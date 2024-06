„Ne-au ținut 10 ore într-un container!” Dezvăluirile ultrașilor români reținuți la intrarea în Germania. Exclusiv

și îi învinuiesc pe cei de la Jandarmeria Română și FRF.

Ultrașii români, arestați de Poliția de Frontieră din Germania imediat cum au intrat în țară

FANATIK a stat de vorbă cu unul dintre membrii grupului Ultras Craiova, care susține doar echipa națională a României. Unul dintre suporteri a dezvăluit tratamentul la care au fost supuși :„Momentan încercăm să aflăm și noi ce s-a întâmplat pentru că nu știm nimic. Noi momentan suntem în Salzburg, adică practic am intrat în Germania. Am fost reținuți acolo timp de 10 ore fără niciun motiv”.

Suporterii naționalei României nu știu nici până în acest moment de ce nu pot fi pe stadion la meciul cu Ucraina: „Efectiv niciun motiv. A început ca un control de rutină când au văzut număr de România și de Dolj în principal, din punctul nostru de vedere. Nu am luat foarte în serios și am zis că să vedem ce se întâmplă.

Apoi am stat două ore în graniță, care practic nici măcar nu e graniță. Ne-a oprit poliția de frontieră. În Germania e o lege conform căreia pe 30 de km de la frontieră ei se ocupă de absolut tot cine intră și cine iese”.

Ultrașii naționalei României, 10 ore în arest preventiv: „Mai rău decât o celulă. Un container cu trei bănci”

Suporterii au dezvăluit la FANATIK condițiile în care au fost ținuți de către autoritățile germane: „Ne-au fost luate telefoanele din primele 10 minute. Ne-au ținut 10 ore la secție, am dat declarații și am stat efectiv pe arest preventiv. S-au întocmit dosare. Mai rău decât o celulă. Un container cu trei bănci. Am stat acolo timp de opt ore cred. Am avut doar apă. Efectiv am stat închiși. Era mai bine într-o celulă”.

Fanii din grupul Ultras Craiova nu se pot apropia de orașul în care România dispută meciul cu Ucraina: „Au spus apoi că așteaptă un răspuns de la un superior de-al lor și în funcție de asta o să știm dacă mergem către Munchen, ne întoarcem în Austria sau ne rețin.

Și ne-au spus că nu avem voie să mergem la meci. Avem interzis să călcăm în Munchen în ziua meciului. Motivul e că din informațiile transmise de Jandarmeria Română și statul român suntem considerați huligani periculoși”.

„Nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Abia am găsit și noi să facem cuiva biletele cadou”

Suporterii români susțin că au un cazier imaculat: „Problema este că niciunul dintre noi nu avem un trecut periculos. Niciunul dintre noi nu a luat interdicție vreodată, nu am avut dosare penale, n-am fost arestați nicăieri”.

Pagubele materiale sunt de asemenea importante: „Aveam hoteluri plătite. Le-am dat dovezile, bilete la meci. Pierdem sute de euro fiecare. Am ajuns la 5 dimineața în Salszburg, abia am găsit un hotel în care să ne cazăm, acum ne-am trezit și ne sună telefoanele încontinuu”.

Chiar și așa, suporterii au decis să doneze tichetele de acces: „Nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Abia am găsit și noi să facem cuiva biletele cadou. Suntem 6 persoane din grupul nostru Ultras Craiova, care susține doar naționala. Nu susținem niciuna dintre echipele din oraș.

Noi practic eram două mașini. Una cu doi oameni, care intra dinspre Italia și alta cu patru oameni care intrau dintre Austria. Pe noi ne-au oprit efectiv simultan. Vorbeam pe camera video când ne-a oprit poliția. Deci e foarte posibil să fi fost urmăriți”.

Suporterii, ignorați de Consulatul României și Ambasada României din Germania

Suporterii susțin că nu au primit niciun fel de sprijin: „Din partea autorităților române nu ne-a contactat absolut nimeni. Nici de la consulat, nici de la ambasadă. Nu avem bilete și pentru celelalte meciuri, dar aveam de gând dacă ne calificăm mai departe.

O altă problemă e că unul dintre noi lucrează într-un cadru legislativ în România și nici măcar cu el de față nu s-a putut face absolut nimic”, a mai relatat pentru site-ul nostru unul dintre suporteri care a dorit să își păstreze anonimatul.

Ultrași români, arestați preventiv la intrarea în Germania. Dezvăluiri uluitoare