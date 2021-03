Nava care blochează Canalul Suez, repusă pe linia de plutire. Ce se întâmplă cu prețul petrolului

Ever Given, nava de 400 de metri și peste 2.000 de tone care a blocat timp de aproape șase zile Canalul Suez, a fost repusă pe linia de plutire. Potrivit unui mesaj publicat cu puțin timp în urmă pe pagina de Twitter a companiei Inchcape Shipping Services, nu se știe, însă, când va putea fi reluată circulația în condiții normale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Imediat după anunț, bursele din Asia au început să crească, iar prețul petrolului a înregistrat ușoare scăderi, pe fondul speranțelor că această zonă, tranzitată de 15% din traficul maritim total, ar putea fi redeschisă.

Între timp, autoritățile au descoperit o nouă ipoteză. Dacă până mai ieri susțineau că vântul puternic a făcut ca nava să eșueze, acum nefericitul eveniment este pus pe seama unei erori umane de pilotaj.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nava care blochează Canalul Suez a fost repusă pe linia de plutire

„Canalul este dificil din punct de vedere al timpului. Ai nevoie de 16 ore ca să-l parcurgi, este o zi lungă, cu evoluții de durată… am trecut prin el cu diverse tipuri de nave similare cu Ever Given.

Când te confrunți cu un astfel de vânt puternic, trebuie să anticipezi și să corectezi cursul navei, pentru a compensa forța vântului. Deci devine dificil, te poți confrunta cu furtuni de nisip, pierzi din vizibilitate, trebuie să te bazezi pe radar.

ADVERTISEMENT

În opinia mea, probabil este vorba de un element uman, pilotul sau cârmaciul au pierdut cumva controlul”, a explicat Morgan McManus, căpitan în Marina Statelor Unite ale Americii.

Nu mai puțin de 11 vapoare încărcate cu cel puțin 130.000 de oi vii din România sunt blocate în aceste momente la intrarea pe canalul Suez. Unele așteaptă deja de o săptămână să-și reia cursul firesc, în condițiile în care au mii de animale la bord și stocuri limitate de hrană și apă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

S-ar putea întoarce în portul Midia, însă nu e clar dacă oile ar supraviețui călătoriei. Prin urmare, autoritățile sanitar-veterinare susțin că soluția cea mai potrivită ar fi să revină acasă.

„Cel mai târziu luni ne situăm în ziua zero, adică ziua în care dacă ele pornesc mai au o șansă să ajungă într-un procent foarte mare în viață și să fie sacrificate în România, unde avem suficientă capacitate de abatorizare, și exportate cu avionul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este mai rentabil pentru România și cu siguranță se anulează o suferință inutilă a animalelor care vor începe să se împingă unele în altele dacă rămân fără apă și hrană”, a explicat Gabriel Păun, directorul organizației Animal International Romania.