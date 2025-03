Naționala se și refuză! Doi fotbaliști au declinat convocarea înainte de România – Bosnia din preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026

Doi fotbaliști au refuzat convocarea la echipa națională a Bosniei pentru primele partide din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Formația pregătită de Sergej Barbarez , iar trei zile mai târziu va juca pe teren propriu contra Ciprului.

Doi fotbaliști au declinat convocarea la echipa națională înainte de România – Bosnia

Fundașul central Svetozar Markovic (24 de ani) și mijlocașul Edin Visca (35 de ani) au refuzat convocarea la prima reprezentativă a Bosniei pentru disputele cu România și Cipru. Apărătorul care joacă în acest moment pentru Viktoria Plzen s-a născut la Bijeljina, în Bosnia-Herțegovina, unde a și început fotbalul, dar la vârsta de 11 ani a plecat în Serbia, pentru a juca la Partizan Belgrad, grupare pentru care și-a și făcut debutul la nivel de seniori.

Fotbalistul a reprezentat Serbia la mai multe grupe de vârstă și a afirmat că își dorește să joace și la seniori pentru aceeași țară, așadar a declinat convocarea primită din partea lui Sergej Barbarez.

„Îi respect pe oamenii de la echipa națională a Bosniei și Herțegovinei, dar eu, împreună cu familia mea, am decis să rămânem alături de naționala Serbiei. Am trecut prin toate reprezentativele de juniori ale Serbiei, așa că eu consider că aceea este echipa mea națională. Așa simt. Voi aștepta și voi munci mult pentru a obține o convocare din partea selecționerului Dragan Stojkovic” a transmis acesta pentru .

Coechipierul lui Denis Drăguș nu dorește să revină la națională

De cealaltă parte, veteranul Edin Visca, care joacă la nivel de club pentru formația turcă Trabzonspor, unde este coechipier cu Denis Drăguș, a fost contactat de selecționerul Barbarez pentru a reveni la naționala Bosniei, pentru care nu a mai evoluat din 2020.

și nu va fi în lotul echipei pentru disputa contra României, care va avea loc pe 21 martie, de la ora 21:45. Visca a jucat pentru Bosnia timp de un deceniu și a înscris de 10 ori în cele 55 de partide disputate în tricoul primei reprezentative.

Selecționerul României, , iar pe listă se află mai multe nume surprinzătoare. , toate biletele fiind deja epuizate, conform unui anunț făcut de FRF.