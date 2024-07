„Ne-am asumat pierderea”. Câte sute de mii de euro ratează Mihai Rotaru după noua regulă „5+6” a FRF

Horia Ivanovici l-a avut ca invitat telefonic pe Mihai Rotariu, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Patronul oltenilor a discutat despre decizia asumată de a încălca condițiile regulii propuse de Federația Română de Fotbal.

Câți bani pierde Universitatea Craiova din cauza regulii

Mihai Rotaru a discutat „fără perdea“ despre pierderile pe care le va suferi Universitatea Craiova în acest sezon. Milionarul spune că pierderea totală, din cauza deciziei de a nu juca cu cel puțin cinci români în , este de aproape 700.000 de euro.

„Fără discuție. Am discutat săptămâna trecută cu Costel, am cuantificat cât înseamnă pierderea, ne-a ieșit undeva la 700.000 de euro. Dincolo de banii pe care nu îi primeșți, care se ridică la 170.000 de euro. Noi am fi fost în primele trei echipe cu academii, din 20.

Am împărțit banii, mai pierdeam și de acolo 400.000 de euro. Am fi luat, adică. A fost o decizie pe soluții. Concluzia a fost că anul acesta mergem așa, iar de la anul când e 6+5 încercăm să pregătim sezonul. Cuantificăm undeva la 650-670.000 de euro.

De la 4% la 6%, avem o creștere și am cuantificat cu 185.000 de euro. Noi ne-am făcut tema și spunem că da, a fost o decizie asumată, analizată în prealabil. Nu am făcut-o cu capul în pământ și să treacă pe lângă noi. Până la final se vor califica Farul și FCSB-ul, și cine mai știe.

Putem să ajungem la suma de 2.5 milioane, dar ne așteptam la mai mică. Această regulă nu este echitabilă. Poți avea o echipă care folosește frecvent 8-9 români în prima echipa, iar un meci nu poate.

Sunt accidentați, sunt suspendați, iar aceea echipa ți-a propus mult mai mulți jucători eligibili pentru echipa națională. Propunerea noastră a fost să ne raportăm la numărul de minute. Cred că trebuie făcut. S-ar putea să găsim o soluție și pe jucătorul U21. Alta e să joci cu unul obligatoriu sau să joci cu 6-7 proveniți din academie“, a spus Mihai Rotaru, în exclusivitate.

Andrei Vochin explică regula „5+6“ a FRF

Andrei Vochin a explicat regulă propusă de FRF, spunând că în grila de start, vor primi o bonificație la final de sezon. Însă, dacă un singur meci respectiva echipă nu va avea, va ieși din calculele pentru bani.

„E regula de 5+6, 5 eligibili români, 6 de alte naționalități, care nu este obligatorie cum e U21. Ea duce, dacă nu este respectată, la niște penalități. Banii care vi s-ar cuveni academiilor cluburilor respective, nu le vor mai intra în conturi.

Prima sumă este cea aproximativă, un calcul făcut pe cât a intrat anul trecut din taxele de solidaritate în interiorul cluburilor de copii și juniori. Anul trecut undeva la 150.000 de mii. Banii nu se mai încasează, plus că se repartizează.

Până acum sunt șapte echipe care nu se califică la această regulă din 16 (SuperLiga). Dacă vor rămâne numai trei calificate, vor împărți peste 2.5 milioane de euro“, a spus Andrei Vochin, în exclusivitate.

