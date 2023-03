Naționala României, privită cu scepticism chiar și după două victorii în preliminarii. ”Nu avem nicio speranță. Nici Klopp nu poate face mai mult!” Video exclusiv

”Tricolorii” au învins Andorra și Belarus, dar jocul nu a fost unul convingător. Cu toate acestea, trupa lui Edi Iordănescu a luat o , mai ales datorită rezultatelor negative înregistrate de Kosovo și Israel.

Scepticism în privința naționalei României chiar și după două victorii

În cea mai nouă ediție a , analistul Dan Chilom s-a arătat sceptic în privința calificării naționalei României și consideră că nu există marjă de creștere pentru actualii jucători.

”Trebuie să felicităm naționala că a luat 6 puncte, pentru că avem o echipă modestă. Oricine ar veni aici, Stoichiță, Klopp, Iordănescu, oricine vreți, nu poate face mai mult din această națională. Nu se vede nimic în jocul prestat, nu se vede ceva să poți să privești cu optimism.

Trebuie să fim alături de această națională, dar jocul nu ne dă mari speranțe nici măcar cu Israel, nici măcar cu Kosovo. Sper ca Iordănescu să nu facă greșeala pe care a făcut-o imediat după joc, să spună că Belarus a marcat la prima ocazie de gol.

Nu este așa și mă întreb dacă nu i-a spus nimeni că înainte Belarus a fost de două ori foarte periculoasă la mingea aceea peste apărare când decarul a dat cu latul în loc să dea cu capul și dea gol.

Nu i-a spus nimeni că a fost pasa înapoi care l-a depășit pe Burcă și atacantul de la Belarus a scăpat și cu piciorul stâng a lovit prost mingea că altfel putea să fie gol și atunci? Lucrurile astea nu ar trebui să apară și în vestiar, așa cum au apărut la conferința de presă când a spus că Belarus a marcat la primul șut pe spațiul porții, pentru că este o eroare”, a declarat Chilom.

Tavi Popescu nu e de națională

Fostul portar s-a arătat deranjat de faptul că selecționerul Edi Iordănescu nu i-a dat o șansă și lui Florin Niță, în ciuda faptului că Ionuț Radu a arătat mari carențe în jocul cu piciorul, și este de părere că Tavi Popescu este forțat mult prea mult.

”De ce nu a apărat Niță? Ai nevoie de doi portari într-o astfel de campanie. Unul l-ai ținut pe bancă și unul mie nu mi se pare deloc sigur. Când ai văzut în Andorra că nu se poate face construcție cu Radu, cu piciorul stă destul de prost și degajează prost, și nu ai posibilitatea să-ți relansezi echipa cu el, de ce nu îl încerci și pe Niță?

Are experiență, a apărat extraordinar la națională și a început să joace. Să-i dai și lui șansa să apere din nou la echipa națională. Nu știu de ce se insistă cu Tavi Popescu. Încă nu este acel Tavi Popescu și cred că i se face mai mult rău când îl bagi tot timpul și începi să-l forțezi. Se vede pe undeva că nu este natural că el joacă la echipa națională.

Șanse de calificare avem pentru că grupa este slabă și trebuie să susținem naționala. Este o națională modestă, nu știu dacă se poate face mai mult cu această națională. Asta este tot ce putem și este bine că am bătut și avem astea 6 puncte”, a mai spus Chilom, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Jocul ”tricolorilor”, în creștere la meciul cu Belarus

Fostul fundaș Florin Gardoș a văzut și lucruri bune, dar și altele mai rele în această dublă cu Andorra și Belarus și este de părere că jucătorii naționalei ar trebuie să fie mai atenți și să nu mai facă greșeli în jumătatea proprie.

”Meciul cu Andorra s-a desfășurat cam cum anticipam eu. Toată lumea vorbea de o echipă agresivă a Andorrei, ceea ce s-a și întâmplat, uneori mi s-a părut chiar că exagerează jucătorii lor.

La noi s-a văzut puțină crispare fiind primul meci și fiind anumiți jucători cum e Drăgușin care a fost la primul meci oficial la naționala mare. Jocul în Andorra nu a fost grozav, dar per total contează rezultatul.

În meciul de aseară s-a văzut un progres. Am avut multe faze bune, am avut momente bune de joc, au fost lucruri care mie mi-au plăcut. Ca să vorbesc de ceva specific am văzut multe momente în care echipa a pierdut mingea și tranziția a fost bună, am văzut cum toți au coborât în apărare și au încercat să recupereze repede mingea.

Sigur că au fost ceva probleme, destul de multe greșeli tehnice, pase greșite în jumătatea proprie, asta nu mi-a plăcut. Aici trebuie să fie mai responsabili pe viitor jucătorii, mai ales împotriva echipelor bune.

După minutul 55-60 nu am mai avut aceeași posesie, nu am mai pus probleme atât de mult, probabil și din cauza schimbărilor. Le-am oferit și lor mai multe spații, mai multe ocazii și pe final am avut ceva emoții. E greu să spui concret că a fost bine sau rău”, a afirmat Gardoș, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Grupa accesibilă, marele avantaj în drumul spre Germania

La rândul său, jurnalistul Cristi Costache consideră că mai mult este greu de cerut de la actualii jucători ai naționalei României, însă este de părere că grupa din preliminarii este este de abordabilă.

”Nu poți să faci din rahat bici peste noapte. Ăsta e arealul în care Edi Iordănescu are posibilitatea de a-și desfășura activitatea. A fi selecționer este cu totul altceva decât a fi antrenor de club.

La ora actuală nu prea ai ce pretenții să naști. Grupa este mai mult decât abordabilă și ar trebui cu puținul pe care îl avem să ne autodepășim”, a explicat el.

