„Ne-a sufocat teama de a juca”. Mircea Lucescu a dezvăluit ce s-a întâmplat în repriza a doua la Cipru – România 2-2. Exclusiv

Selecționerul a apreciat că în repriza a doua s-a simțit în rândul jucătorilor săi o anumită teamă indusă de spectrul obținerii unei victorii în partida de la Nicosia, în contextul în care România conducea încă, scor 2-1, după ce a avut chiar 2-0 în startul jocului, grație dublei semnate de Denis Drăguș.

Mircea Lucescu a explicat pe larg ce s-a întâmplat în repriza a doua a meciului Cipru – România 2-2

De asemenea, și că la pauza meciului chiar le-a transmis „elevilor” săi în mod special să continue să evolueze așa cum au făcut-o în prima parte a jocului, dar acest lucru s-a dovedit în cele din urmă a fi în zadar.

„Da, nici eu nu înțeleg, mai ales după ce la pauză am avut o discuție și am zis să nu cumva să renunțăm la jocul nostru, să continuăm să jucăm, să plecăm cu mingea din spate, să-i obligăm pe ei să iasă la pressing, să creăm spații în spatele lor ca să punem în valoarea viteza jucătorilor noștri din atac. Exact ce am spus, dar nu.

Au ieșit, s-au întors cu spatele spre portar, l-au lăsat să degajeze lung. La toate mingile lungi jucate la nivelul capului așa, s-au întors, au fost mai puternici și au respins. Și imediat și-au folosit agresivitatea în joc și viteza, o atitudine extrem de profitabilă echipei lor. A fost greu.

(n.r. Despre Andrei Rațiu) Nu mai vreau să discut despre jucători în niciun fel. Presiunea care s-a exercitat asupra lor în legătură cu necesitatea, cu obligativitatea de a ne califica, în condițiile în care vedeți ce se întâmplă, nu mai există echipe mici. Și Andorra a devenit o echipă tare, absolut toate, mai ales astea din Vestul Europei, unde sunt mai mulți bani, unde există mai multă…

Concluzia fermă a selecționerului: „Ne-a sufocat teama de a juca, există în fotbal și această teamă a rezultatului pozitiv”

Cipru a devenit o echipă foarte bună. În Bosnia nu trebuia să piardă, trebuia să câștige. Împotriva Ciprului am jucat de două ori ca jucător și de șase ori ca antrenor, prima dată în ’84. Am făcut un singur meci nul cu ei. Îmi aduc aminte cât de greu a fost la acel 1-0 decisiv pentru calificarea la Campionatul European. 1-0 am câștigat atunci cu centrarea lui Klein și golul cu capul al lui Boloni, pe un teren imposibil.

Îmi aduc aminte că în campania din ’84 Italia nu a putut să facă decât 1-1 cu Cipru și au pierdut puncte prețioase pentru calificarea la Euro ’84. Deci nu e ușor de jucat, toată lumea crede că e ușor, nu e ușor de jucat împotriva lor. Au atitudine extraordinară de joc.

În a doua repriză cred că ne-a sufocat frica, teama de a juca. Există în fotbal și această teamă a rezultatului pozitiv, a succesului. Există această teamă, care este teribilă. Adică simți că poți să câștigi și te pierzi puțin. Presiunea a fost destul de mare și ei și-au dat seama că e un ultim joc în care puteau să reabiliteze acel meci cu Bosnia, în care am avut 70 la sută control și ocazii de joc, un arbitraj imposibil.

La Viena iarăși un arbitraj… Cum le-a dat lor penalty împotriva Ciprului, penalty care a fost la Drăguș acolo, când a protejat mingea și i-a dat peste picior foarte tare, este net în favoarea lui Drăguș”,