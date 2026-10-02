Sport

Horia Ivanovici: „Naționala României, o glumă de echipă. Hagi a cerut statuie, i s-a împlinit dorința: Polonia chiar l-a transformat în statuie!”

Horia Ivanovici apasă degetul pe rană: "Gheorghe Hagi și jucătorii săi ar fi trebuit să-și dea cu toții DEMISIA."
Horia Ivanovici
02.10.2026 | 23:55
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opiniile fanatik
Horia Ivanovici, editorial dureros dupa Polonia - Romania 6-0. Foto Mihai Antonio Vasile - FANATIK
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Naționala României, o glumă de echipă. Gata cu visele în roz, realitatea l-a trezit brutal pe marele Gică Hagi!

Gata cu visele umede, cu discursurile de paradă, cu declarațiile pline de optimism ieftin! Gică Hagi, marele Gică Hagi, s-a înșelat amarnic. Nu mai avem nici fotbal, nici fotbaliști…

Editorial Horia Ivanovici: „Hagi a cerut statuie, i s-a împlinit dorința: Polonia chiar l-a transformat în statuie!”

A cerut statuie, i s-a împlinit dorința: Polonia chiar l-a transformat în statuie! Nu știu ce a simțit el, eu – cel mai umilit suporter de pe Pământ!

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Locul 1? Nici de glumă nu mai e bună!

Gheorghe Hagi? O glumă de selecționer!

Naționala României? O adunătură de glume!

Ianis Hagi? O glumiță de număr 10!

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Răzvan Marin? Ha, ha, ha…

Băluță? Ce mai glumă oltenească…

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Știu că nu se poate, dar într-o lume ideală, cu principii și valori, Gheorghe Hagi și jucătorii săi ar fi trebuit să-și dea cu toții DEMISIA.

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Sunt trist, dar serios… României i s-a tăiat cheful de glume!

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Horia Ivanovici
Horia Ivanovici
Horia Ivanovici este acționarul brandului “Fanatik”, director General al revistei "Fanatik", iar din 2013 este editorialist al site-ului “Fanatik.ro”.
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