Ne-au luat pe sus! Belgia a deschis scorul după 74 de secunde după o minge pierdută de Bancu. Video

. “Tricolorii” au încasat gol după doar 74 de secunde prin Tielemans, primul gol marcat de “dracii roşii” la acest turneu final european. Totodată, naționala lui Domenico Tedesco a marcat cel mai rapid gol din istorie într-un turneu major, Campionat European sau Campionat Mondial.

Nicuşor Bancu a pierdut o minge la mijlocul terenului, iar belgienii au lansat un atac rapid. Lukaku a scos excelent mingea la marginea careului şi Tielemans a prins un şut foarte puternic, care l-a învins pe Niţă.

Mingea trimisă de Tielemans a avut 116 km/oră. Belgienii s-au descătuşat după această reuşită, adversarii intrând foarte motivaţi după înfrângerea surpriză în faţa Slovaciei, 0-1, în prima etapă.

Edi Iordănescu: “Suntem pregătiți pentru orice”

a dezvăluit că “tricolorii” şi-au urmărit foarte atent adversarii şi vor intra în teren să dea totul şi vor încerca să obţină victoria în faţa unui adversar foarte bine cotat:

„Dacă ne calificăm ar fi istorie, ar fi un exemplu pentru sport și pentru alte domenii. După primul joc mi s-a părut că românii s-au alăturat din nou echipei naționale, că acest rezultat a adunat poporul, am simțit încredere, unitate, speranță și bucurie. Asta ne motivează.

Suntem gata să dăm ce avem mai bun, acest grup dă totul. Asta îmi doresc și pentru jocul cu Belgia. Suntem pregătiți pentru orice, dar intrăm în teren cu gândul de a câștiga meciul și de a da totul.

Sperăm ca la final să fim fericiți. Dacă vom fi calificați, vom putea gestiona mai bine și meciul cu Slovacia. Dar să o luăm pas cu pas. Ne studiem foarte bine adversarul.

“Trebuie să fim eficienți, pragmatici și echilibrați. Ne dorim calificarea, vrem să ieșim din grupă”

Dacă suntem aici, înseamnă că am făcut-o bine până acum. Am studiat Belgia, am studiat-o în campania de calificare, dar și înainte de campanie pentru a vedea schimbările.

Am studiat foarte bine și jocul cu Slovacia. Orice jucător poate face diferența. Trebuie să fim eficienți, pragmatici și echilibrați. Ne dorim calificarea, vrem să ieșim din grupă.

O luăm pas cu pas. Dacă un punct ne va fi suficient, e binevenit. Dar vrem să scoatem cât mai mult, chiar dacă suntem conștienți de valoarea adversarului”, a spus Iordănescu.