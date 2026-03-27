Ne-a lăsat să vedem Mondialul la televizor, dar este idol printre ”tricolori”. Cine s-a ales cu tricoul lui Arda Guler. Video

România a ratat o nouă calificare la Cupa Mondială după eșecul în fața Turciei. Mijlocașul Arda Guler, în vârstă de 21 de ani, a decis partida cu o pasă genială la golul lui Ferdi Kadioglu, iar după ultimul fluier a făcut schimb de tricouri cu unul dintre ”tricolori”.

Tricoul lui Arda Guler a ajuns la un ”tricolor” care a jucat 5 minute la Istanbul

Fără să strălucească așa cum o face la Real Madrid, Arda Guler și-a pus amprenta asupra jocului din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială și a fost omul cheie din angrenajul gândit de selecționerul Vincenzo Montella.

Înfrângerea cu 1-0 în fața Turciei a curmat visul calificării la Mondiale după 28 de ani pentru ”tricolori”, însă nici măcar amărăciunea acestei contraperformanțe nu l-a împiedicat pe unul dintre jucătorii naționalei să pună mâna pe tricoul lui Arda Guler.

Deși a fost introdus pe teren de Mircea Lucescu abia în minutul 88, în locul lui Valentin Mihăilă, Ștefan Baiaram nu a ratat ocazia să facă schimb de tricouri cu vedeta turcilor. Jucătorul Universității Craiova a fost filmat de cei de la Spor Arena în momentul în care părăsea stadionul Beșiktaș Park având în mână mult râvnitul trofeu de la adversarul său.

Arda Guler a explicat cum s-a născut singurul gol al barajului de la Istanbul

Imediat după încheierea partidei Turcia – România 1-0, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, mijlocașul Arda Guler a dezvăluit faptul că a fost stabilită de jucători în vestiar, chiar la pauza jocului.

”Suntem foarte fericiți! Continuăm parcursul și mergem în finala play-off-ului. La pauză am vorbit între noi și am ajuns la concluzia că am tot observat asta la români, că se apără foarte jos. Ferdi Kadioglu a spus: ‘Când Arda va avea mingea, eu voi alerga în profunzime’. Exact asta s-a întâmplat”, a declarat Arda Guler, conform .

Cum a gândit Vincenzo Montella partida cu România

Fericit pentru calificarea Turciei în finala barajului, selecționerul Vincenzo Montella a mărturisit la conferința de presă că pentru că va apărea ocazia de a înscrie în poarta României și a explicat ce a schimbat la pauză.

”Luăm fiecare meci ca atare. Sunt foarte mulțumit de prestația jucătorilor. Ne-am descurcat foarte bine, chiar dacă România s-a apărat eficient. Am făcut o partidă matură, am fost compacți și nu am lăsat multe spații. În final, am câștigat la limită, dar ce contează cel mai mult e victoria. Așteptăm următorul meci, vom vedea ce va fi. Ne așteptam ca România să joace așa, le-am spus băieților să aibă răbdare. Știam că au un fundaș dreapta foarte rapid (n.r. – Andrei Rațiu).

În a doua repriză, am schimbat puțin tactica și am atacat în zonele laterale, cu mingi în adâncime și am reușit să înscriem. A fost, până la urmă, un rezultat pe care îl așteptam. Noi am avut răbdare. Dacă n-ai răbdare, poți greși. Nu am cedat spațiile, am jucat compacți, știm că Turcia nu a mai fost de mult la Cupa Mondială, a mai rămas o finală de jucat. Sperăm că vom face suporterii fericiți și să ajungem acolo”, a spus tehnicianul italian.