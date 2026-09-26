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Naționala de handbal feminin a României a avut o prestație modestă în semifinala cu Danemarca dn EHF Euro Finals. Nordicele s-au impus cu 28-20, după ce fetele lui au marcat doar patru goluri în actul secund.

România s-a prăbușit cu Danemarca. „Tricolorele” explică momentul în care au pierdut meciul

Naționala feminină de handbal a României a ratat calificarea în finala EHF Euro Cup Finals, după sâmbătă, în Sala Polivalentă din București. „Tricolorele” au ținut aproape de nordice în prima repriză și au intrat la cabine cu un singur gol în urmă, 16-17, însă jocul României s-a prăbușit după pauză. a reușit să înscrie doar patru goluri în ultimele 30 de minute, iar Danemarca s-a desprins decisiv și a obținut calificarea în finală.

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„Trebuie să depășim acest moment pentru că mâine e un nou meci și va fi greu. Au jucat bine, dar cred că noi le-am dat șansa asta, mai ales în repriza a doua când nu ne-a mers jocul deloc. (n.r. – Dacă le-a speriat Danemarca) Absolut deloc. Chiar am fost încrezătoare. Toată săptămâna am lucrat foarte bine la antrenament și așa ar fi trebuit să arătăm și la meci. Dar, din păcate, acesta e rezultatul și trebuie să mergem mai departe.

Cred că am ratat foarte mult și am făcut multe greșeli. Nu am mai jucat colectiv. Am încercat să facem individual totul. Cred că avem la fiecare capitol de lucrat. Nici apărarea nici atacul nu merg bine. Trebuie să lucrăm din mers, dar trebuie să ne concentrăm foarte mult”, a declarat Sorina Grozav, după Danemarca – România 28-20.

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Urmează finala pentru locul 3 împotriva Ungariei

România va evolua în meciul pentru medalia de bronz împotriva reprezentativei Ungariei. „Din teren nu s-a simțit atât de drastic cum a arătat scorul. Cred că în unele momente am făcut un joc dacă nu egal, poate chiar mai bun decât Danemarca. O să analizăm să vedem unde s-a făcut diferența. Asta este. O să muncim mai mult și o să devenim mai puternice.

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(n.r. – Doar 4 goluri în repriza a doua) Cred că a fost o cădere. Nu știu ce să vă spun. Lucrurile se analizează la rece, nu la cald. Nu cred că asta e diferența reală între noi. Cred că trebuie să ne simțim mai bine în teren, să știm mai bine care cum unde trebuie să atace, unde se simte fiecare mai comfortabil, în atac, în apărare la fel. Sunt puține zile aici ca să ai timp să te simți în teren, cum se zice.

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(n.r. – Despre finala mică cu Ungaria) Mă aștept să întâlnesc un adeversar mai obosit ca noi, dar un adversar care va juca cu medaliile pe masă, cum vom juca și noi”, a declarat și Dana Ciucă.

„Finala mică” va avea loc duminică, 27 septembrie, de la ora 14:15. „Nu știu ce s-a întâmplat. Sincer cred că am început repriza prost. O să vedem după acest meci ce s-a întâmplat. Nu ne așteptam și nu voiam să se întâmple asta. Vreau să îmi cer scuze în fața oamenilor care au venit în număr mare să ne susțină și îmi doresc chiar și după acest meci care a fost nereușit să vină mâine să ne susțină.

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Eu mereu am considerat că ne putem bate de la egal la egal cu oricine. Doar de noi depinde. Și azi a depins de noi, dar nu am făcut un joc foarte bun. Momentan nu ne dăm seama nici noi. Ne-am pierdut capul. E o amețeală, dar după meci o să facem video, o să luăm fiecare fază la rând, o să discutăm și o să vedem unde s-a făcut diferența. Danemarca are o apărare foarte bună. Apărarea noastră nu a fost la un nivel înalt în seara asta”, a transmis și Rebeca Necula.