“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce naționala României a pierdut meciul pentru Campionatul Mondial

. Ce a spus Nicolae Ceaușescu după ce mai mulți jucători de la cele două cluburi au fost implicați în meciul României pierdut cu 0-3 la Copenhaga contra Danemarcei pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Povestea episodului când Nicolae Ceaușescu a vrut să desființeze Steaua și Dinamo. „Nu se poate așa ceva!”

Steaua și Dinamo puteau să dispară încă din timpul în care Nicolae Ceaușescu se afla la conducerea țării. Deși naționala României s-a calificat la Campionatul Mondial după 3-1 acasă, la retur, cu Danemarca, eșecul suferit în tur i-a înfuriat la maxim pe comuniști. Cele două cluburi bucureștene aveau să sufere enorm din cauza faptului că ele dăduseră cei mai mulți jucători pentru acea acțiune a echipei noastre naționale.

„În 1989 cele două echipe, Steaua și Dinamo, au fost la un prag de desființare. Noi am jucat meci decisiv cu Danemarca, în 1989, pe 15 noiembrie pentru calificarea la Campionatul Mondial. Cu o lună înainte se jucase meciul tur din grupă, cum ar veni, în Danemarca și ne-au bătut cu 3-0. Și a fost ședință de Comitet Politic executivă.

După ce au discutat treburile țării, în timpul ăsta Elena Ceaușescu a luat cuvântul: ‘Nu se poate cu proștii ăia de aseară de la fotbal, n-ați văzut ce au făcut? Este incredibil să pierzi cu 3-0, să te bată Danemarca cu 3-0, unde am ajuns?’. Da, dom’le, au început toți aia, nu se poate. Elena Ceaușescu, care era cu Steaua, dar nu îi zicea Steaua, îi zicea Armata: ‘Și de la Armata au jucat vreo 2, de la Craiova 1 și restul toți de la Dinamo!’. Ceea ce nu e adevărat. Și atunci Ceaușescu a luat cuvântul, că nu se poate așa ceva, un eșec cu Danemarca, că societatea comunistă înseamnă și sport”, a povestit Andrei Vochin.

Stenogramele cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce naționala României a pierdut cu Danemarca. Cum puteau sfârși Steaua și Dinamo

Eșecul naționalei României cu Danemarca a stârnit un val de revoltă la ședința de Comitet Politic. Nicolae Ceaușescu, președintele României atunci, a ordonat desființarea Stelei și a lui Dinamo după rezultatul dezastruos obținut de „tricolori”. Redăm mai jos stenogramele de atunci:

„Tov. Nicolae Ceaușescu: Ați văzut, aseară, ce s-a întâmplat la meciul de fotbal. Mi se pare că se ocupă un membru al guvernului de sport.

Tov. Constantin Dăscălescu: Pur și simplu lipsă de organizare.

Tov. Elena Ceaușescu: Dar nici nu este nevoie să ocupe un membru al Guvernului. Au jucat foarte prost.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Are și guvernul o răspundere. Guvernul răspunde și de sport și de cultura. Așa este legea! Trebuie să mergem să mâncăm bătaie cu 3-0?

Tov. Elena Ceaușescu: În orice caz, ne-au făcut de râs.

Tov. Nicolae Ceaușescu: I-am spus lui Bobu că dacă aici nu câștigă cele două puncte, pur și simplu desființăm cluburile care au dat jucătorii în echipa națională. Să le comunicați și celor de la Interne – le-am spus și eu la telefon – Armata este și ea aici? Au avut și ei jucători.

Tov. Silviu Curticeanu: Tovarășul Milea nu este prezent la ședință, fiind la Buzău, la alegeri.

Tov. Nicolae Ceaușescu: O să audă. Repet, desființăm toate cluburile care au dat jucători, dacă aici nu câștigă.

