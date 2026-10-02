Sport

Ne-au călărit! Poza eveniment care spune totul despre Polonia – România. Fotoreportaj Fanatik

Polonia a umilit România în a treia etapă din Liga Naţiunilor. "Tricolorii" au pierdut cu 0-6 confruntarea de la Varşovia. Cele mai tari poze realizate de fotoreporterii FANATIK prezenţi la meci.
Emanuel Roșu, Razvan Nicolae
03.10.2026 | 00:50
Neau calarit Poza eveniment care spune totul despre Polonia Romania Fotoreportaj Fanatik
CORESPONDENŢĂ DIN POLONIA
Poza reprezentativă a meciului. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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România a fost umilită de Polonia în a treia etapă a Ligii Naţiunilor. „Tricolorii” au cedat cu 0-6 şi au ajuns la 11 goluri încasate în primele trei meciuri din această campanie, în care sunt pe ultimul loc cu zero puncte.

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Elevii lui Gică Hagi sperau înaintea meciului să obţină primele puncte din competiţie în meciul de la Varşovia. Stadionul naţional al polonezilor a fost umplut la refuz, iar gazdele au creat o atmosferă vulcanică încă din startul confruntării. Au fost şi câteva sute de fani români au fost prezenţi în tribune.

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Fanii României pe stadionul din Varşovia. Sursa foto: Răzvan Nicolae / Fanatik
Fanii României pe stadionul din Varşovia. Sursa foto: Răzvan Nicolae / Fanatik
Polonezii au umplut până la refuz stadionul din Varşovia. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik
Polonezii au umplut până la refuz stadionul din Varşovia. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik

Duelul Drăguşin – Lewandowski, începutul catastrofei!

Startul de meci a fost decent pentru naţionala „tricoloră”, cu trei şuturi pe spaţiul porţii în primele 20 de minute. Apoi, a venit duelul din careu dintre Drăguşin şi Lewandowski. Atacantul a căzut, iar arbitrul a dat penalty şi a scos cartonaşul roşu, pentru că fundaşul român n-a avut nicio treabă cu mingea. Faza a fost verificată şi la VAR, dar nu s-a schimbat nimic. Lewandowski a deschis scorul din lovitură de pedeapsă.

Duelul dintre Drăguşin şi Lewandowski. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik
Duelul dintre Drăguşin şi Lewandowski. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik
Arbitrul elveţian a fost de neînduplecat. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik
Arbitrul elveţian a fost de neînduplecat. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik

Poza eveniment care spune totul despre Polonia – România

„Tricolorii” au rezistat cu 0-1 până la cabine. Începând cu partea secundă, polonezii au început să ne călărească în adevăratul sens al cuvântului. Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, apoi Ghiţă şi-a marcat în proprie poartă în minutul 49, după şutul lui Frankowski.

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Poza reprezentativă a meciului. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
Poza reprezentativă a meciului. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
Robert Lewandowski se bucură după al doilea gol marcat cu România. Sursa: Răzvan Nicolae / Fanatik
Robert Lewandowski se bucură după al doilea gol marcat cu România. Sursa: Răzvan Nicolae / Fanatik
Bucuria polonezilor după gol. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik
Bucuria polonezilor după gol. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik

Gică Hagi, transfigurat după 0-6 cu Polonia!

Bombardamentul la poarta „tricolorilor” a continuat. Zielinski (62), Bednarek (66) şi Lewandowski (86) au dus tabela la un neverosimil 6-0, una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria naţionalei României, Gheorghe Hagi a fost transfigurat după prestaţia jalnică a jucătorilor săi.

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Jucătorii României, descumpăniţi la 0-6 cu Polonia. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
Jucătorii României, descumpăniţi la 0-6 cu Polonia. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
Gheorghe Hagi, transfigurat pe banca tehnică. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik
Gheorghe Hagi, transfigurat pe banca tehnică. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik

După umilinţă, lacrimi!

La final, mai mulţi jucători ai României au fost surprinşi în lacrimi de fotoreporterii FANATIK. Naţionala „tricoloră” a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din istorie, iar în Liga Naţiunilor are zero puncte după primele trei etape, cu 12 goluri încasate şi doar trei marcate.

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Otto Hindrich a încasat şase goluri în primul meci oficial pentru România. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik
Otto Hindrich a încasat şase goluri în primul meci oficial pentru România. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik
Jucătorii României, în lacrimi la finalul meciului. Sursa: Mihai Antono Vasile / Fanatik
Jucătorii României, în lacrimi la finalul meciului. Sursa: Mihai Antono Vasile / Fanatik
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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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