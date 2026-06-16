Naționala umilită la Cupa Mondială 2026 și-a demis selecționerul în timpul competiției! Înlocuitorul a zburat de urgență pe continentul american

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Campionatul Mondial a făcut deja prima „victimă” în rândul antrenorilor. Naționala Tunisiei a debutat la turneul final cu un neverosimil 1-5 contra Suediei, meci care i-a adus demiterea lui Sabri Lamouchi (54 de ani) imediat după fluierul final. Nord-africanii au stabilit deja înlocuitorul său, care a zburat de urgență în SUA.

Herve Renard, noul selecționer al Tunisiei, a zburat de urgență în SUA

Grupa F de la Campionatul Mondial a avut parte, după remiza dintre Olanda și Japonia, de un meci cu o „ploaie” de goluri. , într-o adevărată demonstrație de forță a fotbalului nordic. Rezultatul final a avut consecințe pentru Sabri Lamouchi, care a fost demis imediat de pe banca tehnică a nord-africanilor.

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notează că tunisienii vor fi preluați de către Herve Renard. Liber de contract de la plecarea din Arabia Saudită, el este așteptat marți, 16 iunie, la ora 15:30, ora Mexicului, pe zborul direct Paris-Monterrey, și ar trebui să conducă apoi prima sa sesiune de antrenament, la ora 20:00, la centrul de antrenament Rayados al CF Monterrey.

Tehnicianul de 57 de ani va fi însoțit de Nicolas Baudoin, analist video, David Barriac, preparator fizic, și Gilles Le Floch, antrenor de portari. Aceasta implică, la rândul său, plecarea lui Olivier Pédémas, care venise cu Lamouchi, fostul selecționer. Herve Renard își va face debutul ca antrenor al Tunisiei împotriva Japoniei duminică, 21 iunie, tot pe Estadio BBVA din Monterrey.

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Tunisia, răpusă de propriul jucător

Golurile suedezilor au fost înscrise de către Yasin Ayari, care a punctat de două ori, Alexander Isak, Mattias Svanberg și Victor Gyokeres. . În vârstă de 22 de ani, el este este un mijlocaș născut în Solna, Suedia, dar care are cetățenie tunisiană prin intermediul tatălui său.

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Din respect pentru originile părintelui, starul suedezilor a decis să nu își celebreze primele reușite de la un Campionat Mondial. Suporterii au apreciat gestul făcut de tânăr, ba chiar l-au aplaudat.