Tov. Elena Ceaușescu: Armata a dat numai doi jucători, unul este de la Universitatea Craiova, iar restul, toți de la Dinamo.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Internele i-au învățat așa? Acasă să marcheze 10 goluri într-un meci, pe arbitrii – dacă ei nu câștigă – le spun că îi arestează. I-am spus lui Postelnicu că, dacă un arbitru mai face așa, nu mai arbitrează. Acest lucru a dus la dezorganizare și în ultimă instanță a dus de râpă sportul. Nu se poate una ca asta. Aceea nu este echipă care acasă să marcheze 10 goluri și dincolo, în deplasare, să treacă pe lângă 3 jucători, toți de la Dinamo și să bage golul. Pur și simplu nu știu să se apere. Au învățat să meargă să câștige acasă la 5-6 goluri diferență, iar în deplasare să nu facă nimic. Nu trebuie să învețe fotbal ca să dea ceva arbitrului. Trebuie realmente, i-am spus lui Bobu că este vinovat pentru că el se ocupă de sport și Secția, că trebuia să cheme să stea de vorbă înainte să vadă cum se pregătește echipa, să se ocupe de acest lucru. Nu se poate așa ceva […]”.

Nicolae Ceaușescu a vrut să desființeze Steaua și Dinamo și cu altă ocazie. Ce s-a întâmplat

A mai existat însă un episod în care Nicolae Ceaușescu a vrut să radă de pe fața pământului cluburile Steaua și Dinamo, totul pornind de la un eșec al „roș-albaștrilor” suferit în deplasare la Galați.

„Această ciocnire monstruoasă între ministere. Deci rivalitatea era din ce în ce mai mare. Erau ca Tom și Jerry. Țin minte că la un moment dat povesteau că tot într-o plenară de adunare generală, Steaua aia din 83, care începea să facă echipă mare, au bătut acasă pe Baia Mare cu vreo 7-0. Meciul următor s-au dus la Galați, care avea multe legături cu Dinamo și la Galați nu se putea face nimic, adică să joace aia mai subțire… I-a bătut Galați cu 3-1.

În comitetul central au început să se certe ministrul apărării cu cel de interne. Și atunci a fost unul dintre primele momente în care Ceaușescu zice: ‘Dacă nu vă potoliți, vă desființez ambele echipe!’. Dar aia a zis-o din gură. O relatează martorii vremii respective. Dar se șicanau tot timpul!”, a mai spus Andrei Vochin.

Cum a încercat Dinamo să îl deturneze pe Ștefan Iovan din drumul către Steaua. „De frică i-au dat drumul!”

Rivalitatea dintre Steaua și Dinamo a dat naștere la tot felul de șicane între cele două cluburi, fiecare dorind să îi bage bețe în roate rivalei. Dinamo a fost cât pe ce să semneze cu Fane Iovan, venit la București pentru a deveni jucătorul Stelei. Cum a ajuns fotbalistul în Ghencea în cele din urmă, după un plan malefic al dinamoviștilor.

„Mi-a povestit generalul Olteanu că în 1980 Steaua a vrut să-l ia pe Iovan, a pus ochii pe el. Generalul Olteanu a luat legătura cu un subaltern de-a lui de la Caraș, de unde Fane Iovan era pe la Reșița, avea vreo 19 ani, și au zis să-l aducă la Steaua. Au vorbit cu el, l-au trimis, l-au pus pe tren, a ajuns la gara. Ăștia de la armată aveau securistul unității, în interiorul armatei, care cam dădea raportul la Dinamo, aveau spioni infiltrați.

S-a aflat că Steaua vrea să-l ia pe Iovan. Au transmis celor de la interne, și ei au trimis o mașină la gara de nord și acum povestește Iovan: ‘Eu m-am dat jos din tren, nu cunoșteam pe nimeni, m-am văzut că mă așteaptă unul, mi s-a părut mie cunoscut. După aia, mi-am dat seama, că era… arbitrul George Ionescu, fostul arbitru’. L-a urcat într-o mașină cu numere galbene, și el dacă nu cunoștea Bucureștiul, nu și-a dat seama pe unde merge, și în loc să ajungă la Ghencea a ajuns la ‘Ștefan cel Mare’. Ăștia de la Steaua au aflat, i-au spus lui Olteanu, cine a făcuse toată chestia. Procurorul general al României era Popovici. Acest Popovici fusese numit procuror general la recomandarea lui Olteanu. Dar, ajungând procuror general, ăștia de la Dinamo l-au luat și președintele secției de fotbal.

A pus mâna pe telefon și a zis: ‘Băi Nicule, dacă până diseară Iovan nu e la club, așa cum am propus să te pună procuror general, așa propun să te dea jos. Ce faceți, ne furați jucătorii?’. Și de frică, i-au dat drumul și ”, a concluzionat Andrei Vochin la „Oldies But Goldies”.