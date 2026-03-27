Naționala României U20, live video în Elite League. Numerele ”tricolorilor” lui Adrian Iencsi. Numărul 10, luat de un jucător din Liga 2

ADVERTISEMENT

Naționala U20 s-a reunit în cursul weekend-ului trecut la Târgoviște și pregătește acum de ultimele două partide din sezonul 2025-2026 din Elite League. Tricolorii lui Adrian Iencsi vor întâlni reprezentativele similare ale Poloniei și Elveției. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile legate de datele și orele meciurilor, precum și alte detalii importante.

Echipa națională U20 a României se pregătește pentru meciul cu Polonia de la Târgoviște, din Elite League, iar jucătorii lui Adrian Iencsi și-au ales numerele pe care le vor purta pe tricou.

ADVERTISEMENT

Numărul 10 a ajuns la mijlocașul Remus Guțea de la FC Voluntari, iar atacantul Universității Craiova, David Barbu, va evolua cu numărul 9.

România U20 în Elite League

Naționala de juniori U20 a României a evoluat ultima dată în luna noiembrie a anului trecut, atunci când a obținut doar un punct din cele două meciuri cu Germania și Portugalia. Prima partidă, contra nemților, s-a încheiat cu scorul de 0-6 în favoarea acestora, iar

Cu doar 2 puncte după 4 meciuri jucate, naționala României ocupă locul 6, penultimul, în Elite League. Italia are 0 puncte, fiind ultima, în timp ce poziția de lider îi revine Portugaliei, cu 16 puncte.

ADVERTISEMENT

Programul meciurilor naționalei României U20 în luna martie

Acum, la acțiunea din luna martie, , apoi, la 4 zile distanță, va întâlni în deplasare Elveția, pe stadionul „Copet” din Vevey. Iată programul micilor „tricolori”:

ADVERTISEMENT

Vineri, 27 martie

Ora 17:30: România U20 – Polonia U20

Marți, 31 martie

Ora 13:30: Elveția U20 – România U20

Cine transmite live meciurile României U20

Susținătorii micilor „tricolori” îi pot vedea live pe Digi Sport și FRF.tv, cel puțin la partida de pe teren propriu împotriva Poloniei. Site-ul Fanatik.ro vă vine de asemenea în sprijinul dumneavoastră, oferindu-vă informații despre meci sub format LIVE TEXT.

ADVERTISEMENT

De asemenea, informații precum evoluția scorului, marcatorii și alte evenimente de genul cartonașelor sau loviturilor de pedeapsă acordate pot fi urmărite și pe site-urile specializate în astfel de conținut. Spre exemplu FlashScore, LiveScore sau SoccerWay oferă scorul live.

Lotul convocat de Adrian Iencsi la naționala U20

Deși reprezentativa U20 este formată, în mare, din jucători născuți în anii 2005 și 2006, în lotul convocat de Adrian Iencsi pentru aceste două meciuri se regăsesc și doi fotbaliști eligibili pentru naționala U19: Narcis Ilaș și Alexandru Maxim, ambii născuți în 2007. Iată întreg lotul convocat pentru acțiunea naționalei României U20:

ADVERTISEMENT

Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Máté Simon (FK Csikszereda), Alexandru Maxim (FC Voluntari);

Fundași: Alin Chinteș (Universitatea Cluj), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Gabriel Dumitru (Metaloglobus București), Emanuel Marincău (Mainz / Germania), Răzvan Călugăr (CSC Șelimbăr), Răzvan Creț (FC Botoșani), Raul Marița (Greuther Fürth / Germania);

Mijlocași: David Păcuraru (Concordia Chiajna), David Irimia (Metaloglobus București), Luca Banu (Farul Constanța), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Alexandru Irimia (Metaloglobus București), Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo București);

Atacanți: Jason Kodor (Lecce / Italia), David Barbu (Universitatea Craiova), Ianis Vencu (FC Voluntari), Gabriel Gheorghe (Rapid București).

Live Blog: Urmărește în timp real meciurile naționalei României U20 din Elite League

Rămâi pe FANATIK pentru a fi la curent cu toate informațiile noi care apar în legătură cu meciurile disputate de naționala României U20 în cadrul Elite League. Partidele integrale, fază cu fază în format live text, și toate detaliile importante sunt pe site-ul nostru, la doar un click distanță.