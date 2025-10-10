Naționala vedetei din Superliga României s-a calificat la Mondiale. Fotbalistul a marcat de două ori la un turneu final

Echipa naţională a Algeriei a învins Somalia, scor 3-0, şi s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale din 2026. Riyad Mahrez, fost jucător la Manchester City, a fost cel mai bun de pe teren cu un gol şi două pase decisive.

Mahrez a dat un gol și două pase decisive pentru Algeria

Într-un meci care a contat ca fiind în deplasare pentru Algeria, dar pe care echipa maghrebiană l-a disputat practic pe teren propriu, la Oran, elevii elvețianului Vladimir Petkovic n-au avut nicio problemă cu echipa de pe ultimul loc al grupei G africane, Somalia.

La 34 de ani, căpitanul algerienilor, Riyad Mahrez a reuşit să facă un meci excelent. El a ofert pasa decisivă din care Mohamed Amoura, atacantul lui Wolfsburg, a deschis scorul în minutul 7, apoi a înscris golul desprinderii, în minutul 19.

Mahrez a fost din nou servantul lui Amoura, în minutul 57, când a fost stabilit scorul final. Algeria ocupă primul loc în grupă, cu 22 de puncte, patru în plus faţă de Uganda, şi s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale 2026, care se va desfăşura în Statele Unite, Canada şi Mexic. Cele două echipe se vor întâlni în ultimul meci din grupă, care nu mai are însă nicio implicație pentru clasament.

Slimani, de la CFR Cluj, e cel mai bun marcator din istoria Algeriei

Algerienii au ajuns la această performanță pentru a cincea oară în istorie la Cupa Mondială, după 1982, 1986, 2010 şi 2014. Actuala formație are în componență fotbaliști precum Mahrez (Al Ahli), Ait-Nouri (Manchester City), Gouiri (Marseille), Amoura (Wolfsburg), Chaibi (Eintracht), Mandi (Lille) sau Touba (Panathinaikos).

Cel mai bun marcator al naționalei algeriene este Islam Slimani, de la CFR Cluj, care a punctat de 45 de ori în 101 meciuri. El nu a mai prins naționala din 2024, dar speră să joace la turneul final, chiar dacă la anul va avea 38 de ani.

Naționala lui a ieșit atunci dintr-o grupă cu Belgia, Rusia și Coreea de Sud, fiind eliminată în optimi de Germania, după prelungiri.

Alte două echipe sunt extrem de aproape de îndeplinirea aceluiași obiectiv. Ghana și Insulele Capului Verde pot bifa această performanță în zilele următoare.

Echipele calificate la Cupa Mondială

SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria.

Turneul final începe la 11 iunie 2026

Cupa Mondială din 2026 va inaugura un nou format, cu 48 de echipe, care vor fi repartizate în 12 grupe a câte patru formații. Din grupe vor ieși primele două clasate și cele mai bune opt locuri trei.

Ca urmare a creșterii numărului de echipe, va crește considerabil și numărul de jocuri. În vara lui 2026, se vor disputa un total de 104 meciuri, pe parcursul a 39 de zile, cu peste o săptămână mai mult decât până acum. La precedentele ediții, se disputau 64 de meciuri.

Statele Unite vor găzdui cea mai mare parte a turneului, cu 11 oraşe din totalul de 16 stabilite pentru Mondialul din 2026: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey.

Mexico City, Guadalajara şi Monterrey vor fi locurile de desfăşurare în Mexic, în timp ce, din partea Canadei, Vancouver şi Toronto au fost oraşele alese. Turneul final începe la 11 iunie și se termină la 19 iulie.