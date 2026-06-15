Naționala Uruguayului oprită să plece din Mexic în SUA, pentru primul meci de la Mondiale! Care este problema sud-americanilor

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Cupa Mondială ar putea fi aruncată într-o nouă controversă, întrucât echipa Uruguayului se confruntă cu dificultăți în a intra pe teritoriul Statelor Unite. Echipa sud-americană urmează să dispute în nopatea de luni spre marți primul său meci din cadrul competiției, împotriva Arabiei Saudite, la ora 01.00.

Naționala Uruguayului nu a putut pleca din Mexic în SUA

Însă, din cauza unei probleme legate de documentele necesare, jucătorii se confruntă cu dificultăți în a intra în țară. Din câte se pare este vorba despre actele aeronavei care trebuia să-i ducă pe uruguayeni de la Cancun la Miami.

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Federația de la Mondevideo a explicat într-un comunicat: „Din cauza unor probleme independente de voința noastră, plecarea din Mexic a fost amânată. Echipa se odihnește la hotel. O noua oră de plecare va fi stabilită de FIFA”. Acest lucru vine după ce The Athletic a raportat că a trebuit să se găsească un alt avion care să-i ducă pe uruguayeni în Florida.

Somalezul Omar Artan n-a fost primit în SUA

Nu este prima dată la acest turneu final, când regulile de imigrare, impuse de președintelui Donald Trump, au îngreunat viața persoanelor implicate în competiției. Cel mai bun arbitru din Africa,

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Relația dintre FIFA și Statele Unite a fost percepută de mulți ca fiind problematică. Potrivit Iranului, care abia astăzi a încetat ostilitățile cu SUA, președintele FIFA, Gianni Infantino, nu și-a respectat promisiunile de a asigura accesul deplin al Federației Iraniene de Fotbal la cele trei meciuri ale echipei din Statele Unite.

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Departamentul de Stat al SUA a declarat că vizele au fost respinse deoarece „nu va permite echipei iraniene să abuzeze de acest sistem pentru a introduce teroriști în SUA sub pretexte false”.

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Iranul vine și pleacă în aceeași zi

De altfel, în care va juca meciurile din această ţară, fiind supusă unor restricţii drastice. ”Putem ajunge dimineaţa şi trebuie să plecăm în aceeaşi zi”, a declarat Abolfazl Pasandideh, înainte de sosirea echipei iraniene al cărei cantonament se află în Tijuana, în nordul Mexicului.

Iranul urmează să joace toate meciurile din faza grupelor în SUA, la Los Angeles împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie şi împotriva Belgiei pe 21 iunie, şi la Seattle împotriva Egiptului pe 26 iunie.

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