Naționala U19 a României, primul meci după semifinala de la EURO 2025. ”Tricolorii” U17, înfrângere categorică

La două luni și jumătate de la , noua națională U19 a României a plecat la un turneu amical în Danemarca în care are programate două partide.

ADVERTISEMENT

România U19, remiză într-un amical cu Danemarca U19

Conducerea reprezentativei U19 a fost preluată de Adrian Dulcea, iar acesta : Mihai Toma, Alexandru Stoian, Robert Necșulescu, David Popa și Alexandru Maxim, portarul care este împrumutat la FC Voluntari.

În primul meci amical susținut în turneul din Danemarca, formația U19 a României a terminat la egalitate, scor 1-1, cu echipa gazdă. ”Tricolorii” au deschis scorul prin Alin Gera (9), danezii restabilind egalitatea prin Olti Hyseni (30).

ADVERTISEMENT

Selecționerul Adrian Dulcea a folosit următoarea formulă de echipă: Ungureanu – Gașpăr (Senciuc 78), Cotor (Racu 60), Fotin, Techereș (Grigore 65) – Pîrvu (Necșulescu 78), Tomșa (Dumitra 78), Gera (Toroc 60) – Petculescu (Bodo 46), Stoian (Ilaș 65), Toma (Boșneag 60).

În luna noiembrie, România U19 va fi gazda grupei de calificare, urmând să întâlnească Andorra, Finlanda și Islanda. Primele două echipe din cele 14 grupe, împreună cu echipa de pe locul 3 cu cel mai bun punctaj, se vor califica la Turul de Elită din primăvara lui 2026. În total, 7 echipe vor merge la EURO 2026, competiție găzduită de Țara Galilor.

ADVERTISEMENT

România U17, eșec usturător

În schimb, reprezentativa U17 a României a început cu o înfrângere categorică, scor 1-5, în fața Norvegiei U17, turneul amical Syrenka Cup, găzduit de Polonia. Următorul joc este programat sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 17:00, împotriva Poloniei U17.

ADVERTISEMENT

Unicul gol al ”tricolorilor” în eșecul cu Norvegia i-a aparținut lui Alin Crihana (80), în timp ce pentru nordici au punctat Abdoulie Jatta (7), Kevin Daehlin (12), Leo Dorsin (50) și Abel Cedergren (58, 63).

Selecționerul Mircea Diaconescu a trimis următorii jucători în teren: Coșa – Matei (Neamțu 66), Corlat, Miloiu, Stancu (Bencze 46) – Rotaru (Moldovan 66) – Goncear (Ganaj 46), Niculcea (Crihană 78), Văduva (Tripon 46) – Bota (Wadman 58), Marincean (Bodnar 78).