Horia Ivanovici: „Naționala României, o glumă de echipă. Hagi a cerut statuie, i s-a împlinit dorința: Polonia chiar l-a transformat în statuie!”

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Naționala României, o glumă de echipă. Gata cu visele în roz, realitatea l-a trezit brutal pe marele Gică Hagi!

Gata cu visele umede, cu discursurile de paradă, cu declarațiile pline de optimism ieftin! Gică Hagi, marele Gică Hagi, s-a înșelat amarnic. Nu mai avem nici fotbal, nici fotbaliști…

Editorial Horia Ivanovici: „Hagi a cerut statuie, i s-a împlinit dorința: Polonia chiar l-a transformat în statuie!”

A cerut statuie, i s-a împlinit dorința: Polonia chiar l-a transformat în statuie! Nu știu ce a simțit el, eu – cel mai umilit suporter de pe Pământ!

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Locul 1? Nici de glumă nu mai e bună!

Gheorghe Hagi? O glumă de selecționer!

Naționala României? O adunătură de glume!

Ianis Hagi? O glumiță de număr 10!

„România, 0-6 dupa aproape 50 de ani? Nu știam ca serioasa Simona Halep are şi ea glume în program…„

Răzvan Marin? Ha, ha, ha…

Băluță? Ce mai glumă oltenească…

Rațiu? Transformat într-un banc de adversarul direct, pe care leșii îl vor savura, iar și iar, la saună.

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? Te pufnește râsul, jur că nici nu știu să stea în teren!

? O glumă proastă de arbitru!

Fanii prezenți la meci și încă 22 de milioane de români? Luați în glumă, luați la mișto de tricolori!!

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Nu știam ca serioasa Simona Halep are si ea glume în program…

Știu că nu se poate, dar într-o lume ideală, cu principii și valori, Gheorghe Hagi și jucătorii săi ar fi trebuit să-și dea cu toții DEMISIA.

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Sunt trist, dar serios… României i s-a tăiat cheful de glume!