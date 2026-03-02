Sport

„Ne ia de proști pe toți!”. A auzit explicațiile lui Vassaras după Farul – CFR 1-2 și a luat foc

Noi acuze pentru Kyros Vassaras! Fostul mare fotbalist român a auzit explicațiile șefului CCA după Farul - CFR 1-2 și nu s-a mai abținut. „Noi suntem toți proști și dânsul este singurul care știe regulamentele?”
Alex Bodnariu
02.03.2026 | 21:35
Ne ia de prosti pe toti A auzit explicatiile lui Vassaras dupa Farul CFR 12 si a luat foc
Acuzații pentru șeful CCA. Fostul mare fotbalist român, remarci acide
Nu e liniște în acest final de sezon regular din Superligă. Oficialii celor de la Farul Constanța au contestat în termeni duri arbitrajul de la meciul cu CFR Cluj din weekend. Gică Popescu, președintele clubului de la malul mării, a auzit explicațiile șefului CCA, Kyros Vassaras, și a ieșit la atac.

Jucătorii de la Farul au cerut două penalty-uri în meciul cu CFR Cluj

„Marinarii” au cerut două lovituri de la punctul cu var în meciul jucat împotriva celor de la CFR Cluj, însă centralul Florin Andrei nu a acordat nici măcar una. Se pare că nici arbitrul din teren, dar nici asistentul său, Sebastian Gheorghe, nu au văzut infracțiunile din careul ardelenilor.

Mai mult, nici tehnologia VAR nu a intervenit în aceste două faze din minutele 69 și 90. Kyros Vassaras, președintele CCA, a făcut câteva lămuriri în privința fazelor litigioase din meciul Farul Constanța – CFR Cluj, încheiat 2-1 în favoarea echipei lui Daniel Pancu, însă explicațiile nu i-au mulțumit pe oamenii de la Ovidiu.

Gică Popescu nu e mulțumit de explicațiile lui Vassaras

Gică Popescu, oficialul celor de la Farul Constanța, a luat foc în momentul în care a auzit explicațiile lui Vassaras. Fostul mare fotbalist român este de părere că echipa sa a fost clar dezavantajată în meciul cu CFR Cluj și ar fi vrut să vadă mai multă asumare din partea CCA.

„Am văzut explicațiile CCA din partea lui Vassaras. N-aș vrea să folosesc cuvinte urâte, dar îmi provoacă o stare de lehamite. Să vii cu astfel de supoziții, să spui că atacantul nostru trage de tricou fără să se vadă clar acest lucru…

Putem să înțelegem că arbitrul nu vede, că tușierul nu vede, dar de ce avem VAR? Nu cumva ca să îndrepte greșelile arbitrilor? Probabil că domnul Vassaras ne ia de proști, nu poate să fie o altă explicație. Ne ia de proști pe toți. Și pe voi, care stați în studiouri, și pe specialiștii care au spus clar: penalty la ambele faze. Păi, cum? Noi suntem toți proști și dânsul este singurul care știe regulamentele?”, a declarat Gică Popescu, conform Digi Sport.

