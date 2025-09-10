„Ne-am înțeles! Suntem la mici detalii”. Marius Șumudică a făcut anunțul despre viitoarea sa echipă. Exclusiv

Marius Șumudică este liber de contract, după ce Tehnicianul, , este foarte aproape să semneze cu un nou club. Unde ar urma să antreneze.

Marius Șumudică așteaptă cu nerăbdare să revină pe banca tehnică, fiind cunoscut pentru pasiunea sa față de fotbal. Tehnicianul român este la doar un pas să pună capăt perioadei de inactivitate și să înceapă o nouă aventură importantă.

În acest moment, Marius Șumudică negociază intens cu două echipe. Prima echipă este din China China, în timp ce a doua este din Arabia Saudită, din prima ligă, acolo unde s-au strâns multe staruri mondiale, de la jucători până la antrenori. Șumudică nu a oferit însă un nume concret, așteptând verdictul final.

„Este o echipă de primă ligă, unde se intră foarte greu, pentru că acolo se duc nume mari!”

„Deocamdată, sunt în discuții foarte avansate cu o echipă din Asia. Negociem. Ne-am înțeles, dar mai sunt niște detalii de pus la punct. Sunt 2 echipe de fapt, una din China și una din Arabia Saudită.

Sunt mici detalii. Dacă, între timp, mă înțeleg cu cei din Arabia voi da curs ofertei lor. Vreau să antrenez, nu vreau să mai stau acasă. Este o echipă de primă ligă, unde se intră foarte greu, pentru că acolo se duc nume mari.

Nu pot da nume. Ei au antrenor deja și nu e normal. Ar apărea imediat acolo și atunci s-ar supăra președintele pe mine. Nu e normal!”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

