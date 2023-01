NATO înarmează Ucraina până-n dinți. Aliații nu se înțeleg însă asupra tancurilor Leopard. “E nevoie de unități de arme combinate”

Încă înainte de întrunirea de vineri de la Ramstein, în special Statele Unite, dar și alte state europene au anunțat noi livrări de armament către Ucraina, livrări ce se remarcă prin tehnica militară tot mai sofisticată.

La baza armatei americane de la Ramstein are loc vineri o întrunire crucială pentru planificarea , la această întrunire participând atât secretarul american al apărării, Lloyd Austin, șeful statului major al armatei american, generalul Mark A. Milley, cât și miniștrii apărării din cele 50 de state ce ajută miliar Kievul.

„Rusia se regrupează, recrutează şi încearcă să se reechipeze. Nu este momentul să încetinim. E momentul să facem mai mult. Poporul ucrainean este cu ochii pe noi”, a declarat secretarul american al apărării în deschiderea întrunirii de la Ramstein.

Încă înainte însă de întrunirea de la Ramstein mai multe state au anunțat deja tranșe importante de armament. Joi, Washingtonul a anunțat un nou ajutor militar, estimat la 2,5 miliarde de dolari, la doar două săptămâni după un anunț similar, ce include 59 de vehicule blindate Bradley, (în 6 ianuarie erau anunțate primele 50), alte 90 de vehicule blindate Stryker, 53 de vehicule blindate antimine (MRAP), 350 de vehicule de transport Humvee, 20.000 de obuze de 155mm, rachete pentru HIMARS, 95.000 de obuze de calibrul 120mm, echipament de demolare, mine anti-personal, dar și opt sisteme anti-aeriene Avenger.

În același timp, Suedia a anunțat că trimite și ea tunuri auto-propulsate Archer, considerate a fi unele dintre cele mai moderne din lume, plus 90 de vehicule de infanterie CV90, Marea Britanie a anunțat că își suplimentează ultima tranșă de ajutor militar cu până la 200 de vehicule blindate și 600 de rachete Brimstone, Danemarca a anunțat și ea că achiziționează pentru Ucraina 19 sisteme Archer, Estonia, Polonia, Lituania și Cehia anunțând și ele noi tranșe importante de armament. La fel, vineri, Olanda este așteptată să anunțe un nou ajutor militar pentru Kiev, asta după ce zilele trecute premierul Mark Rutte și-a anunțat intenția de a trimite un sistem Patriot, iar joi ministrul olandez al apărării a precizat că țara sa e gata să suporte nota de plată pentru tancurile Leopard destinate Ucrainei.

„Pur și simplu nu pot ține pasul cu știrile proaspete despre națiunile care spun că ne trimit din ce în ce mai multe arme astăzi. Ce se întâmplă aici, lumea s-a trezit în sfârșit?”, a scris pe Tweeter, cunoscutul jurnalist ucrainean Illia Ponomarenko, în contextul în care analiștii politici subliniază că, dacă mai exista vreun dubiu cu privire la angajamentul occidentului de a susține Ucraina, acum Statele Unite, Uniunea Europeană și restul țărilor care susțin militar Kievul sunt mult prea angajate în acest proces pentru a mai putea da înapoi.

Între timp, imaginile publicate pe rețelele de socializare arată că, la Moscova, unor clădiri oficiale, inclusiv pe sediul Ministerului Apărării rus.

Pantsir-1, an anti-aircraft missile and gun complex, was installed in Moscow right on the roof of an apartment building.

In connection to what, one wonders?

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)