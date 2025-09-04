Sport

Naționala U19 a României, primul meci după semifinala de la EURO 2025. ”Tricolorii” U17, înfrângere categorică

Schimbată total după parcursul excelent de la EURO 2025, naționala U19 a României a jucat un prim meci de pregătire înainte de startul calificărilor.
Traian Terzian
04.09.2025 | 22:50
Nationala U19 a Romaniei primul meci dupa semifinala de la EURO 2025 Tricolorii U17 infrangere categorica
România U19 a jucat prima partidă după ce a atins semifinalele la EURO 2025. Sursă foto: frf.ro

La două luni și jumătate de la performanța extraordinară a micilor tricolori conduși de Ion Marin, noua națională U19 a României a plecat la un turneu amical în Danemarca în care are programate două partide.

ADVERTISEMENT

România U19, remiză într-un amical cu Danemarca U19

Conducerea reprezentativei U19 a fost preluată de Adrian Dulcea, iar acesta a chemat la prima acțiune nu mai puțin de cinci jucători care au legătură cu FCSB: Mihai Toma, Alexandru Stoian, Robert Necșulescu, David Popa și Alexandru Maxim, portarul care este împrumutat la FC Voluntari.

În primul meci amical susținut în turneul din Danemarca, formația U19 a României a terminat la egalitate, scor 1-1, cu echipa gazdă. ”Tricolorii” au deschis scorul prin Alin Gera (9), danezii restabilind egalitatea prin Olti Hyseni (30).

ADVERTISEMENT

Selecționerul Adrian Dulcea a folosit următoarea formulă de echipă: Ungureanu – Gașpăr (Senciuc 78), Cotor (Racu 60), Fotin, Techereș (Grigore 65) – Pîrvu (Necșulescu 78), Tomșa (Dumitra 78), Gera (Toroc 60) – Petculescu (Bodo 46), Stoian (Ilaș 65), Toma (Boșneag 60).

În luna noiembrie, România U19 va fi gazda grupei de calificare, urmând să întâlnească Andorra, Finlanda și Islanda. Primele două echipe din cele 14 grupe, împreună cu echipa de pe locul 3 cu cel mai bun punctaj, se vor califica la Turul de Elită din primăvara lui 2026. În total, 7 echipe vor merge la EURO 2026, competiție găzduită de Țara Galilor.

ADVERTISEMENT
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din...
Digi24.ro
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs

România U17, eșec usturător

În schimb, reprezentativa U17 a României a început cu o înfrângere categorică, scor 1-5, în fața Norvegiei U17, turneul amical Syrenka Cup, găzduit de Polonia. Următorul joc este programat sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 17:00, împotriva Poloniei U17.

ADVERTISEMENT
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la...
Digisport.ro
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!

Unicul gol al ”tricolorilor” în eșecul cu Norvegia i-a aparținut lui Alin Crihana (80), în timp ce pentru nordici au punctat Abdoulie Jatta (7), Kevin Daehlin (12), Leo Dorsin (50) și Abel Cedergren (58, 63).

Selecționerul Mircea Diaconescu a trimis următorii jucători în teren: Coșa – Matei (Neamțu 66), Corlat, Miloiu, Stancu (Bencze 46) – Rotaru (Moldovan 66) – Goncear (Ganaj 46), Niculcea (Crihană 78), Văduva (Tripon 46) – Bota (Wadman 58), Marincean (Bodnar 78).

ADVERTISEMENT
Adrian Porumboiu știe deja noua campioană din SuperLiga: „De data asta, nu le...
Fanatik
Adrian Porumboiu știe deja noua campioană din SuperLiga: „De data asta, nu le va mai scăpa titlul!”
Decizie uluitoare! Juniorul bătut de tatăl unui adversar a primit o suspendare de...
Fanatik
Decizie uluitoare! Juniorul bătut de tatăl unui adversar a primit o suspendare de un an!
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Acum se joacă 5...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Acum se joacă 5 meciuri. Surpriză mare în Slovacia – Germania
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Dinamo vrea un jucător de la CFR Cluj! Andrei Nicolaescu recunoaște: ”Suntem interesați!”
iamsport.ro
Dinamo vrea un jucător de la CFR Cluj! Andrei Nicolaescu recunoaște: ”Suntem interesați!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!