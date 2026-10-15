„Ne-a salvat!”. José Bordalás a surprins pe toată lumea după Craiova – Getafe 1-1! Cuvinte uriașe la adresa lui Gică Craioveanu

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Universitatea Craiova a fost la doar câteva minute de o victorie uriașă în Conference League. Oltenii au remizat, scor 1-1, cu Getafe, joi seară, 15 octombrie, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în prima etapă a fazei principale. Formația pregătită de Filipe Coelho a făcut un meci curajos în fața adversarei din La Liga. La finalul jocului, José Bordalás, antrenorul ibericilor, a analizat partida și l-a elogiat pe Gică Craioveanu.

Universitatea Craiova, aproape de o victorie uriașă cu Getafe

Prima repriză a fost una echilibrată, cu ocazii importante la ambele porți. Borja Mayoral a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 12, însă defensiva oltenilor a intervenit la timp. Replica Universității Craiova a venit în minutul 30. Alexandru Cicâldău l-a lansat excelent pe Assad Al Hamlawi, dar atacantul a încercat o execuție spectaculoasă și a trimis peste transversală. După pauză, oltenii au devenit tot mai periculoși. Al Hamlawi a ratat o nouă oportunitate în minutul 54, când portarul David Soria i-a respins șutul din interiorul careului.

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Insistența gazdelor a fost răsplătită în minutul 60. cu un șut plasat. Stadionul „Ion Oblemenco” a erupt, iar Universitatea Craiova părea să se îndrepte spre un succes uriaș. În minutul 81, Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea cu un șut spectaculos de la distanță, la care Laurențiu Popescu nu a avut nicio reacție. S-a terminat 1-1, iar Universitatea Craiova a obținut primul punct din noua campanie europeană.

José Bordalás, declarație memorabilă despre Gică Craioveanu după duelul din Conference League: „Un fotbalist magnific!”

La finalul , José Bordalás, antrenorul spaniolilor, a analizat prestația echipei sale și a vorbit despre dificultățile întâmpinate în fața Universității Craiova. Tehnicianul iberic a avut și cuvinte de laudă la adresa lui Gică Craioveanu, fostul mare atacant român care a scris istorie în tricoul formației madrilene.

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„Trebuia să începem să câștigăm, de aceea nu sunt mulțumit cu egalul. Echipa a avut personalitate, dar nu am reușit să verticalizăm și ne-a lipsit finalizarea. Craiova nu m-a surprins. Știam că este o echipă care a crescut în ultimii ani, are jucători valoroși și o atmosferă spectaculoasă. Știam că va fi un meci dificil. Gudelj a mai marcat astfel de goluri de la distanță și ne-a salvat egalul. Craioveanu este o legendă a Spaniei. A jucat la mai multe echipe și este foarte iubit la Getafe. Este o legendă, ni-l amintim cu toții. A fost un fotbalist magnific și o persoană magnifică”, a declarat José Bordalás, antrenorul celor de la Getafe, la finalul jocului, conform