Maradona își lega șireturile.

Din echipa noastră, cel mai valoros jucător era Ilie Balaci. Bearzot i-a dat în sarcină lui Gentile să-l țină pe Ilie Balaci. Lucescu știind acest lucru i-a spus ‘Ilie, ăsta e fundaș dreapta. Tu, care ești atacant stânga, pleci de acolo și îl plimbi pe tot terenul, astfel încât în zona respectivă să intre Cămătaru, Giolgău, să urce fundașul stânga. Ce a putut să-i facă Ilie Balaci lui Gentile în meciul acela a fost de domeniul uluitorului.

„Am bătut Italia așa cum a prevăzut Mircea Lucescu, dintr-o fază fixă”

Atât de bine s-a achitat de sarcina tactică dată, încât presa vremii respective a evidențiat faptul că l-a făcut Mircea Lucescu pe Balaci să joace atât încât să învingem campioana mondială de la vremea respectivă.

Am învins campioana mondială așa cum a prevăzut Lucescu în interviul de dinainte de meci. Atunci a spus ‘Sunt foarte puternici, însă putem să îi batem dintr-o fază fixă’. Dintr-o fază fixă au fost bătuți, i-a mișcat puțin Balaci mingea lui Boloni, iar Boloni a dat la poartă.

Am avut puțin noroc. Boloni a dat la poartă, nu a fost un șut extraordinar de puternic, numai că a fost înșelător, mingea s-a mișcat puțin ciudat. În poartă era căpitanul lor, cel care cu 6 luni înainte ridicase trofeul, doar că avea 40 de ani și era la finalul carierei, faimosul Dino Zoff”, a încheiat Andrei Vochin.