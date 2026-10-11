„Ne-a omorât Ofri Arad!” Gigi Mustață îl face praf pe fotbalistul transferat de Meme Stoica la FCSB

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Amprenta lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) s-a văzut în jocul lui FCSB încă de la primul meci, cel cu Oțelul Galați. Roș-albaștrii au avut un tonus diferit și o agresivitate bună în jocul de sâmbătă seară, chiar dacă la capitolul jocului mai sunt multe de reglat. Unul dintre fotbaliștii care au dezamăgit a fost Ofri Arad (28 de ani), iar Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, este de părere că trebuia să fie schimbat de la pauză.

Ofri Arad, cel mai slab fotbalist de pe teren în FCSB – Oțelul 1-0. Gheorghe Mustață a dat verdictul

Deși mai mulți dintre jucătorii roș-albaștrilor nu au reușit să se ridice la un nivel bun, printre care Arnold Garita sau Meriton Korenica, fotbalist pe care Mihai Stoica i l-a propus lui Gigi Becali. Israelianul a fost dezorientat în primele 45 de minute, a luat un cartonaș galben după care a dat emoții suporterilor prin faulturi repetate.

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Deși multă lume se aștepta ca el să fie scos la pauză, mijlocașul a continuat pe teren pentru încă 10 minute, după care a fost schimbat cu Joao Paulo. Gheorghe Mustață este de părere că israelianul merita schimbat încă de la pauză: „Ce schimbări să faci la pauză? Una 100% trebuia, dar dacă hotărăște antrenorul că trebuie să rămână, l-a mai lăsat un pic. Ofri Arad ne-a omorât. Dacă își revine, este foarte bine. Eu nu pot să mă bag. Nici nu vreau să discut pentru că nu este rolul meu.

Reghe știe ce are de făcut și ce jucători îi trebuie. Poate își face o selecție acum pentru a face transferuri la iarnă. Noi, suporterii, nu vrem să intrăm în subiectul ăsta. Eu nu am făcut referire la Arad pentru că l-a adus Meme. Echipa a mers bine, iar nouă ne-a plăcut agresivitatea adusă de Reghe. Nu mai există să-i vezi că merg pe teren după ce pierd mingea, de-aia nu ne mai interesează ce se întâmplă la echipa mare. Pe noi ne interesează doar să fim lângă ei și să-i încurajăm. Reghecampf e ceva de genul Mirel Rădoi: nimeni nu se bagă peste el!”, a declarat Gheorghe Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

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„Efectul Reghecampf” a adus 10.000 de suporteri pe Arena Națională

Chiar dacă numele adversarului nu a fost ofertant, Gheorghe Mustață, liderul galeriei, este sigur că acesta este „efectul Reghecampf”, cumulat cu campania pe care el și restul liderilor au făcut-o pentru acest meci. Fanii au fost foarte curioși să vadă pe viu cum va arăta echipa după cele trei săptămâni de antrenamente intense sub comanda noului antrenor: „Asta înseamnă să iubești o echipă. Să faci zeci de mii de kilometri, să cânți pentru echipa ta. Eu iubesc echipa asta de pe timpurile lui nea Marcel Pușcaș.

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(n.r. – Cei 10.000 de suporteri) Efectul Reghe și un pic de campanie făcută de mine și restul liderilor. Echipa are nevoie de noi. Trebuie să fim alături de omul ăsta și să pună la punct echipa. Eu mă bucur că Reghe a știut ce face acolo. Noi, suporterii, știam ce se întâmplă acolo. Două antrenamente pe zi, pregătire fizică intensă a jucătorilor. Vă dați seama că suntem bucuroși că avem un antrenor care știe să-și spună punctul de vedere și la patron. Nu se mai transmite prin alte persoane”, a mai spus Gheorghe Mustață.