Nava spațială care ar putea transporta 1.000 de oameni în spațiul cosmic. Ce este Proiectul Chrysalis, de fapt și ce scop are

Proiectul Chrysalis ar putea schimba multe în următorii ani. Vorbim despre o navă spațială futuristă concepută pentru a transporta 1.000 de oameni în spațiul cosmic, pe o perioadă de 250 de ani.

Ce este Proiectul Chrysalis

Un studiu inovator și un concurs de proiectare au dus la crearea unui model conceptual pentru capabilă să transporte oameni într-o călătorie fără întoarcere, de 250 de ani, către Alpha Centauri, cel mai apropiat sistem stelar de Pământ.

Acest studiu, parte a concursului global Project Hyperion, a captivat imaginația oamenilor de știință, inginerilor și arhitecților. Proiectul câștigător, numit Chrysalis, prevede o navă autonomă capabilă să găzduiască 1.000 de pasageri pe parcursul mai multor generații.

Cu o lungime uimitoare de 36 de mile, adică nu mai puțin de 58 de kilometri, Chrysalis dispune de o serie sofisticată de ecosisteme biomice. Acestea sunt esențiale pentru supraviețuirea pe termen lung.

Cum ar putea arăta interiorul navei

Interiorul va fi mai surprinzător. Aici pot fi găsite de la camere de producție alimentară și biblioteci până la parcuri. De asemenea, vor exista zone de locuit cu mai multe etaje, școli și chiar complexe sportive.

Una dintre cele mai impresionante caracteristici este „cupola cosmosului” înaltă de 130 de metri. Cu panourile sale mari de sticlă, această cupolă le permite pasagerilor să plutească liber în spațiu în timp ce privesc stelele.

Nava ar fi alimentată de reactoare de fuziune nucleară. Aceasta este o tehnologie care ar putea furniza energie fiabilă pentru nava spațială pe parcursul călătoriei sale. Cilindrii concentrici care se rotesc cu viteză mare ar genera gravitație artificială, permițând pasagerilor să trăiască și să lucreze într-un mediu simulat similar cu cel terestru.

Cum ar putea arăta viața pe nava Chrysalis

? Nava este împărțită în mai multe „carcase”. Fiecare în parte vine cu o funcție specifică pentru a asigura bunăstarea pasagerilor. O carcasă ar găzdui agricultura și biomele, adică spații critice concepute pentru a recrea mediile diverse ale Pământului, inclusiv pădurile tropicale, pădurile boreale și tufărișurile uscate.

Toate aceste detalii sunt esențiale pentru pregătirea locuitorilor în vederea colonizării unei noi planete, în special Proxima Centauri b, o planetă situată la patru ani lumină de Pământ.

O altă caracteristică cheie este banca genetică. Aceasta ar stoca semințe, embrioni și ADN de la toate speciile aflate la bordul navei. Această măsură de precauție are scopul de a conserva biodiversitatea Pământului pentru generațiile viitoare.

Nava spațială ar utiliza, de asemenea, un sistem în circuit închis pentru reciclarea apei și a nutrienților, asigurând gestionarea atentă a resurselor pentru călătoria care urmează, notează .

Deși producția de alimente pe bază de plante ar domina pe navă, ar exista un spațiu limitat pentru animale, în principal în scopuri estetice și de diversitate, nu pentru producția de alimente.

Conform sursei citate, proteinele ar putea fi produse sintetic, reflectând tehnologiile actuale de producere a proteinelor în laborator. Aceste practici durabile ar fi cruciale pentru supraviețuirea unei călătorii de 250 de ani în spațiul cosmic.

Cum va menține această navă 1.000 de oameni în viață?

Proiectul Chrysalis nu vizează doar supraviețuirea, ci și crearea unei comunități prospere în imensitatea spațiului cosmic. Ce înseamnă asta mai exact? Cel de-al treilea strat al navei spațiale ar fi dedicat spațiilor de locuit, cu 20 de sectoare conținând „case modulare” pentru fiecare dintre cei 1.000 de locuitori.

Aceste case modulare ar oferi spațiu personal, promovând în același timp un sentiment de unitate și un scop comun. Locuitorii ar putea chiar să se deplaseze între sectoare după cum doresc, fiind creat un mediu de viață fluid și dinamic.

Spațiile comune sunt, de asemenea, o parte vitală a vieții la bordul Chrysalis. Parcurile, bibliotecile și zonele de recreere ar oferi pasagerilor șansa de a se relaxa și de a-și menține bunăstarea mentală în timpul lungii călătorii.

În plus, ferestrele și pereții mari ar putea acționa ca ecrane, simulând peisaje de pe Pământ și creând un sentiment de legătură cu planeta lor natală îndepărtată. Proiectul Chrysalis pare a fi unul fabulos însă rămâne de văzut și când va deveni realitate.