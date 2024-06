Năzdrăvanul prinț Louis s-a dat din nou în spectacol. Ce a făcut în fața prințesei Kate Middleton

Prințul Louis știe cu siguranță cum să-i atragă pe fanii Familiei Regale a Marii Britanii de partea lui. Astfel că, la parada Trooping the Color s-a dat din nou în spectacol, sub ochii mamei sale.

Prințul Louis a captat din nou toată atenția

Fiul cel mic al Prințului William și al Prințesei Kate este, neoficial, cel mai iubit membru al Familiei Regale. Și asta pentru că

Nu i-a dezamăgit nici anul acesta. Căci, la parada organizată cu o ocazia zilei de naștere a Regelui Charles al III-lea, el și-a făcut din nou de cap. Pe internet circulă deja mai multe clipuri video în care băiețelul, dezinvolt, dansează la fereastra Horse Guards Parade.

Sora sa mai mare, dar și , îl privesc. Prințesa chiar a zâmbit la un moment dat, atunci când așteptau să iasă alături de Familia Regală pe balconul Palatului Buckingham.

Mai târziu, năzdrăvanul Prinț Louis s-a plictisit, probabil, căci a fost surprins căscând cu gura larg deschisă. S-a întâmplat atât la geamul Palatului, dar și în timp ce se afla alături de familia sa pe balcon.

Năzbâtiile nu se opresc aici

Dar fiul cel mic al lui Kate Middleton nu s-a oprit aici. În timpul paradei Trooping The Colour, Prințui Louis a fost surprins cum se joacă fără griji cu șnururile cortinei. În plus, în timp ce se cânta imnul Prințesa Charlotte i-a atras atenția că nu are tocmai o poziție corectă.

Tot în timpul paradei, băiețelul a fost fotografiat în timp ce părea că se chinuie să deschidă un geam aflat lângă ducesa de Edinburgh. Lui i s-a alăturat și tatăl său, Prințul William.

Acesta i-a atins urechile micuțului chiar în timp ce pe chip avea o mimică hazlie. Este, de altfel, al doilea an în care Prințul Louis participă la parada Trooping the Color al Regelui Charles, alături de părinți și de frații mai mari.

Anul trecut, el și-a ciupit nasul, a făcut fețe amuzante și s-a jucat cu părul pe măsură ce se îndrepta către parada oficială care comemora prima zi oficială a bunicului său, în calitate de rege.