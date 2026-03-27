Naționala României U20, live video în Elite League. Numerele ”tricolorilor” lui Adrian Iencsi. Numărul 10, luat de un jucător din Liga 2

Naționala U20 s-a reunit în cursul weekend-ului trecut la Târgoviște și pregătește acum de ultimele două partide din sezonul 2025-2026 din Elite League. Tricolorii lui Adrian Iencsi vor întâlni reprezentativele similare ale Poloniei și Elveției. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile legate de datele și orele meciurilor, precum și alte detalii importante.
Echipa națională U20 a României se pregătește pentru meciul cu Polonia de la Târgoviște, din Elite League, iar jucătorii lui Adrian Iencsi și-au ales numerele pe care le vor purta pe tricou.
Numărul 10 a ajuns la mijlocașul Remus Guțea de la FC Voluntari, iar atacantul Universității Craiova, David Barbu, va evolua cu numărul 9.
Naționala de juniori U20 a României a evoluat ultima dată în luna noiembrie a anului trecut, atunci când a obținut doar un punct din cele două meciuri cu Germania și Portugalia. Prima partidă, contra nemților, s-a încheiat cu scorul de 0-6 în favoarea acestora, iar trei zile mai târziu echipa lui Adrian Iencsi a remizat cu lusitanii, scor 1-1.
Cu doar 2 puncte după 4 meciuri jucate, naționala României ocupă locul 6, penultimul, în Elite League. Italia are 0 puncte, fiind ultima, în timp ce poziția de lider îi revine Portugaliei, cu 16 puncte.
Acum, la acțiunea din luna martie, naționala României va juca acasă contra Poloniei, pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, apoi, la 4 zile distanță, va întâlni în deplasare Elveția, pe stadionul „Copet” din Vevey. Iată programul micilor „tricolori”:
Vineri, 27 martie
Marți, 31 martie
Susținătorii micilor „tricolori” îi pot vedea live pe Digi Sport și FRF.tv, cel puțin la partida de pe teren propriu împotriva Poloniei. Site-ul Fanatik.ro vă vine de asemenea în sprijinul dumneavoastră, oferindu-vă informații despre meci sub format LIVE TEXT.
De asemenea, informații precum evoluția scorului, marcatorii și alte evenimente de genul cartonașelor sau loviturilor de pedeapsă acordate pot fi urmărite și pe site-urile specializate în astfel de conținut. Spre exemplu FlashScore, LiveScore sau SoccerWay oferă scorul live.
Deși reprezentativa U20 este formată, în mare, din jucători născuți în anii 2005 și 2006, în lotul convocat de Adrian Iencsi pentru aceste două meciuri se regăsesc și doi fotbaliști eligibili pentru naționala U19: Narcis Ilaș și Alexandru Maxim, ambii născuți în 2007. Iată întreg lotul convocat pentru acțiunea naționalei României U20:
