NATO fără SUA? Americanii nu vor sa mai ofere avioane de luptă și nave de război. Poate alianța să acopere golul? „Trebuie să ne pregătim resursele noastre”

ADVERTISEMENT

Statele Unite se pregătesc să își reducă masiv contribuțiile militare față de NATO, lăsând pe umerii statelor din alianță mai multe responsabilități. Astfel, Washingtonul ar intenționa să nu mai ofere avioane de luptă, nave de război, drone sau aeronave de realimentare în zbor. Va putea NATO să facă față?

NATO rămâne fără sisteme esențiale americane

Între timp, pare că și NATO ar începe să se slăbească. Conform surselor citate de publicația germană , Statele Unite intenționează să își reducă masiv contribuțiile militare pentru alianță. Un trimis al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a avut o ședință de informare cu oficiali de rang înalt din alte state membre la sediul NATO la sfârșitul săptămânii trecute.

ADVERTISEMENT

Se pare că Washingtonul intenționează să ofere NATO mult mai puține capabilități militare cheie în viitor, ca parte a planificării forțelor alianței, inclusiv avioane de vânătoare americane, nave de război, drone și aeronave cisternă.

Astfel, „golurile” lăsate de aceste pierderi ar trebui umplute rapid de europeni. O modalitate de a compensa deficitul de avioane de vânătoare ar fi prin livrările continue de aeronave F-35 către aliații europeni. Forțele armate germane urmează să primească prima aeronavă din SUA anul viitor. Polonia tocmai a primit primele sale trei avioane F-35. Cu toate acestea, SUA a precizat clar că intenționează să mențină descurajarea nucleară în Europa în cadrul NATO.

ADVERTISEMENT

Statele europene NATO nu dețin bombardiere strategice capabile să transporte . În plus, este puțin probabil ca cele două portavioane pe care SUA le-a înregistrat până acum în Modelul de Forțe NATO pentru utilizare în situații de criză să fie ușor de înlocuit, mai scrie publicația germană.

ADVERTISEMENT

Pot compensa statele NATO?

În acest context, FANATIK a discutat analistul pe probleme de politică externă și securitate Iulian Chifu. Acesta susține că fostul președinte american Joe Biden a avertizat cu privire la faptul că din 2027 . Expertul a subliniat că această decizie este, totuși, una destabilizatoare, iar Europa nu poate umple „golurile” lăsate de americani.

ADVERTISEMENT

„Compensarea n-ai cum să o faci, dar asta dezechilibrează în primul rând raportul strategic între Statele Unite și Federația Rusă, pentru că să nu uităm că pozițiile din Europa, inclusiv Deveselu la noi, de fapt fac parte din sistemul de apărare strategic al Statelor Unite. Deci, inclusiv prezența asta făcea parte într-o mare măsură. Da, e o debalansare. Europa nu are capabilități, deci e vorba de un transfer negestionat de capabilități”, a menționat expertul.

În același timp, Iulian Chifu menționează că, momentan, americanii nu au comunicat nimic în mod oficial, iar aceste lucruri nu se pot întâmpla peste noapte. De asemenea, rămân foarte multe lucruri de discutat în cadrul unei asemenea decizii.

ADVERTISEMENT

„Departamentul de Stat dă asigurări, NATO dă asigurări în continuare că nu se pune problema unor modificări și nu se pune problema nici la summit-ul NATO de o schimbare atât de dramatică, chiar dacă s-ar putea să apară anunțuri și din spate, privind modul în care europenii se aliniază la proiectele militare americane, acolo va fi o dezbatere că alianța NATO nu înseamnă că toată lumea merge după americani. Alianța înseamnă că pui pe masă, că suntem egali, că dezbatem și sigur susținem proiectele care au sens”, a punctat politologul.

Ce ar trebui să facă România?

Întrebat de cum ar trebui România să gestioneze o astfel de situație, ca parte a NATO, expertul a subliniat faptul că este necesar ca țara noastră ar trebui, în primul rând, să monitorizeze situația și să analizeze toate datele, având în vedere că, geografic, suntem aproape de războiul Ucraina-Rusia, însă trebuie să așteptăm comunicarea oficială.

„Noi trebuie să ne pregătim resursele noastre, asta nici nu trebuie să discutăm. Avem aliați în continuare. Deci NATO nu dispare chiar dacă americanii s-au retras sau fac nu știu ce. Și atunci trebuie să ne consultăm cu aliații să vedem încotro mergem”, ne-a mai spus Iulian Chifu.

Întrebat dacă acestea sunt semne clare că americanii vor să se retragă pe cât posibil din NATO, expertul a menționat că SUA vor lăsa „multe dintre elemente în afară” și e foarte posibil să lase multe responsabilități „pe umerii europenilor”, inclusiv partea de securitate.