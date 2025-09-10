Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Ne-am înțeles! Suntem la mici detalii”. Marius Șumudică a făcut anunțul despre viitoarea sa echipă. Exclusiv

Marius Șumudică pune capăt perioadei de așteptare. Unde va antrena tehnicianul român după perioada de „secetă”.
Mihai Dragomir
10.09.2025 | 14:32
Neam inteles Suntem la mici detalii Marius Sumudica a facut anuntul despre viitoarea sa echipa Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Unde va antrena Marius Șumudică. Oferte tari pe masă. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Marius Șumudică este liber de contract, după ce s-a despărțit de Rapid pe 25 mai 2025. Tehnicianul, care a oferit detalii de ultimă oră despre negocierile pentru revenirea în fotbal în direct la FANATIK SUPERLIGA, este foarte aproape să semneze cu un nou club. Unde ar urma să antreneze.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, anunț despre viitoarea echipă. Unde ar urma să antreneze

Marius Șumudică așteaptă cu nerăbdare să revină pe banca tehnică, fiind cunoscut pentru pasiunea sa față de fotbal. Tehnicianul român este la doar un pas să pună capăt perioadei de inactivitate și să înceapă o nouă aventură importantă.

În acest moment, Marius Șumudică negociază intens cu două echipe. Prima echipă este din China China, în timp ce a doua este din Arabia Saudită, din prima ligă, acolo unde s-au strâns multe staruri mondiale, de la jucători până la antrenori. Șumudică nu a oferit însă un nume concret, așteptând verdictul final.

ADVERTISEMENT

„Este o echipă de primă ligă, unde se intră foarte greu, pentru că acolo se duc nume mari!”

„Deocamdată, sunt în discuții foarte avansate cu o echipă din Asia. Negociem. Ne-am înțeles, dar mai sunt niște detalii de pus la punct. Sunt 2 echipe de fapt, una din China și una din Arabia Saudită.

Sunt mici detalii. Dacă, între timp, mă înțeleg cu cei din Arabia voi da curs ofertei lor. Vreau să antrenez, nu vreau să mai stau acasă. Este o echipă de primă ligă, unde se intră foarte greu, pentru că acolo se duc nume mari. 

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

Nu pot da nume. Ei au antrenor deja și nu e normal. Ar apărea imediat acolo și atunci s-ar supăra președintele pe mine. Nu e normal!”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar...
Digisport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT

Marius Șumudică a făcut anunțul despre viitoarea sa echipă

Mircea Lucescu, sincer după Cipru – România 2-2: „Trebuia să fiu mai puțin...
Fanatik
Mircea Lucescu, sincer după Cipru – România 2-2: „Trebuia să fiu mai puțin sentimental”. Critici directe pentru Man și Stanciu: „Împrăștiat în joc. Sunt deja 9 meciuri!”. Exclusiv
Mircea Lucescu, dialog uluitor în direct cu Gigi Becali la Fanatik SuperLiga. „Gigi,...
Fanatik
Mircea Lucescu, dialog uluitor în direct cu Gigi Becali la Fanatik SuperLiga. „Gigi, care e plângerea ta?” / „Mitriță e cel mai bun”. Ce i-a explicat selecționerul patronului de la FCSB
Cum au trăit oficialii FRF în tribună rușinea din Cipru. „Am avut senzația...
Fanatik
Cum au trăit oficialii FRF în tribună rușinea din Cipru. „Am avut senzația unei transpirații reci. E surprinzător ceea ce se întâmplă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
BREAKING | Mircea Lucescu a mers la Răzvan Burleanu ca să demisioneze! Cum...
iamsport.ro
BREAKING | Mircea Lucescu a mers la Răzvan Burleanu ca să demisioneze! Cum a reacționat președintele FRF
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!