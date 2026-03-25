Sport

Start lansat pentru naționalele U18 și U17, în drumul spre EURO! Cadou perfect de ziua selecționerului Ion Marin

Echipa națională U18 a României a debutat cu o victorie în preliminariile pentru EURO 2027. ”Tricolorii” i-au făcut astfel un cadou lui Ion Marin, care a împlinit 71 de ani în ziua meciului.
Traian Terzian
25.03.2026 | 17:08
ULTIMA ORĂ
Victorie pentru naționala U18 a României în primul joc din preliminariile EURO 2027. Sursă foto: frf.ro
Tinerii fotbaliști din naționala U18 a României au pornit la drum în prima fază a preliminariilor pentru EURO 2027. Echipa noastră trebuie să câștige grupa organizată la noi în țară pentru a avansa în Liga A și a continua drumul către turneul final.

UPDATE: Victorie concludentă pentru reprezentativa U17

Echipa națională U17 a României a început perfect ultima fază de calificare la Campionatul European și a învins fără drept de apel Islanda U17, scor 5-2, într-o partidă disputată pe stadionul Carlo Angelo Luzi din Gualdo Tadino.

Golurile ”tricolorilor” au fost marcate de Darius Bota (22), Alexandru Goncear (30, 34), Darius Tripon (52) și Ioan Precup (58), în timp ce pentru nordici au înscris Karason (17) și Danielsson Martin (69). Islandezii au rămas în inferioritate după eliminarea lui Ingimarsson (17), dar egalitatea numerică s-a restabilit după ce Denys Muntean a văzut cartonașul roșu la un minut după intrarea pe teren.

Selecționerul Mircea Diaconescu a început jocul cu următoarea formulă de echipă: Coșa – C. Stancu, Corduneanu, Dăncuș, C. Matei – Precup, Corlat, Pădure – Goncear, Bota, Marincean. În celălalt meci al primei etape din grupă se întâlnesc Portugalia U17 și Italia U17.

Formația clasată pe prima poziție se va califica la turneul final găzduit în această vară de Estonia. Programul ”tricolorilor” mai departe este următorul:

  • Sâmbătă, 28 martie, ora 13:00: Portugalia – România
  • Marți, 31 martie, ora 19:00: România – Italia

Naționala U18, victorie în primul meci din preliminariile EURO 2027

Formația pregătită de Ion Marin a întâlnit în primul joc din Grupa A, la Clinceni, modesta reprezentativă a Andorrei. ”Tricolorii” s-au impus cu scorul de 3-1, deși au avut anumite probleme în partea secundă a jocului.

Naționala noastră a dominat autoritar prima repriză, însă a ratat numeroase ocazii. Chiar înainte de pauză, în minutul 45, Alexandru Bota a deschis scorul după o centrare venită de la Costyn Gheorghe.

”Tricolorii” și-au mărit avantajul în minutul 64, atunci când Mario David a finalizat după o pasă primită de la Denis Țăroi. Doar 5 minute mai târziu, oaspeții au redus din diferență prin Manel Anglada, care l-a învins pe portarul Răzvan Farcaș cu un șut de la distanță.

Scorul final al partidei a fost stabilit în minutul 81 de Hunor Batzula, care a finalizat o combinație rapidă cu Bota. Selecționerul Ion Marin a început întâlnirea cu următoarea formulă de echipă: Farcaș – C. Gheorghe, Bădărău, Vechiu, Avram – Podoleanu – Amarandei, R. Coman, Țăroi – Roateș, Bota.

Programul naționalei U18 în preliminariile EURO 2027

Echipa națională U18 a României s-a instalat astfel în fruntea clasamentului Grupei A. În celălalt meci, care se joacă la această oră, la Tunari, se întâlnesc formațiile din Danemarca și Liechtenstein.

Programul ”tricolorilor” în continuare este următorul:

  • Sâmbătă, 28 martie: România U18 – Liechtenstein U18, ora 14:00, stadion Tunari
  • Marți, 31 martie: România U18 – Danemarca U18, ora 13:00, stadion Clinceni

Din acest an, UEFA a decis schimbarea formatului competițional pentru calificarea la Campionatul European U19. Astfel, drumul presupune trei tururi preliminare: Runda 1 (primăvară lui 2026), Runda 2 (toamna lui 2026) și Runda 3 (primăvara lui 2027). Campionatul European U19 va avea loc în vara anului viitor în Cehia. La turneul final vor participa 8 echipe.

Naționalele U17 și U19 joacă și ele miercuri

Tot miercuri, 25 martie, vor intra în scenă și reprezentativele U17 și U19 ale României. Formația U17, pregătită de Mircea Diaconescu, joacă în ultima fază de calificare la Campionatul European ce va avea loc în Estonia.

Programul ”tricolorilor” din grupa ce se desfășoară în Italia și din care prima clasată va merge la turneul final este următorul:

  • Miercuri, 25 martie, ora 15:00: Islanda – România
Reprezentativa U19 a României va juca în perioada 25-31 martie în Turul de Elită, ultima fază de calificarea la Campionatul European din acest an. Câștigătoarea grupei se va califica la turneul final organizat în Țara Galilor, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2026.

Programul reprezentativei condusă de Adrian Dulcea la grupa de calificare ce se joacă în țara noastră este următorul:

  • Miercuri, 25 martie: Kazahstan U19 – România U19, ora 17:00, stadion ”Anghel Iordănescu”, Voluntari
  • Sâmbătă, 28 martie: România U19 – Irlanda de Nord U19, ora 16:30, stadion Clinceni
  • Marți, 31 martie: România U19 – Ucraina U19, ora 17:00, stadion ”Anghel Iordănescu”, Voluntari
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!