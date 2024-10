NATO nu poate face față unui război conventional cu Rusia. Avertismentul generalului american Ben Hodges, fost comandant al US Army în Europa

NATO nu dispune de apărare aeriană adecvată, mobilitate militară, muniție și mentalitatea necesară pentru a fi pe deplin pregătită pentru un război convențional la scară largă cu Rusia, a declarat generalul locotenent american (r) Ben Hodges la Forumul de securitate de la Varșovia care s-a ținut miercuri.

Infrastructura critică, neprotejată

Luând cuvântul în cadrul unei discuții la Forumul de securitate de la Varșovia, Ben Hodges a declarat că mulți dintre liderii politici și militari europeni nu recunosc pe deplin realitățile unui posibil război cu Rusia.

Generalul-locotenent (r) Ben Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa (2014-2017), este în prezent Mentor principal NATO pentru logistică și Distinguished Fellow al GLOBSEC. Este consultant pentru mai multe companii cu privire la Europa, NATO și Uniunea Europeană și este coautor al cărții Future War and the Defence of Europe, publicată de Oxford University Press.

Avertismentele cu privire la o ciocnire între Rusia și NATO au crescut de când Moscova a început războiul împotiva Ucrainei, acum doi ani, mulți observatori subliniind baza industrială de apărare și pregătirea de luptă insuficiente din partea Occidentului. „Nu avem o apărare antirachetă și aeriană adecvate pentru a ne proteja porturile maritime, aeroporturile și infrastructura critică”, a declarat Hodges, potrivit .

Mobilitatea militară, defectuoasă

Flancul estic al NATO are doar 5% din capacitățile de apărare aeriană necesare pentru a descuraja un atac, a raportat în luna mai. „Încă nu ne putem deplasa rapid în întreaga Europă, astfel încât problema mobilității militare este încă o provocare care trebuie rezolvată”, a adăugat generalul în retragere.

Dacă Rusia ar decide să atace NATO, forțele sale ar lovi imediat infrastructura europeană de transport de care aliații au nevoie pentru a răspunde, a comentat generalul în retragere.

„Așa că imaginați-vă că o săptămână din ceea ce se întâmplă în Ucraina se va întâmpla în Gdansk, sau în Klaipeda, sau în Tallinn, sau în Bremerhaven”, a notat Hodges. În cel mai rău scenariu, ar trebui să aștepte timp de două săptămâni sosirea de întăriri, a adăugat ofițerul în retragere.

Armatele NATO nu se pot desfășura rapid

În continuarea declarațiilor făcute la Forumul de securitate de la Varșovia de Simona Cojocaru, secretar de stat în Ministerul român al Apărării, Ben Hodges a spus că armatele NATO trebuie să fie pregătite să se desfășoare mult mai rapid decât o pot face în prezent.

Potrivit generalului în retragere, armatele occidentale erau gata de desfășurare în 24 de ore în timpul Războiului Rece, în timp ce armatele de astăzi nu au în mare parte această capabilitate.

NATO ar trebui să aibă „curajul să recunoască ceea ce consideră a fi o amenințare și apoi să înceapă să scoată muniția din buncăre, să înceapă să desfășoare trupe pentru a fi pregătiți, iar apoi să poată fi gata să acționeze în două sau trei zile acolo unde există acest risc”, a apreciat generalul.

El a adăugat că liderii aliați ezită adesea să răspundă suficient de rapid și decisiv, temându-se că astfel de măsuri ar fi percepute ca o provocare de către Rusia. Ben Hodges a cerut, de asemenea, să se investească în exerciții și în producția de muniție pentru a crește gradul de pregătire militară a Alianței.

Lipsa de muniții

Generalul american a subliniat că, după zece ani de la anexarea Crimeei de către Rusia și invazia regiunii estice din Donbas, „încă nu putem furniza suficientă muniție pentru o săptămână. Și ne-am golit buncărele pentru a ajuta”.

Cu toate acestea, generalul în retragere a adăugat că țările europene „se îndreaptă într-o direcție mult mai bună”, lăudând în special consolidarea militară fără prcedent planificată de .