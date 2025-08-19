Sport

Naționala U21 a României, start în campania de calificare pentru EURO 2027. Cât costă biletele la meciul cu Kosovo U21

România U21 întâlnește Kosovo U21 în primul meci din preliminariile EURO 2027, iar FRF a pus în vânzare biletele pentru debutul ”tricolorilor”.
Traian Terzian
19.08.2025 | 09:47
FRF a pus în vânzare bilete pentru România U21 - Kosovo U21, din preliminariile EURO 2027. Sursă foto: frf.ro

Echipa națională U21 a României începe campania de calificare la EURO 2027 cu o partidă împotriva reprezentativei Kosovo U21, iar fanii care doresc să vadă debutul își pot achiziționa bilete online.

Se vând bilete pentru România U21 – Kosovo U21, din preliminariile EURO 2027

Întâlnirea România U21 – Kosovo U21, din prima etapă a Grupei A de calificare la turneul final din 2027, se va disputa vineri, 5 septembrie, de la ora 18:30, pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași.

Prețul tichetelor, la tribune, este de 30 de lei. În funcție de cererea de bilete, vor fi deschise și peluzele, unde prețul este de 20 de lei. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani, cât și tinerii între 15 și 24 de ani, vor beneficia de un preț preferențial de 10 lei în momentul achiziționării biletelor.

Cu un nou selecționer, Costin Curelea, și o nouă generație, formată din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2004, România va lupta să fie prezentă pentru a cincea oară consecutiv la Campionatul European U21.

Programul naționalei U21 până la finalul anului

La patru zile distanță după jocul cu Kosovo U21, formația de tineret a României va întâlni în deplasare San Marino U21, tot în preliminariile EURO 2027. Meciul de marți, 9 septembrie, de la Serravalle, va începe la ora ora 21:30.

Pentru aceste întâlniri, selecționerul Costin Curelea a anunțat o listă preliminară cu 10 stranieri convocați:

  • Vlad Răfăilă (Real Betis / Spania)
  • Tony Strata (AC Ajaccio / Franța)
  • Matteo Duțu (AC Milan / Italia)
  • Emanuel Marincău (FSV Mainz / Germania)
  • Antonio David (Internazionale Milano / Italia)
  • Luca Szimionaș (Hellas Verona / Italia)
  • Robert Jălade (Sevilla / Spania)
  • Rareș Burnete (Juve Stabia / Italia)
  • Ioan Vermeșan (Hellas Verona / Italia)
  • Jason Kodor (US Lecce / Italia)
În afară de aceste două dueluri, naționala U21 a României va mai juca patru partide până la finalul anului, trei oficiale și unul amical. Programul acestora este următorul:

  • 10 octombrie: România – Serbia (amical, Arad)
  • 14 octombrie: România – Cipru (Cluj-Napoca)
  • 14 noiembrie: Finlanda – România
  • 18 noiembrie: România – Spania (Sibiu)
Tags:
