ADVERTISEMENT

Ianis Hagi nu mai este om de bază la Alanyaspor, dar . Per total, în acest sezon, a jucat mai mult sub tricolor decât pentru formația turcă.

Ianis Hagi, mai multe minute la echipa națională decât la club

Așadar, în sezonul 2026/2027, Ianis Hagi nu a reușit să se impună ca titular la Alanyaspor, iar șansele primite au devenit tot mai puține. Chiar dacă s-au scurs 11 etape din actuala stagiune din SuperLig, internaționalul român a adunat doar 240 de minute în opt prezențe. Adică, doar un sfert din totalul de minute avute la dispoziție.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Ianis Hagi a mai bifat 45 de minute într-un meci din Cupa Turciei. În total, mijlocașul a ajuns la 285 de minute în nouă partide oficiale.

În schimb, pentru echipa națională a României, Ianis Hagi a trecut bariera celor 285 de minute din Turcia. Înaintea meciului cu Bosnia-Herțegovina, Hagi Jr. avea 222 de minute adunate în patru meciuri. După partida de la Zenica, în care a evoluat 64 de minute, a ajuns la cota 286

ADVERTISEMENT

Meciul Numărul de minute Statut vs. Polonia 67 titular vs. Suedia 67 titular vs. Suedia 21 rezervă vs. Polonia 67 titular vs. Bosnia-Herțegovina 64 titular TOTAL 286

Turcii i-au cerut lui Ianis Hagi să renunțe la bani!

Unul dintre motivele pentru care Ianis Hagi evoluează destul de puțin la Alanyaspor este acela că , ceea ce nu le-a picat deloc bine conducătorilor clubului. Mijlocașul român se află în ultimul an de contract și nu a dorit să facă concesii.

ADVERTISEMENT

„Ianis trece și printr-o situație mai dificilă la echipa de club. În primul rând a venit președintele clubului și i-a zis să își diminueze contractul. (n.r. – Cât i-a cerut diminuare?) Cred că vreo 30-40%. Nu a vrut, pentru că este în ultimul an de contract.

ADVERTISEMENT

Mai are șase luni și sper să se transfere acum, în această fereastră. Sper să meargă oriunde. Din cauza asta nu joacă la echipa de club, pentru că nu a vrut să accepte diminuarea de contract și a intrat în ultimele șase luni. Din cauza asta nu are meciuri la echipa de club, nu că nu este în formă”, a povestit Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.