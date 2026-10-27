Naţionala României, moment critic! Fără niciun antrenament în şapte luni, „tricolorii” încep preliminariile pentru Euro 2028 în „dubla” cu Franţa şi Polonia

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Aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, . El va fi secondat de fostul mare handbalist francez, Cedric Sorhaindo. Cei doi vor avea o misiune dificilă. Şi-au asumat calificarea la Euro 2028, în ciuda faptului că preliminariile încep peste câteva zile şi debutul va fi cu Franţa.

Sandu Iacob şi Cedric Sorhaindo, prezentaţi cu nouă zile înaintea meciului cu Franţa! Obiectivul trasat

La şapte luni de la dezastrul cu Turcia, din barajul pentru Campionatele Mondiale, echipa naţională a României are un nou selecţioner. Este vorba de Sandu Iacob, care a fost prezentat oficial într-o conferinţă de presă la care au fost prezenţi , Adrian Cosman, vicepreşedintele FRH, dar şi Cedric Sorhaindo, cel care va ocupa postul de antrenor secund.

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Alături au fost şi trei glorii ale handbalului românesc: Vasile Stângă, Radu Voina şi Nicolae Munteanu. Contractul fostului selecţioner George Buricea a expirat la finalul lunii aprilie, dar cu toate acestea, alegerea şi prezentarea noului selecţioner s-a făcut foarte târziu, cu câteva zile înaintea preliminariilor. Sandu Iacob are ca obiectiv calificarea la turneul final:

„Înţelegerea cu actualul staff, în primă fază, este că ne dorim calificarea la Campionatul European. Dacă ne vom califica, automat contractul se va prelungi pentru încă un sezon. Dacă cumva nu vom avea un rezultat pozitiv, ne vom aşeza la masă şi vom discuta dacă acest staff se simte bine sau dacă noi considerăm că este soluţia cea mai bună.

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În această reconstrucţie pe care ne-o dorim, fără unitate nu vom reuşi. Lucrurile nu vor apărea de azi pe mâine, iar această unitate începe cu aceste legende care reprezintă istoria noastră. Sunt multe ţări care nu au istorie şi încearcă să facă ceva, noi avem istorie şi trebuie să profităm de ea. Sunt aproape de noi şi este un lucru bun. Mie, personal, îmi dă multă încredere şi această încredere încerc să o transmit şi echipei pe care o conduc”, a transmis Bogdan Voina.

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Noul selecţioner, misiune grea: „Am găsit naţionala cu dorinţă multă şi mai puţină”

România se află într-o grupă cu Franţa, Polonia şi Letonia pentru calificările la turneul final. „Tricolorii” au evoluat la ultimele două turnee finale, dar Sandu Iacob va avea o misiune grea în a duce echipa la turneul final. Primele meciuri vor avea loc cu Franţa (5 noiembrie, Aix en Provence), respectiv Polonia (8 noiembrie, Tulcea):

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„Am găsit naţionala cu dorinţă multă şi mai puţină. Dar mă focusez mai mult asupra celor care au răspuns prezent convocărilor şi lucrul acesta mă bucură. Îmi doresc ca ei să găsească un mediu plăcut care să schimbe puţin din dinamica pe care o au la echipele de club, în aşa fel încât să obţinem nişte victorii care să ne dea încredere că putem schimba ceva. Pentru că handbal joacă aproape toţi, doar că o fac poate diferit în campionatele de unde provin şi încercăm să găsim un numitor comun la materialul uman pe care îl avem.

Din păcate, nu putem să ne gândim la reconstrucţie, pentru că nu ni se permite din punct de vedere al performanţei acest lucru. Suntem realişti, sunt foşti antrenori aici în sală şi cred că gândesc la fel ca noi, că ne dorim să câştigăm. Că e tânăr, că e bătrân, contează mai puţin, important e să aducă plus-valoare în echipă în momentul în care va fi folosit”, a spus Sandu Iacob.

