Naționala României U20, live în Elite League. Deplasare dificilă în Elveția pentru echipa lui Iencsi

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Vineri, 13 noiembrie, de la ora 20:00, Stadio Comunale din Bellinzona găzduiește debutul naționalei României U20 în noua ediție din Elite League. Este o deplasarea dificilă pentru echipa lui Adrian Iencsi (51 de ani), pe terenul unei echipe care, în luna septembrie, a trecut în deplasare de Portugalia U20, scor 2-1.

Live Blog Elite League: Elveția U20 – România U20. Elevii lui Adrian Iencsi debutează în noul sezon, la Bellinzona

Pentru micii „tricolori” antrenați de Adi Iencsi, Elite League începe acolo unde s-a terminat și în ediția precedentă. În martie, România U20 pierdea pe final în Elveția, scor 1-3. Gazdele au marcat atunci golurile victoriei în minutele 83 și 89, după ce românii egalaseră prin Robert Jalade (Sevilla B) în minutul 79. Acum, România o ia de la capăt, într-un nou sezon din Elite League, tot pe terenul Elveției.

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România U20 în Elite League. Programul meciurilor naționalei României U20

cu jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2006. Aceștia, din toamna anului viitor, vor reprezenta viitoarea generație de tineret a României U21. România ia parte la a 6-a ediția de Elite League. „Tricolorii” lui Iencsi sunt într-o grupă alcătuită din 9 formații. Celelalte 8 sunt reprezentativele Angliei, Poloniei, Germaniei, Portugaliei, Italiei, Elveției, Cehiei și Franței. Nu le vom întâlni însă pe toate. România va disputa doar patru jocuri: cu Elveția și Polonia în luna noiembrie, și cu Portugalia și Cehia, în luna martie a anului viitor. Iată programul din noiembrie:

Vineri, 13 noiembrie, ora 20:00: Elveția – România, Stadio Comunale, Bellinzona

Marți, 17 noiembrie, ora 19:00: România – Polonia, Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște

Iată clasamentul la zi de la Under 20 Elite League:

Anglia U20 – 9 puncte (3 meciuri, 3 victorii, 0 egaluri, 0 înfrângeri, golaveraj 7:3) Polonia U20 – 6 puncte (2 meciuri jucate, 2 victorii, 0 egaluri, 0 înfrângeri, 5:1) Germania U20 – 6 puncte (3 meciuri jucate, 2 victorii, 0 egaluri, 1 înfrângere, 5:2) Portugalia U20 – 3 puncte (3 meciuri jucate, 1 victorie, 0 egaluri, 2 înfrângeri, 7:5) Italia U20 – 3 puncte (3 meciuri jucate, 1 victorie, 0 egaluri, 2 înfrângeri, 4:6) Elveția U20 – 3 puncte (2 meciuri jucate, 1 victorie, 0 egaluri, 1 înfrângere, 4:6) Cehia U20 – 3 puncte (3 meciuri jucate, 1 victorie, 0 egaluri, 2 înfrângeri, 5:9) România U20 – 0 puncte (0 meciuri jucate, 0 victorii, 0 egaluri, 0 înfrângeri, 0:0) Franța U20 – 0 puncte (3 meciuri jucate, 0 victorii, 0 egaluri, 3 înfrângeri, 1:6)

Cine transmite live meciurile României U20 din Elite League

Din informațiile oferite de Federația Română de Fotbal (FRF) aflăm că lotul naționalei U20 a României s-a reunit duminică, 8 noiembrie, la Târgoviște. Iencsi și elevii săi pregătesc deja cele două meciuri pe care le au de disputat în luna noiembrie în cadrul Elite League. Fanii fotbalului îi pot urmării pe micii „tricolori” în direct pe canalele Digi Sport și pe platforma FRF.tv.

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Lotul convocat de Adrian Iencsi la naționala U20 pentru dubla cu Elveția și Polonia

Pentru „dubla” cu Elveția și Polonia din această lună noiembrie, Adi Iencsi se va baza pe nume importante de jucători, de la forțe din SuperLiga. Îi putem enumera aici pe Ricardo Pădurariu și Alex Stoian (ambii FCSB), David Matei și Luca Băsceanu (U Craiova), Ianis Tarbă și David Irimia (Dinamo), Bogdan Ungureanu (Rapid) sau Lorenzo Biliboc (CFR Cluj). Iată lotul complet:

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Portari : Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Bogdan Ungureanu (FC Rapid);

: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Bogdan Ungureanu (FC Rapid); Fundași: David Irimia (Dinamo), Florin Gașpăr (Chindia Târgoviște), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Aurel Vlaicu (Politehnica Timișoara), Andrei Racu (FC Bassano | Italia), Alexandru Miloiu (SS Lazio | Italia), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alin Chinteș (Universitatea Cluj);

David Irimia (Dinamo), Florin Gașpăr (Chindia Târgoviște), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Aurel Vlaicu (Politehnica Timișoara), Andrei Racu (FC Bassano | Italia), Alexandru Miloiu (SS Lazio | Italia), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alin Chinteș (Universitatea Cluj); Mijlocași : Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), David Matei (Universitatea Craiova), Robert Lăpădătescu (CSM Slatina), Raul Vereș (Las Rozas CF | Spania), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova);

: Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), David Matei (Universitatea Craiova), Robert Lăpădătescu (CSM Slatina), Raul Vereș (Las Rozas CF | Spania), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova); Atacanți: Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Jason Kodor (FC Rapid 1923), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz | Polonia), Alexandru Stoian (FCSB).

Live Blog: Urmărește în timp real meciurile naționalei României U20 din Elite League

Atât meciul din Elveția, cât și cel cu Polonia de la Târgoviște, vor fi urmărite cu atenție de FANATIK. care apar în legătură cu meciurile disputate de naționala României U20 în cadrul Elite League. Partidele integrale, fază cu fază în format live text, și toate detaliile importante sunt pe site-ul nostru. De asemenea, și clasamentul va fi actualizat.