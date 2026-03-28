„Ne-a luat Hagi la înjurături pe toți!”. Dumitru Dragomir dezvăluie cea mai mare ceartă din sânul naționalei României

Dumitru Dragomir a dezvăluit cea mai mare ceartă din sânul echipei naționale a României. Gică Hagi, viitorul selecționer, protagonist într-un conflict de proporții.
Iulian Stoica
28.03.2026 | 11:14
Dumitru Dragomir dezvăluie cea mai mare ceartă din sânul naționalei României. Foto: Colaj Fanatik
Turcia s-a impus în fața României, scor 1-0, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Presa din Turcia a relatat că nervii din vestiarul naționalei au fost întinși la maxim după fluierul final, iar Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun. În acest context, Mitică Dragomir a rememorat marele scandaluri din sânul echipei naționale.

În cadrul „Profețiilor lui Mitică”, Dumitru Dragomir a rememorat cea mai mare ceartă din sânul echipei naționale. Când se afla la conducerea LPF, Dragomir obișnuia să facă deplasările alături de „tricolori”. Un episod reprobabil s-a petrecut la un meci în care Gică Hagi era selecționer, când „Regele” i-a înjurat pe toți oficialii după ce două persoane nu se ocupaseră de camerele din hotel.

„Certuri la echipa națională au fost de când lumea. Când eram eu, au fost astfel de momente. Au existat trei astfel de certuri, dar mă gândesc dacă e bine ca eu, Mitică Dragomir, să le spun, că eu eram șeful lor. Cea mai a dracu e, după părerea mea, între Pițurcă, Hagi și Popescu. Nu știu dacă s-au înjurat… Erau să sară la bătaie, ce mare brânză? La fotbal te mai și înjuri, te mai și bați. Eu zic că asta a fost cea mai mare ceartă.

Mai știu una, cred că eram la Kosovo sau în zona fostei Iugoslavia. După acest meci a fost schimbat Hagi. Oache și cu Cristi Bivolaru trebuiau să meargă la aeroport înainte. Era un protocol pe care îl făceau ei. Trebuiau să rezolve camerele jucătorilor. Ei doi au băut o cafea înainte și nu s-au ocupat.

A venit Hagi, eu cu Mircea Sandu am plecat înainte, nu stăteam după bagajele fotbaliștilor. Am ajuns, ori s-a băut o bere, ori o cafea, iar apoi a venit Hagi cu echipa. Normal, trebuia fiecare să aibă câte o cheie de la cameră, însă cei doi nu se ocupaseră, Oache și cu Bivolaru”, a declarat Mitică Dragomir.

Mircea Sandu, dezamăgit de atitudinea lui Gică Hagi

Gică Hagi ar fi adus injurii grele la adresa tuturor persoanelor prezente, printre care se numărau și Mitică Dragomir, respectiv Mircea Sandu, conducătorii fotbalului românesc de la acel moment. Fostul șef de la LPF E de părere că Mircea Sandu l-ar fi dat afară pe Hagi indiferent de rezultatul din barajul cu Slovenia, de la Campionatul Mondial din 2002.

„Ne-a luat atunci Hagi la înjurături pe toți! Și pe mine, și pe Mircea Sandu, erau înjurători-înjurături! Chiar dacă am fi câștigat barajul cu Slovenia, tot îl dădea afară Mircea Sandu! El nu a suportat ce i-a făcut Hagi, care a exagerat! Ne-a înjurat pe toți, nu pe cei care trebuiau să se ocupe. Atunci Mircea Sandu s-a întrebat ce vină are el, mai ales că Hagi a înjurat de față cu toată lumea.

Au mai fost episoade și cu generația lui Mutu, au plecat din cantonament, însă astea sunt frecvente. Scandal a fost acela cu Pițurcă, când era cu Hagi și Popescu. El trebuia să meargă în Turcia, la ei. Mircea Sandu l-a dat afară pe Pițurcă după ce a zis că nu merge după jucători să îi vadă”, a conchis Mitică Dragomir.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
