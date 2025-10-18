„Ne-am bătut joc!”. Darius Olaru, criticat de Gigi Becali și descumpănit după Metaloglobus – FCSB 2-1

FCSB a înregistrat un nou rezultat negativ în Superligă, însă de această dată se poate vorbi despre un adevărat dezastru, deoarece , formație care nu câștigase niciun meci până acum după promovarea în Superligă. Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru, a reacționat la finalul întâlnirii.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Darius Olaru după eșecul uluitor suferit de FCSB cu Metaloglobus

, căpitanul celor de la FCSB având o prestație ștearsă. Campioana a condus cu 1-0 după reușita lui Florin Tănase din penalty, dar a încasat apoi două goluri în partea secundă și nu a mai reușit să revină în joc.

„Nu am o explicație, ne-am bătut joc de ultimele partide. Am câștigat cu Oțelul, Craiova, dar în seara asta nu am reușit. Nu găsesc nicio explicație”, a afirmat Darius Olaru la flash-interviul de la finalul întâlnirii, conform .

ADVERTISEMENT

Darius Olaru, explicație incredibilă pentru rezultatul dezastruos al FCSB-ului

Mijlocașul a încercat, totuși, să explice eșecul suferit, afirmând că gruparea „roș-albastră” are probleme la primul duel jucat după pauzele internaționale. În septembrie, FCSB a remizat cu Csikszereda, 1-1, după partidele primei reprezentative. „Din păcate, din câte am observat, tot timpul după pauza cu naționala avem probleme la primul joc.

Dacă nu mă înșel, și data trecută am făcut un egal. Nu știu ce se întâmplă, trebuie să muncim, să tragem mai mult. Mi s-a părut că în seara asta nu am dat tot. Trebuie să băgăm capul în pământ și să dăm mai mult. Trec etapele, iar play-off-ul e tot mai departe”, a declarat Darius Olaru.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Gigi Becali despre Darius Olaru după înfrângerea cu Metaloglobus

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost extrem de dezamăgit după înfrângerea cu Metaloglobus, iar printre jucătorii criticați s-a numărat și Darius Olaru. „Olaru dă doar la adversar. Baba Alhassan, cu ambele goluri. De unde să mai scot pe altul? Asta este. Nu am ce să fac eu, îmi văd de viaţa mea.

ADVERTISEMENT

Asta e viaţa lor, le ajung atâţia bani. De ce să îi fac loc lui Olaru? Să dea toate mingile la adversar? Au strigat fanii ‘Demisia’? Eu nu pot să îi contrazic, au dreptate. Demisia la toată echipa şi la iarnă să o luăm de la zero”, a declarat Gigi Becali, conform .