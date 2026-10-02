Ne-au călărit! Poza eveniment care spune totul despre Polonia – România. Fotoreportaj Fanatik

România a fost umilită de Polonia în a treia etapă a Ligii Naţiunilor. „Tricolorii” au cedat cu 0-6 şi au ajuns la 11 goluri încasate în primele trei meciuri din această campanie, în care sunt pe ultimul loc cu zero puncte.
Elevii lui Gică Hagi sperau înaintea meciului să obţină primele puncte din competiţie în meciul de la Varşovia. Stadionul naţional al polonezilor a fost umplut la refuz, iar gazdele au creat o atmosferă vulcanică încă din startul confruntării. Au fost şi câteva sute de fani români au fost prezenţi în tribune.
Startul de meci a fost decent pentru naţionala „tricoloră”, cu trei şuturi pe spaţiul porţii în primele 20 de minute. Apoi, a venit duelul din careu dintre Drăguşin şi Lewandowski. Atacantul a căzut, iar arbitrul a dat penalty şi a scos cartonaşul roşu, pentru că fundaşul român n-a avut nicio treabă cu mingea. Faza a fost verificată şi la VAR, dar nu s-a schimbat nimic. Lewandowski a deschis scorul din lovitură de pedeapsă.
„Tricolorii” au rezistat cu 0-1 până la cabine. Începând cu partea secundă, polonezii au început să ne călărească în adevăratul sens al cuvântului. Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, apoi Ghiţă şi-a marcat în proprie poartă în minutul 49, după şutul lui Frankowski.
Bombardamentul la poarta „tricolorilor” a continuat. Zielinski (62), Bednarek (66) şi Lewandowski (86) au dus tabela la un neverosimil 6-0, una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria naţionalei României, Gheorghe Hagi a fost transfigurat după prestaţia jalnică a jucătorilor săi.
La final, mai mulţi jucători ai României au fost surprinşi în lacrimi de fotoreporterii FANATIK. Naţionala „tricoloră” a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din istorie, iar în Liga Naţiunilor are zero puncte după primele trei etape, cu 12 goluri încasate şi doar trei marcate.