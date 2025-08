Naționala României, sabotată de comuniști. De ce a fost interzis Loți Boloni sub „tricolor!”

Loți Boloni, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria țării noastre, a fost interzis la naționala României în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 1982.

Motivul pentru care Loți Boloni a fost interzis la naționala României

Jurnalistul Andrei Vochin a povestit, la „Oldies But Goldies”, pentru FANATIK, ce a stat în spatele unei decizii care a sabotat prima reprezentativă. Autoritățile comuniste s-au temut ca Boloni, etnic maghiar, să nu facă jocurile Ungariei, adversară a tricolorilor în preliminariile respective.

„La Boloni e o poveste tristă și nedreaptă. Cred eu că a adus un prejudiciu României până la urmă. În preliminariile Campionatului Mondial din 1982, când am întâlnit Ungaria, ‘isteții’ de politicieni comuniști au zis că Loți Boloni vinde meciul cu Ungaria. A fost eliminat din echipa națională, pur și simplu.

Noi am jucat în campania aceea, 1980, 1981 și 1982, când am învins Anglia cu 2-1 pe 23 august, când am făcut egal în deplasare în Anglia. Și am pierdut calificarea la București. Din două meciuri cu Ungaria și Elveția la București noi aveam nevoie să luăm două puncte. Erau două puncte la victorie, la vremea aia. Cu Ungaria am făcut 0-0 în primul meci.

La două, 3 săptămâni a fost al treilea cu Elveția. Am deschis scorul prin Ilie Balaci din lovitură liberă. Și ne-au bătut elvețienii cu 2-1 până la final, cu un ghinion teribil pe care l-a avut portarul Cristian la meciul cu Elveția.

Nu a contat istoricul său alături de România

Loți Boloni nu a fost inclus în lotul național. A avut interdicție de a juca în lotul echipei naționale a României. Deși înainte de chestia asta, el jucase în naționala României multe meciuri, cu multe realizări. Chiar și în meciul acela celebru, 4-6 cu Iugoslavia de la București, Loți Boloni înscrie golul de 3-2 al nostru chiar înainte de pauză.

De altfel, Loți Boloni revine în echipa națională odată cu sosirea lui Mircea Lucescu, care îi convinge pe politicieni că n-are nicio treabă cu trădarea. N-a mai căzut nici în grupă cu Ungaria pentru Campionatul European din 1984. Și devine un jucător esențial pentru echipa națională a României, așa cum a fost și pentru Steaua din punctul meu de vedere.

A fost elementul de echilibru de la mijlocul terenului, cu care Mircea Lucescu izbutește să se califice în premieră la Campionatul European din 1984. Mai mult decât atât, primul nostru gol de la Campionatul European din 1984 este marcat de către Loți Boloni în meciul cu Spania, terminat la egalitate, 1-1”, , în exclusivitate pentru FANATIK.

Cel mai important etnic maghiar din istoria fotbalului românesc

Reputatul ziarist a opinat ulterior : „După părerea mea, ținând cont de performanțele internaționale cu echipa națională și cu Steaua, Loți Boloni cred că este cel mai important jucător de etnie maghiară din istoria fotbalului românesc.

Ungurii l-au onorat. Au fost numeroase tentative de a-l convinge să joace pentru echipe de club din Ungaria. La vremea respectivă era foarte dificil. Tot aștept să scoată cartea. Am tot discutat cu dumnealui. Are în lucru o carte despre istoria vieții lui și fotbalistică, și umană.

Își va spune toate secretele și toate nădufurile. Și problema cu românizarea numelui. Mi-a povestit că a ales tatăl lui numele Ladislau, ca să nu îl oblige românii să îi spună Vasile. Aia e varianta pe care o voiau”.

23 de goluri în 102 selecții a strâns Boloni pentru naționala României.