„Ne-am înțeles!”. FCSB, mutare uriașă pentru sezonul viitor! Anunțul lui Mihai Stoica la scurt timp după transferul Universității Craiova

FCSB a petrecut ca în filme după meciul cu Universitatea Craiova, dar campioana României își pregătește deja lotul pentru sezonul următor. Mihai Stoica a făcut un anunț uriaș pentru fanii roș-albaștrilor.

Vlad Chiricheș își prelungește contractul cu FCSB!

FCSB se va deplasa la Cluj în ultima etapă a sezonului din SuperLiga, dar gruparea lui Elias Charalambous este deja campioană și a sărbătorit cu fast alături de fani la disputa cu Universitatea Craiova.

Mihai Stoica a aflat în direct la TV despre . Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a venit la scurt timp cu o informație uriașă pentru suporterii campioanei României. cu FCSB.

„Nu am semnat, dar e vorba despre Vlad Chiricheș. Cred că da, ne-am înțeles. (n.r. Chiricheș prelungește) Da, probabil pe un an. Cu Crețu e aceeași situație, un an, jumătate de an la câte salturi a făcut. Gigi a zis că-i face 3.

(n.r. Chiricheș continuă la FCSB) Nu a semnat, dar eu am convingerea că va continua. O veste foarte importantă pentru noi, extrem de importantă”, a declarat Mihai Stoica la .

Vlad Chiricheș va împlini 36 de ani la final de 2025

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB în vara anului 2023, fiind adus din postura de jucător liber de contract după despărțirea de italienii de la Cremonese. De atunci, fotbalistul de 35 de ani a trecut prin critici și aprecieri din partea patronului Gigi Becali.

Retras din echipa națională de fotbal a României, Chiricheș are patru titluri de campion cu FCSB și peste 100 de meciuri în tricoul roș-albaștrilor. Experiența lui a fost decisivă în acest sezon european, în care campioana a ajuns până în optimile Europa League.