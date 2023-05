“Ne-am despărțit drumurile”. Ce au făcut Smiley și Gina Pistol în Anglia

Smiley și Gina Pistol au plecat într-o vacanță în Anglia înainte de nuntă, dar nici acolo nu s-au relaxat în totalitate. Cei doi s-au ocupat de la distanță de pregătirile pentru evenimentul important din viața lor.

Ce au făcut Smiley și Gina Pistol în Anglia, înainte de nuntă

La finalul lunii mai, . Cei doi formează un cuplu de mai bine de șapte ani și au împreună o fetiță. În curând își vor uni destinele, alături de familie și apropiați.

Cum cei doi sunt foarte ocupați, au decis să se bucure de o scurtă vacanță la Londra, înainte de marele eveniment. Cei doi au plecat în Anglia fără fiica lor, dar faptul că se află în vacanță nu i-a oprit din a face pregătiri pentru nuntă, care are loc pe 27 mai.

Pe rețelele sociale, Smiley a postat zilnic câte un clip din vacanță, așa cum le-a promis fanilor. Artistul și Gina Pistol au mers la shopping, dar s-au ocupat și de lista de invitați de la nuntă.

Smiley și Gina Pistol au mers la cumpărături în încercarea de a găsi un costum de ginere potrivit. Deocamdată, nimic nu a fost pe placul lor. Cântărețul a găsit, totuși, câteva tricouri și perechi de pantaloni scurți pentru luna de miere.

De ce au fost nevoiți Smiley și Gina Pistol să se despartă la Londra

La un moment dat, cei doi îndrăgostiți au fost nevoiți să se ocupe de treburi pe cont propriu. În timp ce Smiley a plecat la studio pentru a înregistra câteva piese, Gina Pistol a mers în mai multe magazine pentru a-i găsi fiicei sale cărți cu Michael Jackson, . Din fericire, fosta vedetă de la Antena 1 a găsit ceea ce căuta.

“Am început ziua corespunzător, bineînțeles, cu listele de invitați pentru nuntă și așezarea la masă, apoi ceai rapid și după aceea ne-am despărțit drumurile. Eu am mers pe drumul meu, iar Gina a mers pe drumul ei.

Am ajuns la primul studio, la prima sesiune, am făcut o piesă fantastică de dans, după care am pornit ușor ușor spre a doua sesiune.

Între timp, Gina a avut o misiune foarte clară, să găsească o cărticică cu Michael Jackson pentru fiica noastră, Josephine. Bineînțeles că a găsit-o după ce s-a rătăcit printre rochii și pantofi.

Între timp eu am ajuns la al doilea studio și am mai făcut încă o idee foarte frumoasă de piesă. Cam atât pentru astăzi. La final vă garantez că ne-am întâlnit în aceeași cameră”, a povestit Smiley într-un clip video postat .