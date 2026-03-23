„Ne-am înțeles!” Andrei Nicolescu anunță o dublă lovitură la Dinamo

Strategia celor de la Dinamo este una care nu se limitează doar la prezent, ci se gândește și la viitor, iar președintele grupării bucureștene, Andrei Nicolescu, a vorbit despre un prim transfer pe care trupa antrenată de Zeljko Kopic e gata să-l facă.

Transferul pe care Dinamo îl pregătește pentru sezonul viitor. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Oficialul formației alb-roșii spune că negocierile cu , iar fundașul stânga va semna o nouă înțelegere cât de curând. De asemenea, Andrei Nicolescu a anunțat că există discuții deja cu un fundaș central care să vină să completeze lotul din sezonul viitor, însă nu a dat vreun nume sau vreun detaliu cu privire la acest fotbalist.

„Soro și Karamoko mai au doi ani contract. Nu cred că este o urgență. La Opruț cred că suntem la câteva detalii de semnătură. (V-ați înțeles cu doi fundași centrali pentru la vară?) Ne-am înțeles doar cu unul”, a spus Andrei Nicolescu la emisiunea .

Kennedy Boateng urmează să plece de la Dinamo la finalul sezonului

Unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo din ultimul an și jumătate, , un scenariu care s-a mai petrecut la trupa antrenată de Zeljko Kopic. Josue Homawoo a preferat să accepte o ofertă de la Standard Liege, din Belgia și nu și-a mai prelungit contractul cu Dinamo, iar din vară este jucătorul grupării din Belgia.

Boateng nu este nici el de acord cu oferta de prelungire a contractului ce a venit din partea conducătorilor echipei bucureștene și ar fi decis să joace pentru altă echipă din sezonul viitor, asta chiar dacă în iarnă a fost aproape de a ajunge la o înțelegere cu Cosmin Mihalescu, directorul sportiv. În cele din urmă fotbalistul african, care a avut ofertă din China, cu un salariu de 1 milion de euro pe an, în această iarnă, s-a decis că o să aștepte propuneri financiare superioare celor pe care Dinamo le poate oferi.

Ce variante are Dinamo pentru zona defensivă

Discuțiile cu privire la lotul lui Dinamo au fost intense și dese în ultimul timp, mai ales după seria negativă de 5 înfrângeri consecutive. Au existat probleme în zona ofensivă, dar și momente în care soluțiile din defensivă nu au fost foarte multe. Nikita Stoinov a devenit titular incontestabil și a format, alături de Kennedy Boateng, un cuplu ce a adus siguranță foarte mare pentru trupa condusă de Zeljko Kopic.

În iarnă, cei de la Dinamo l-au transferat pe Matteo Duțu, de la AC Milan, iar acesta a debutat deja și a lăsat o impresie foarte bună, chiar dacă a fost eliminat în finalul duelului cu Rapid pentru o lovitură aplicată lui Andrei Borza. Un alt tânăr de mare perspectivă se antrenează alături de prima echipă, Mihnea Toader, cel care în viitor ar putea să reprezinte o variantă pentru zona centrală a defensivei.