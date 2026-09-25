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Naționala Suediei, primul adversar al României în Liga Națiunilor, are un lot inedit pentru meciul cu tricolorii. Englezul Graham Potter a convocat doar doi fotbaliști din campionatul intern, ambii debutanți. Comparativ,

Doi jucători de la Hammarby, singurii autohtoni din lot

Hampus Skoglund (22 ani – fundaș dreapta) și Paulos Abraham (24 ani – atacant) au prins lotul din cauza unor indisponibilități de ultimă oră. Suedezii nu au în lot fotbaliști cu nume, precum Elanga (Newcastle) sau Svanberg (Wolfsburg), dar chiar și așa Potter a strâns o echipă cu fotbaliști din campionatele puternice.

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Suedia are 11 fotbaliști care joacă în Anglia, în frunte cu Isak și Gyokeres, de la Liverpool, respectiv Arsenal. Plus căpitanul Lindelof, de la Aston Villa. Suedezii au în lot fotbaliști și din Germania, Franța, Scoția, Belgia, Italia, Spania, Austria și Polonia.

Campionatul Suediei, dominat de o “surpriză”

Situația este explicabilă, deoarece campionatul Suediei este în acest moment departe de cel în care echipe precum Malmo sau IFK Goteborg aveau un nivel ridicat, inclusiv în plan european. Competiția actuală este dominată acum de Sirius, o echipă din Uppsala, care n-are niciun trofeu în istoria de 119 ani a existenței sale.

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Traseul delor de Sirius confirmă schimbările din fotbalul suedez intern. Anul trecut, campioană a fost, în premieră Mjallby, care acum e pe locul 12 în campionat. Triumful ei a fost considerat un adevărat „miracol” în fotbalul european, având în vedere că Mjällby provine dintr-un mic sat pescăresc cu mai puțin de 1.500 de locuitori și a avut un buget mult mai mic.

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Allsvenskan e peste SuperLiga României

Potrivit Transfermarkt, valoarea totală de piață a primei ligi din Suedia (Allsvenskan) este de 295,15 milioane de euro, în timp ce prima ligă din România (SuperLiga) este evaluată la 227,74 milioane de euro. Cea mai valoroasă echipă din România, campioana Universitatea Craiova e cotată la 37 de milioane de euro, cu patru milioane mai mult decât Hammarby.

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La nivel individual însă, Matias Siltanen (19 ani) e evaluat la 10 milioane de euro, dublu față de Siltanen e însă finlandez și a costat 1,2 milioane de euro.

Nordicii au fost foarte slabi în Europa

Valoarea scăzută a fotbalului suedez autohton se vede și în Europa. Echipele de club din Suedia nu au strălucit în cupele europene. Doar campioana Mjallby a ajuns în grupele Conference League, dar singura echipă pe care a eliminat-o a fost Lincoln din Gibraltar, în preliminariile Ligii Campionilor. Ulterior, a fost eliminată de Slovan Bratislava și Red Bull Salzburg

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IFK Göteborg a fost eliminată în turul al treilea preliminar de formația belgiană KAA Gent. Suedezii au pierdut prima manșă pe teren propriu cu 0-1, iar în returul din Belgia au obținut doar un rezultat de egalitate, scor 1-1 (2-1 la general pentru Gent).

Hammarby IF, singura echipă care dă fotbaliști la națională, a părăsit competiția tot în turul al treilea preliminar, fiind învinsă la limită de polonezii de la Raków Częstochowa. După un 0-0 în Polonia, Raków, la care joacă Bogdan Racovițan s-a impus în Suedia cu 1-0.

Iar GAIS a fost eliminată din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League de danezii de la FC Nordsjælland. Deși în prima manșă, disputată pe teren propriu în Suedia, GAIS a reușit să se impună la limită cu scorul de 1-0, în returul din Danemarca a fost 6-0.