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Vasile Stângă, semnal de alarmă: „Va fi greu pentru Sandu Iacob! Vine după doi ani de inactivitate”

În conferinţa de presă, Vasile Stângă a atras atenţia că noul selecţioner va avea nevoie de o perioadă de adaptare, în condiţiile în care nu a mai antrenat de doi ani, ultima experienţă fiind la CSM Sighişoara în 2024:

„Va fi foarte, foarte, foarte greu pentru Sandu Iacob mai ales, care va veni după doi ani de inactivitate, să-şi intre în mână. Sper să-şi intre cât mai repede în mână, să aibă inspiraţie la alcătuirea lotului, cum am mai spus, să ia jucătorii cei mai în formă. Trebuie să iei jucătorii cei mai în formă pentru că ai doar şase meciuri. Şi cel mai important meci e cu Polonia, pe care trebuie să-l câştigăm. Măcar să batem un meci, ca să avem şanse să ne calificăm de pe locul trei”, a spus Stângă.

Sorhaindo, fostul căpitan al Franţei care se întoarce ca adversar

Cedric Sorhaindo este la prima experienţă ca antrenor. În cariera de jucător a câştigat tot ce se putea câştiga cu Barcelona şi naţionala Franţei, iar pe 5 noiembrie va fi ca adversar al naţionalei pentru care a fost căpitan:

„În primul rând, aş vrea să spun că este o chestiune legată de respect pentru mine. După perioada petrecută la Barcelona, am ajuns în România şi am descoperit o nouă cultură de care m-am ataşat. Am avut întotdeauna această dorinţă de a dezvolta un proiect. Nu m-aş fi gândit că această oportunitate va sosi atât de devreme, dar am avut deja oportunitatea să demonstrez că pot însoţi anumiţi jucători în parcursul lor. Pentru mine este un privilegiu pe care îl am să dezvolt această primă experienţă împreună cu echipa României.

În primul rând, meciul cu Franţa este un moment istoric, ţinând cont de faptul că am jucat 15 ani şi am fost şi căpitanul echipei. Acum situaţia este diferită. Sunt antrenor secund al echipei naţionale de seniori a României, deci o să fac tot ceea ce este posibil, chiar dacă nu există o formulă magică, să facem un meci cât mai bun, să propunem ceva de care să fim mândri la sfârşitul meciului”, a spus Sorhaindo.

Lotul pentru meciurile cu Franţa şi Polonia: „Avem nevoie de mai multe soluţii”

Federaţia Română de Handbal a publicat şi lotul pentru cele două confruntări, cu Franţa şi Polonia, din preliminariile Euro 2028. Sandu Iacob se concentrează pe al doilea meci, spunând că e foarte important să reuşim un succes în faţa Poloniei şi speră ca la următoarele acţiuni să aibă mai multe soluţii:

„Obiectivul este să ne luăm la trântă cu Franţa cât se poate de bine şi să câştigăm cu Polonia, pentru că sunt primele două meciuri pe care le avem în campanie. Ne dorim să fim la Campionatul European, pentru că e o condiţie în continuarea colaborării între noi şi Federaţie. Lucrul acesta nu ne sperie, ne pune la muncă şi asta vom face. Cu siguranţă focusul nostru va fi direct meciul cu Polonia, fără să-l neglijăm pe cel cu Franţa, pentru că ştim cu cine jucăm. Suntem realişti, ne uităm în oglindă, ne vedem puterea şi ne vom folosi de acest meci în aşa fel încât să reglăm cât se poate de mult din lucrurile pe care încercăm să le transmitem.

Avem nevoie şi de mai multe soluţii. La acest moment, am luat în ordinea în care i-am găsit disponibili din punct de vedere fizic. I-am convocat la echipa naţională pe toţi cei care sunt capabili din acest punct de vedere şi avem nevoie de mai mulţi tineri care să vină, să-i dea la o parte pe cei poate mai experimentaţi la acest moment. Dar lucrul acesta se face în timp. Pentru noi e o perioadă scurtă ca interval, avem contracte determinate şi de performanţele pe care le obţinem. Aşa că nu putem face proiecţii în ani de zile, ne raportăm la fiecare acţiune pe care o vom avea şi vom încerca să-i convocăm pe cei care merită cel mai mult din punct de vedere sportiv, dar şi din punct de vedere al integrării lor în strategia noastră de joc”, a conchis Sandu Iacob.