NATO face lumină în cazul Geoană. “A obținut autorizație de securitate. A lucrat consecvent în apărarea valorilor democratice ale Alianței”

Mircea Geoană a obținut o autorizație de securitate de la autoritățile naționale pentru a putea lucra în cadrul Alianței, au precizat reprezentanții NATO.

NATO face lumină în cazul Geoană

Este prima reacție a unui oficial NATO după apariția în spațiul public a unei , potrivit căreia un membru al echipei de campanie a candidatului independent ar fi avut legături de afaceri cu un oligarh rus.

Precizarea reprezentanților Alianței Nord-Atlantice vine ca răspuns la o solicitare a publicației News.ro. Oficialul NATO a subliniat faptul că Mircea Geoană a obținut autorizația de securitate necesară exercitării funcției sale în cadrul Alianței.

„Domnul Geoană a îndeplinit funcția de secretar general adjunct al NATO în perioada octombrie 2019 – septembrie 2024.

Toţi angajaţii NATO trebuie să obţină o autorizaţie de securitate de la autorităţile lor naţionale pentru a-şi putea prelua atribuţiile în cadrul organizaţiei, iar domnul Geoană a făcut acest lucru.

În perioada în care a fost secretar general adjunct al NATO, domnul Geoană a lucrat în mod consecvent în sprijinul Alianței transatlantice și în apărarea valorilor democratice ale NATO”, se arată în răspunsul transmis de biroul de presă al NATO.

Mircea Geoană cere investigarea ”operațiunii de kompromat”

Mircea Geoană a demisionat recent din funcția de secretar general adjunct al NATO pentru a candida, ca independent, la președinția României.

Fostul înalt oficial al NATO a anunțat joi că , „până în cele mai mici detalii, operațiunea de kompromat care îl vizează şi care este din manualul de operare al FSB”.

Organizaţia internaţională de presă, The Organized Crime and Corruption Reporting Project, susține într-un material publicat recent că unul dintre coordonatorii campaniei sale, Rareş Mănescu, are legături cu un om de afaceri rus şi propagandist al Moscovei, care a călătorit în Crimeea de cel puțin 10 ori după anexarea ilegală din 2014.

Rareş Mănescu a înfiinţat o firmă împreună cu afaceristul rus Aleksei Kozlov în timp ce făcea parte din mișcarea civică ce îl susține pe Mircea Geoană, fiind coordonator al campaniei pentru Ilfov, în perioada când acesta era încă adjunct la NATO, mai susține investigația.