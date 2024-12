Naționala României, risc uriaș înainte de grupa pentru Campionatul Mondial: ”Următoarea sancțiune e depunctarea”

UEFA a decis să sancționeze naționala României cu din cauza scandărilor xenofobe de la meciul cu Kosovo, dar pe viitor se va putea ajunge la decizii și mai dure.

Naționala României riscă o sancțiune uriașă dacă vor mai exista scandări xenofobe

Fostul mare portar Florin Prunea, care în prezent este delegat UEFA, a atras atenția asupra faptului că forul continental va ajunge să depuncteze echipa națională dacă ultrașii vor continua cu astfel de scandări.

ADVERTISEMENT

Component al Generației de Aur, Prunea a explicat faptul că sancțiunea de disputare a unui joc cu porțile închise se va aplica la partida cu Bosnia Herțegovina, prima din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2024.

”În ultimii ani, TAS a întors multe decizii ale UEFA și FIFA. Am fost recidiviști, aici e problema. Ăsta e ultimul pas înainte de o depunctare, aceasta e următoarea sancțiune pe care o vom primi, alta nu mai există!

ADVERTISEMENT

Am luat amenzi, am avut sectoare închise… Vorbim de peste 100.000 de euro, plus stadionul cu porțile închise. E maximum. (n.r. – când se aplică sancțiunea de a juca un meci fără spectatori) La următorul joc, cel cu Bosnia.

Dacă participam la barajul din Liga Națiunilor, se aplica acolo. Dar am câștigat grupa și primul nostru joc e cel cu Bosnia. Ai încredere în ce spun, că știu ce vorbesc. Este vorba despre primul meci oficial”, a declarat Prunea, la emisiunea .

ADVERTISEMENT

Ce așteaptă Mircea Lucescu de la TAS

În ciuda sancțiunii primite de FRF după duelul cu Kosovo din Liga Națiunilor, selecționerul în faptul că Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne va schimba hotărârea.

”Stai să vedem dacă România – Bosnia se va disputa fără spectatori. Deocamdată se discută la TAS care e situația. Din discuțiile avute acolo cu oamenii din conducerea UEFA, mi-au spus că și-au dat seama că cei din Kosovo au folosit acest meci pentru a-și rezolva o problemă politică.

ADVERTISEMENT

Ceea ce nu este corect și nu este fair-play absolut deloc. Să vedem la TAS. Sunt speranțe sigur. Ar fi neplăcut să începem fără suporteri. Avem nevoie de suporteri, de stadion arhiplin, de entuziasm”, a declarat Lucescu, după tragerea la sorți a grupelor din preliminariile Mondialului din 2026.