„Ne-a păcălit Cîțu pe toți, credeam că o să rupă!” Un deputat USR îl pune la zid pe fostul premier

Ionuț Moșteanu, deputat USR, a vorbit fără perdea despre Florin Cîțu, fost ministru de Finanțe și fost premier al României. Despre acesta, purtătorul de cuvânt al partidului politic a spus că „a păcălit” prin discursul său ce promitea eficiență.

În cadrul emisiunii Testul Puterii cu Denise Rifai, Ionuț Moșteanu a fost întrebat dacă , în cazul în care Nicușor Dan va ajunge la Cotroceni.

„Ar putea fi bun. Asta va fi o discuție de după. Trebuie să vedem cât de repede vor vrea cei de la PSD să facă alegeri. Eu l-aș susține pe Drulă la Capitală. Înlocuitorul de drept și automat al lui Nicușor este un PSD-ist, care este viceprimar. Deci PSD-ul nu o să se grăbească pre atare cu alegerile la București”, a răspuns deputatul la FANATIK.ro, emisiune ce poate fi urmărită live în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18:00, sau de la ora 21:00 pe Facebook și .

Ionuț Moșteanu îl pune la zid le Florin Cîțu

Chestionat cu privire la scandalul din 2020 între USR și Guvernul condus de Ludovic Orban, Ionuț Moșteanu l-a lăudat pe fostul premier, ba chiar a recunoscut că l-ar vota și acum pentru funcția de prim-ministru al României.

La polul opus, despre , Moșteanu nu a avut deloc cuvinte de laudă. Ba chiar a sugerat că a fost o marionetă și „ne-a păcălit pe toți”.

„Alegeri prezidențiale 2020. A doua zi Ludovic Orban își dă demisia din funcția de premier, nu din funcția de președinte de partid. Am avut o relație bună cu Ludovic, am colaborat ani de zile în Parlament, am făcut campanie împreună la locale, am susținut-o pe Elena. Ar fi fost mai bun Orban premier atunci. Ne-a păcălit Cîțu pe toți. Am crezut că-l auzeam cu reformă, cu liberalism, l-am văzut mai ca noi, mai tânăr, mai USR-ist, credeam că o să rupă.

Cîțu ne-a păcălit, dar după ne-am prins și noi că avea foarte multe sfori cu care se jucau niște băieți. Ludovic Orban ar fi ținut atunci coaliția în picioare. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, da, l-aș alege acum pe Ludovic Orban, fără discuții. Avea experiența politică și înțelegea. Cîțu s-a trezit cu un pix în mână și a zis gata, sunt Rambo, Superman, ăla afară, ăla acolo, pe ăla nu-l semnez. Măi, băiatule, suntem într-o coaliție. Dacă nu poți să lucrezi într-o echipă largă, cu multă lume, nu ești bu de politică, El și-a arătat atunci limitele politice”, a declarat reprezentatul USR la Testul Puterii cu Denise Rifai.

