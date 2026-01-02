Sport

Naționala Sudanului, cu 10 jucători din echipa lui Laurențiu Reghecampf, calificare istorică în optimi! Ce premieră a realizat la Cupa Africii pe Națiuni

Sudan a obținut o performanță uriașă prin accederea în optimile Cupei Africii. Însă, modul cum a realizat această calificare este cu adevărat uimitor.
Traian Terzian
02.01.2026 | 22:40
Nationala Sudanului cu 10 jucatori din echipa lui Laurentiu Reghecampf calificare istorica in optimi Ce premiera a realizat la Cupa Africii pe Natiuni
ULTIMA ORĂ
Calificare miraculoasă în optimile Cupei Africii pe Națiuni pentru reprezentativa Sudanului. Sursă foto: The Sun
ADVERTISEMENT

Deși țara este măcinată de războiul civil, selecționata Sudanului, cu 10 jucători în lot de la Al-Hilal Omdurman, formație pregătită de Laurențiu Reghecampf, a reușit o calificare fantastică în optimile Cupei Africii.

Calificare miraculoasă în optimile Cupei Africii pentru reprezentativa Sudanului

Formația Sudanului a făcut parte din Grupa E la Cupa Africii pe Națiuni, alături de naționalele din Algeria, Burkina Faso și Guineea Ecuatorială, și a reușit să încheie pe poziția a treia. Mai mult, a fost una dintre cele 4 echipe de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament și a ajuns în optimi.

ADVERTISEMENT

Însă, ceea ce a atras atenția a fost faptul că a reușit această performanță marcând un singur gol. Dar nici acela… Pentru că a fost vorba de un autogol. Cel al lui Saul Coco, care a însemnat victoria Sudanului cu 1-0 în duelul cu Guineea Ecuatorială.

Cum în celelalte două partide a pierdut clar, 0-3 cu Algeria și 0-2 cu Burkina Faso, naționala Sudanului este prima din istorie care ajunge în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni fără să marcheze.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de...
Digi24.ro
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său

Chiar dacă și-au îndeplinit obiectivul de a trece de faza grupelor, sudanezii visează acum să înscrie și primul gol la turneul final. Iar prima ocazie o vor avea sâmbătă, 3 ianuarie, de la ora 18:00, la întâlnirea cu Egipt din optimi.

ADVERTISEMENT
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A...
Digisport.ro
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”

Reghecampf, pe val la Al-Hilal Omdurman

Echipa națională a Sudanului este formată în majoritate din jucători proveniți de la Al-Hilal Omdurman. Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf este de departe cea mai titrată din țară și se luptă pentru câștigarea Ligii Campionilor Africii.

Tehnicianul român se confruntă cu mari probleme la echipă din cauza războiul civil care a distrus țara. După ce anul trecut a jucat în campionatul Mauritaniei, Al-Hilal Omdurman s-a mutat acum în întrecerea din Rwanda, la o distanță de peste 2.000 de kilometri.

ADVERTISEMENT

Deși aflată într-o țară străină și lipsită de cei 10 jucători plecați la prima reprezentativă, formația pregătită de Reghecampf a început cu dreptul anul 2026 și s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul echipei Gicumbi.

În urma acestui succes, Al-Hilal Omdurman a urcat pe locul 9 în clasamentul campionatului din Rwanda, cu 20 de puncte. Trupa tehnicianului român este la 9 puncte în spatele liderului Police, dar are și 4 meciuri mai puțin disputate.

Cel mai râvnit fotbalist din Premier League s-a botezat pe plajă. Imagini spectaculoase...
Fanatik
Cel mai râvnit fotbalist din Premier League s-a botezat pe plajă. Imagini spectaculoase pe social media: „Îți mulțumesc, Doamne!”. Video
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în...
Fanatik
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi. Povestea fabuloasă a autografului de la celebrul fotbalist brazilian
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Petrolul a adus un jucător portughez care...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Petrolul a adus un jucător portughez care a jucat și la UTA
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Gigi Becali, Neluțu Varga și Mihai Rotaru, acuzați de legături cu mafia pariurilor:...
iamsport.ro
Gigi Becali, Neluțu Varga și Mihai Rotaru, acuzați de legături cu mafia pariurilor: `Este un dosar la DIICOT!`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!