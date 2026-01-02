Naționala Sudanului, cu 10 jucători din echipa lui Laurențiu Reghecampf, calificare istorică în optimi! Ce premieră a realizat la Cupa Africii pe Națiuni

ADVERTISEMENT

Deși țara este măcinată de războiul civil, selecționata Sudanului, cu 10 jucători în lot de la Al-Hilal Omdurman, formație pregătită de Laurențiu Reghecampf, a reușit o calificare fantastică în optimile Cupei Africii.

Calificare miraculoasă în optimile Cupei Africii pentru reprezentativa Sudanului

Formația Sudanului a făcut parte din Grupa E la Cupa Africii pe Națiuni, alături de naționalele din Algeria, Burkina Faso și Guineea Ecuatorială, și a reușit să încheie pe poziția a treia. Mai mult, a fost una dintre cele 4 echipe de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament și a ajuns în optimi.

ADVERTISEMENT

Însă, ceea ce a atras atenția a fost faptul că a reușit această performanță marcând un singur gol. Dar nici acela… Pentru că a fost vorba de un autogol. Cel al lui Saul Coco, care a însemnat victoria Sudanului cu 1-0 în duelul cu Guineea Ecuatorială.

Cum în celelalte două partide a pierdut clar, 0-3 cu Algeria și 0-2 cu Burkina Faso, naționala Sudanului este prima din istorie care ajunge în fără să marcheze.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă și-au îndeplinit obiectivul de a trece de faza grupelor, sudanezii visează acum să înscrie și primul gol la turneul final. Iar prima ocazie o vor avea sâmbătă, 3 ianuarie, de la ora 18:00, la întâlnirea cu Egipt din optimi.

ADVERTISEMENT

Reghecampf, pe val la Al-Hilal Omdurman

Echipa națională a Sudanului este formată în majoritate din jucători proveniți de la Al-Hilal Omdurman. Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf este de departe cea mai titrată din țară și se luptă pentru câștigarea Ligii Campionilor Africii.

Tehnicianul român se confruntă cu mari probleme la echipă din cauza războiul civil care a distrus țara. După ce anul trecut a jucat în campionatul Mauritaniei, , la o distanță de peste 2.000 de kilometri.

ADVERTISEMENT

Deși aflată într-o țară străină și lipsită de cei 10 jucători plecați la prima reprezentativă, formația pregătită de Reghecampf a început cu dreptul anul 2026 și s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul echipei Gicumbi.

În urma acestui succes, Al-Hilal Omdurman a urcat pe locul 9 în clasamentul campionatului din Rwanda, cu 20 de puncte. Trupa tehnicianului român este la 9 puncte în spatele liderului Police, dar are și 4 meciuri mai puțin disputate.