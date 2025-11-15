Naționala țării pe care Donald Trump a numit-o „un loc mizerabil”, aproape de calificarea la Cupa Mondială din SUA

ADVERTISEMENT

Donald Trump este unul dintre președinții cei mai des apăruți în spațiul public pentru tot felul de declarații sau legi date. Lista acestuia de interdicții în SUA poate afecta Cupa Mondială de anul viitor, iar una dintre echipele naționale gata să revină la turneul final după 52 de ani se află pe ea. Despre cine este vorba, de fapt.

Naționala de fotbal gata să revină la Campionatul Mondial după 52 de ani

Haiti, una dintre țările mici ale lumii și care s-a confruntat în ultimii ani cu tot felul de greutăți (de la un cutremur de magnitudine 7 pe scara Richter până chiar la asasinarea președintelui). Micuța țară vecină cu Republica Dominicană este însă la un pas de a reveni la Cupa Mondială după 52 de ani.

Vineri, 14 noiembrie, Haiti, ultima dată prezentă la Cupa Mondială din 1974, a învins cu 1-0 Costa Rica, formația care uimea lumea la CM 2014 și ajungea până în sferturile competiției. Cele două fac parte din grupa C, unde Honduras este lider cu 8 puncte, iar Nicaragua este ultima, cu 4 puncte.

Runda următoare, care este și ultima, Haiti va juca în deplasare cu Nicaragua, în timp ce Costa Rica va primi vizita Hondurasului. Doar una dintre primele 3 va merge la turneul final de anul viitor, însă au în față un „zid” impus de Donald Trump.

Cum a numit-o Trump pe țara aproape de calificarea la Mondial

Se pare că Donald Trump nu privește tocmai cu ochi buni Haiti. În anul 2018, el s-a referit la această țară insulară ca fiind „un loc mizerabil” într-o întâlnire oficială. Potrivit , la momentul respectiv, Casa Albă nici măcar nu s-a deranjat să nege comentariul președintelui pe seama țării respective.

Nu a fost primul și nici singurul episod de acest gen al președintelui SUA. El a mai avut astfel de remarci depreciative și la adresa altor țări/alianțe precum El Salvador (inclusă la categoria „locurilor mizerabile”), Danemarca (Trump a spus că Mette Frederiksen, prim-ministrul danez, a fost „nasty” / urâtă după ce a refuzat vânzarea Groenlandei), Uniunea Europeană (a spus că este un „dușman” în ceea ce privește comerțul).

Lista interzișilor în SUA a lui Donald Trump

Președintele SUA, , a semnat un ordin prin care restricționează intrarea în țară pentru cetățenii a 12 țări: Afganistan, Myanmar, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan și Yemen.

Lor li se adaugă alte 7 țări, însă acestea au restricții parțiale: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, Venezuela. Această interdicție ar putea afecta CM 2026, anumite echipe sau fani, în funcție de ţară, având de suferit. Un exemplu foarte concret este Iranul, care se află pe lista țărilor supuse interdicției și deja s-a calificat pentru CM 2026.

Totuși, există o excepție pentru sportivi: ordinul prevede că „orice atlet sau membru al unei echipe sportive, antrenor, personal de suport și rude apropiate” care călătoresc pentru Cupa Mondială, Jocurile Olimpice sau alte competiții majore nu intră sub această interdicție.

Partea tristă vine tocmai pentru suporteri. În cazul în care Haiti chiar va reuși să ajungă la Cupa Mondială,

Ce echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial

În acest moment se cunoaște deja soarta mai multor echipe naționale în ceea ce privește prezența la Campionatul Mondial din 2026. Iată, pentru fiecare zonă/categorie, reprezentativele calificate:

Gazde (calificare automată):

SUA

Canada

Mexic

Asia (AFC):

Japonia

Iran

Coreea de Sud

Australia

Uzbekistan (prima calificare)

Iordania (prima calificare)

Qatar

Arabia Saudită

Africa (CAF):

Maroc

Tunisia

Egipt

Algeria

Capul Verde

Ghana

Coasta de Fildeș

Senegal

Africa de Sud

America de Sud (CONMEBOL):

Argentina

Brazilia

Columbia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Europa (UEFA):

Anglia

Franța

Oceania (OFC):