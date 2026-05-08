Naționala României se vede exclusiv online la următoarele turnee majore?! Senatul a respins proiectul de lege ca meciurile să fie gratis la TV

ADVERTISEMENT

Ciprian Paraschiv a inițiat o propunere legislativă de modificare a Legii Audiovizualului prin care meciurile naționalei României să poată fi văzute gratuit la tv, după ce, în luna ianuarie, meciurile naționalei României de handbal masculin de la Euro au putut fi urmărite exclusiv online pe Voyo.

Senatul a respins proiectul de lege prin care meciurile României să se vadă gratis la TV. Reacţia lui Paraschiv

Însă, modificările Legii Audiovizualului au fost respinse în Senat, după ce Comisia pentru cultură și media a adoptat un raport de respingere, conform . FANATIK l-a contactat pe Ciprian Paraschiv care a declarat că nu înțelege decizia Senatului, dar lucrurile sunt departe de a fi încheiate pentru că totul se poate schimba în Camera Deputaților:

ADVERTISEMENT

„Este o schimbare în avantajul iubitorilor de sport. Dar decizia Senatului e apă de ploaie, Camera Deputaţilor e for decizional şi acolo se poate schimba totul. Aşa a fost şi cu „Legea Novak”, a fost respinsă în Senat, dar adoptată în Camera Deputaţilor. A căzut la Curtea Constituţională, unde nu ar fi trebuit să ajungă.

Suntem singura ţară din Europa în care naţionala României nu a putut fi urmărită la tv (n.r. naţionala României la Euro de handbal masculin). De acolo am avut această iniţiativă. Este un demers de bun simţ pentru că nu cred că echipele naţionale ale României ar trebui să devină obiecte de negoţ”, a spus Paraschiv pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Voyo transmite Campionatele Europene şi Mondiale de handbal între 2026 şi 2031 şi Campionatul Mondial de Rugby

Platforma Voyo a achiziţionat drepturile tv pentru turneele finale de handbal masculin şi feminin în perioada 2026-2031, un total de 12 ediţii. În plus, Campionatele Mondiale de Rugby din 2027, unde România este, de asemenea, calificată, .

ADVERTISEMENT

Campionatul European de handbal feminin din luna decembrie este găzduit şi de România, care va juca meciurile la Cluj-Napoca. Iar intenţia celor din grupul Pro este ca meciurile să poată fi urmărite exclusiv online, în condiţiile în care strategia grupului este să obţină un număr cât mai mare de abonaţi pe platformă.

ADVERTISEMENT

În acest sens, grupul Pro a investit sume importante în conţinutul de pe platformă. A cumpărat drepturile de difuzare în România pentru Premier League, pentru suma de 10.000.000 de euro anual, dar şi Ligue 1, două campionate din top 5, dar şi competiţii de top din alte sporturi precum Euroliga sau Campionatul Mondial de Raliuri.

FRH a negociat cu trustul Pro! Între timp s-a schimbat preşedintele

Despre situaţia transmisiunii Campionatului European de handbal feminin a vorbit şi fostul preşedinte al FRH, Constantin Din. Înainte de alegerile câştigate de Bogdan Voina, cel care a fost FANATIK că a demarat discuţiile cu trustul Pro pentru transmiterea meciurilor României pe tv:

ADVERTISEMENT

„Ca preşedinte al Federaţiei Române de Handbal îmi doresc ca meciurile României să fie cât mai vizibile, pe televiziunile din România. Este un lucru pe care nu ştiu dacă ar trebui să îl discutăm pentru că, evident, toată lumea îşi doreşte să vadă handbal la televizor. Am avut întânire cu CNA-ul, unde am susţinut acest punct de vedere. Există acest demers pentru schimbarea legii, pe care o susţinem şi ne dorim să vedem la tv.

Rămâne de văzut dacă vom reuşi acest lucru, trebuie să nu uităm că trăim într-o democraţie, într-un sistem capitalist, iar fiecare care deţine drepturi şi proprietate poate să facă ce crede de cuviinţă. Practic, ăsta e capitalismul. Noi încercăm, lucrurile nu sunt încheiate, sperăm să ajungem la o înţelegere cu trustul Pro pentru a vedea meciurile echipei naţionale de la Campionatul European pe posturile tv”, a spus Din.