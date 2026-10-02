Ne-au călărit! Poza eveniment care spune totul despre Polonia – România. Fotoreportaj Fanatik

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România a fost umilită de Polonia în a treia etapă a Ligii Naţiunilor. şi au ajuns la 11 goluri încasate în primele trei meciuri din această campanie, în care sunt pe ultimul loc cu zero puncte.

Fotoreportaj FANATIK după Polonia – România 6-0! Cum s-a transformat totul într-un dezastru

Elevii lui Gică Hagi sperau înaintea meciului să obţină primele puncte din competiţie în meciul de la Varşovia. Stadionul naţional al polonezilor a fost umplut la refuz, iar gazdele au creat o atmosferă vulcanică încă din startul confruntării. Au fost şi câteva sute de fani români au fost prezenţi în tribune.

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Duelul Drăguşin – Lewandowski, începutul catastrofei!

Startul de meci a fost decent pentru naţionala „tricoloră”, cu trei şuturi pe spaţiul porţii în primele 20 de minute. Apoi, . Atacantul a căzut, iar arbitrul a dat penalty şi a scos cartonaşul roşu, pentru că fundaşul român n-a avut nicio treabă cu mingea. Faza a fost verificată şi la VAR, dar nu s-a schimbat nimic. Lewandowski a deschis scorul din lovitură de pedeapsă.

Poza eveniment care spune totul despre Polonia – România

„Tricolorii” au rezistat cu 0-1 până la cabine. Începând cu partea secundă, polonezii au început să ne călărească în adevăratul sens al cuvântului. Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, apoi Ghiţă şi-a marcat în proprie poartă în minutul 49, după şutul lui Frankowski.

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Gică Hagi, transfigurat după 0-6 cu Polonia!

Bombardamentul la poarta „tricolorilor” a continuat. Zielinski (62), Bednarek (66) şi Lewandowski (86) au dus tabela la un neverosimil 6-0, una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria naţionalei României, Gheorghe Hagi a fost transfigurat după prestaţia jalnică a jucătorilor săi.

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După umilinţă, lacrimi!

La final, mai mulţi jucători ai României au fost surprinşi în lacrimi de fotoreporterii FANATIK. Naţionala „tricoloră” a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din istorie, iar în Liga Naţiunilor are zero puncte după primele trei etape, cu 12 goluri încasate şi doar trei marcate.

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